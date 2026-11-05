Μια ασυνήθιστη εργασιακή διαμάχη με πρωταγωνιστή έναν Ιταλό σεφ και αφορμή τον… ανανά στην πίτσα κατέληξε στην απόλυσή του, αλλά και στην απόρριψη της προσφυγής του για να επιστρέψει στη δουλειά του.

Το εστιατόριο La Costa στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας είχε ως στόχο να προσφέρει στους πελάτες του μια αυθεντική ιταλική εμπειρία. Με λευκή και γαλαζοπράσινη διακόσμηση, τούβλινες κολόνες και κλασικά ιταλικά πιάτα, θύμιζε μια μικρή γωνιά της Ιταλίας.

«Σας υποσχόμαστε ότι θα χρειαστείτε μόνο λίγα λεπτά για να ξεχάσετε ότι βρίσκεστε στο Μπρίσμπεϊν και να νιώσετε πως έχετε φτάσει στην Ιταλική Ριβιέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα του εστιατορίου, το οποίο πλέον έχει κλείσει.

Ωστόσο, για τον πρώην επικεφαλής σεφ του, Ντάβιντε Ταμπουρέλα, χρειάστηκε μόλις ένα υλικό για να χαλάσει αυτή η ιταλική ατμόσφαιρα: ο ανανάς στην πίτσα.

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας της Αυστραλίας (Fair Work Commission), που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, ο Ταμπουρέλα απολύθηκε στις 20 Μαΐου, δύο εβδομάδες μετά τη συνάντησή του με τον εργοδότη του, Έλιοτ Ίνγκραμ, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την επαγγελματική του απόδοση.

Ανάμεσα στις αιτιάσεις σε βάρος του ήταν και η άρνησή του να παρασκευάσει πίτσα με ανανά, καθώς, όπως υποστήριξε, αποτελεί «προσβολή για την κουλτούρα του».

Στο Κουίνσλαντ, όπου ο ανανάς έχει ξεχωριστή θέση στην τοπική κουλτούρα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχει ανεγερθεί ακόμα και μεγάλο μνημείο προς τιμήν του, η στάση του Ιταλού σεφ θα μπορούσε να θεωρηθεί από πολλούς σχεδόν ιεροσυλία.

Η συγκεκριμένη διαφωνία, πάντως, αποδείχθηκε ιδιαίτερα δαπανηρή και για τις δύο πλευρές.

Η παραγγελία των 15.000 δολαρίων που πυροδότησε τη διαμάχη

Ο Ταμπουρέλα βρισκόταν ήδη για περισσότερα από τρία χρόνια στη διαδικασία έκδοσης βίζας κατηγορίας 186, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα μόνιμης παραμονής στην Αυστραλία μέσω εργοδοτικής χορηγίας.

Ο Ίνγκραμ ανέφερε ότι περίμενε όσο περισσότερο του επέτρεπε ο νόμος προτού ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές ότι δεν θα απασχολούσε πλέον τον Ιταλό σεφ, ελπίζοντας πως στο μεταξύ θα είχε εγκριθεί η αίτησή του για τη βίζα. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο Ταμπουρέλα να χρειαστεί να ξεκινήσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία.

Για τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, από την άλλη πλευρά, η υπόθεση είχε και οικονομική διάσταση.

Όπως εξήγησε, το La Costa είχε αναλάβει μια μεγάλη εκδήλωση, για την οποία ο πελάτης που κάλυπτε τα έξοδα θα δαπανούσε περισσότερα από 15.000 δολάρια Αυστραλίας. Ωστόσο, ανάμεσα στις παραγγελίες του περιλαμβάνονταν πίτσες με ζαμπόν και ανανά.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, ο Ταμπουρέλα παραδέχτηκε ότι ήταν η τρίτη φορά που αρνούνταν να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εντολή. Αντίθετα, ζήτησε από τον εργοδότη του να εξετάσει πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη βάζουν ανανά στην πίτσα.

Ο Ίνγκραμ παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος θα επέλεγε μια τέτοια πίτσα. Ωστόσο, όπως είπε, τα 17 χρόνια εμπειρίας του στον χώρο της εστίασης και η πολυετής ενασχόλησή του με τη διοίκηση εστιατορίων τον είχαν διδάξει να «επιλέγει τις μάχες του».

«Να πάω να αγοράσω μια πίτσα με ζαμπόν και ανανά; Δεν είναι ακριβώς η αγαπημένη μου επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να απορρίψει μια τέτοια παραγγελία, σημειώνοντας μάλιστα ότι στο παρελθόν το εστιατόριο είχε συμπεριλάβει πίτσα με ζαμπόν και ανανά ακόμα και στο παιδικό του μενού.

Η προσφυγή για την απόλυση και η απόφαση

Από την πλευρά του, ο Ταμπουρέλα υποστήριξε ότι η απόλυσή του παραβίαζε τον αυστραλιανό νόμο περί δίκαιης εργασίας (Fair Work Act). Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι η απόφαση του εργοδότη συνδεόταν εν μέρει με έναν τραυματισμό που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Συγκεκριμένα, είχε χτυπήσει σε μεταλλική χειρολαβή, με αποτέλεσμα να υποστεί δύο κατάγματα στο δεξί του χέρι, σύμφωνα με τον Guardian.

Ωστόσο, η επίτροπος, Τζένιφερ Χαντ, απέρριψε την προσφυγή του, κρίνοντας ότι είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα και ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν εξαιρετικές περιστάσεις που θα δικαιολογούσαν την καθυστέρηση.

Το εστιατόριο La Costa έκλεισε τον Ιούλιο, όταν έληξε το μισθωτήριο συμβόλαιό του, με τον Ίνγκραμ να επικαλείται το υψηλό κόστος λειτουργίας στην περιοχή Φορτίτιουν Βάλεϊ.

Ο Ταμπουρέλα πλέον εργάζεται σε άλλο ιταλικό εστιατόριο. Εκεί, πάντως, η πίτσα με ανανά δεν υπάρχει στο μενού.