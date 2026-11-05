Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε ακριβά στους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και πλέον καλείται να αποφασίσει εάν θα περιορίσει τις απώλειες, επιδιώκοντας μια συμφωνία με την Τεχεράνη, ή εάν θα επιμείνει στη στρατιωτική επιλογή, επιστρέφοντας στους βομβαρδισμούς.

Όπως αναφέρει το Axios, όλες οι επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να σταθμίσει τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές συνέπειες των επόμενων κινήσεών του.

Το πρώτο ενδεχόμενο είναι η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, μια επιστροφή στον πόλεμο θα ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλής, θα διατηρούσε τις τιμές των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα και πιθανότατα δεν θα οδηγούσε σε καλύτερο στρατιωτικό αποτέλεσμα.

Η δεύτερη επιλογή είναι η διαπραγμάτευση. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, εάν οι Ιρανοί αξιωματούχοι αρνηθούν να κάνουν παραχωρήσεις ή, αντιλαμβανόμενοι την πολιτική αποδυνάμωση του Τραμπ μετά την εκλογική ήττα, αυξήσουν τις απαιτήσεις τους, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δυσκολευτεί να καταλήξει σε συμφωνία.

Το τρίτο σενάριο, όπως το περιγράφουν συνεργάτες του, είναι να συνεχιστεί η πολιτική της «ασφυξίας» απέναντι στο Ιράν. Αυτό σημαίνει διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, με τον ναυτικό αποκλεισμό και τις εξοντωτικές οικονομικές κυρώσεις να ασκούν ασφυκτική πίεση στο ιρανικό καθεστώς, με στόχο να το αφήσουν να «σαπίσει», ενώ παράλληλα θα συνεχίζονται οι δοκιμές των προθέσεών του για την επίτευξη συμφωνίας. Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί μήνες μέχρι να αποδώσει αποτελέσματα.

Ο Τραμπ δεν θέλει να εμφανιστεί ηττημένος δύο φορές

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε επί εβδομάδες ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μετά τις εκλογές. Ωστόσο, όπως ανέφερε στο Axios ένας πρώην σύμβουλός του, το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα για τον Τραμπ.

«Είναι ένα πράγμα να χάσεις τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά ο Τραμπ δεν θέλει να εμφανιστεί ως χαμένος για δεύτερη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει αβεβαιότητα ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποια κατεύθυνση θα επιλέξει τελικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τζέι Ντι Βανς αποδίδει στον πόλεμο την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών

Νέα διάσταση στις αποφάσεις του Τραμπ έδωσε η τοποθέτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς το πρωί της Τετάρτης, όταν απέδωσε ευθέως στον πόλεμο την εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ. Εάν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. […] Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει από αυτό», έγραψε ο Βανς στην πλατφόρμα Χ.

Ο αντιπρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την σοβαρό πολιτικό μειονέκτημα για τους Ρεπουμπλικανούς.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ότι η ανάλυση του Βανς ήταν «σε μεγάλο βαθμό αληθινή», καθώς ο πόλεμος οδήγησε σε αύξηση των τιμών των καυσίμων. Παράλληλα, όμως, ξεκαθάρισε ότι θα προχωρούσε ξανά στην ίδια απόφαση εάν χρειαζόταν.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να επιτρέψεις στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε πότε σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όποτε το ήθελα. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά, επειδή δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Ο Βανς πίεζε παρασκηνιακά για συμφωνία με το Ιράν

Τους τελευταίους μήνες, ο Τζέι Ντι Βανς ηγούνταν μιας ομάδας στο στενό περιβάλλον του Τραμπ, η οποία τον συμβούλευε να επιδιώξει συμφωνία με το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο αντιπρόεδρος είχε κατηγορήσει κατ’ ιδίαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι «κάνει λάθος σε όλα» σε σχέση με το Ιράν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Βανς είχε προειδοποιήσει πως ο πόλεμος ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλής και θα μπορούσε να κοστίσει στους Ρεπουμπλικανούς την εκλογική αναμέτρηση.

Οι περισσότεροι από τους ανώτερους αξιωματούχους που βρίσκονται γύρω από τον Τραμπ συμμερίζονταν τις απόψεις του αντιπροέδρου. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθούσε να κλίνει προς την επανέναρξη του πολέμου.

Μάλιστα, σε κάποια στιγμή εξέτασε το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επιθέσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πίεζε προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελικά, ο Τραμπ αποφάσισε να περιμένει. Ωστόσο, παρά τις συμβουλές των κορυφαίων συνεργατών του, στήριξε τον Νετανιάχου στις εκλογές στο Ισραήλ την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για ενδεχόμενη επιστροφή στις επιχειρήσεις

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες για το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πρόσθετων στρατιωτικών μέσων στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, μεσολαβητές από το Κατάρ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ιράν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει την επιστροφή στις εχθροπραξίες και ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο για την επανέναρξη απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με περιφερειακές πηγές.

Πριν από τις εκλογές, οι μεσολαβητές είχαν ρωτήσει αξιωματούχους του Λευκού Οίκου τι θα έκανε ο Τραμπ σε περίπτωση εκλογικής ήττας. Ωστόσο, οι σύμβουλοι του προέδρου δεν μπορούσαν να εγγυηθούν καμία από τις δύο επιλογές, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων.

«Είπαμε σε όλους ότι θέλουμε πρώτα να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές για εμάς», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η Τεχεράνη πανηγυρίζει για την ήττα του Τραμπ

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι πανηγύρισαν για την εκλογική ήττα του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη πως η χώρα τους κερδίζει τον πόλεμο.

«Ο ιρανικός λαός επέφερε στον Τραμπ μια στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης και στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και μια ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΤΤΑ στην Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικανοί έμειναν να πληρώνουν τον λογαριασμό του πολέμου του. Όποιος τα βάζει με το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα, από το πεδίο της μάχης μέχρι την ίδια του την πόρτα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Διπλωμάτες που συμμετέχουν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, σύμβουλοι του Τραμπ και ειδικοί για τη Μέση Ανατολή εκτιμούν ότι οι πανηγυρισμοί της Τεχεράνης θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες ο Αμερικανός πρόεδρος να επιλέξει την επιστροφή στον πόλεμο.

«Ο πειρασμός της Τεχεράνης είναι πιθανό να την οδηγήσει στο να μπερδέψει την πολιτική αδυναμία του Τραμπ με στρατιωτική αδυναμία και να το παρακάνει στις απαιτήσεις της, ενώ η πιο έξυπνη κίνηση θα ήταν να εξασφαλίσει μια συμφωνία όσο η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιθυμεί κάτι τέτοιο», δήλωσε στο Axios ο Αλί Βαέζ, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων.

Το ενδεχόμενο διατήρησης της πολιτικής «ούτε πόλεμος ούτε συμφωνία»

Υπάρχει, ωστόσο και το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιλέξει να διατηρήσει την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς ούτε την επανέναρξη του πολέμου ούτε την επίτευξη συμφωνίας.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και άλλοι σύμβουλοι θέλουν ο Αμερικανός πρόεδρος να αφήσει τον ναυτικό αποκλεισμό και την εκστρατεία οικονομικής πίεσης να συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εντείνοντας την πίεση προς το Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για τον Ντόναλντ Τραμπ να ολοκληρώσει την αποστολή του στο Ιράν.