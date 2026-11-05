Δεκάδες μαυροδέλφινα, γνωστά και ως φάλαινες-πιλότοι, εγκλωβίστηκαν σε παραλία στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, με τα περισσότερα να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να επιστρέψουν στη θάλασσα όσα ζώα επέζησαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας.

«Τουλάχιστον 20 μαυροδέλφινα βρέθηκαν εγκλωβισμένα κατά μήκος της ακτής Νγκάουι κοντά στο Ακρωτήριο Πάλισερ», ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι συνεργάζεται με τους τοπικούς «ίουι» (φυλετικές κοινότητες των Μαορί), καθώς και με την οργάνωση «Project Jonah», η οποία ειδικεύεται στη διάσωση μαυροδέλφινων που εκβράζονται στις ακτές.

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν καταφέρει να επιστρέψουν με επιτυχία δύο μαυροδέλφινα στη θάλασσα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι έως και 50 μαυροδέλφινα εντοπίστηκαν στην ακτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.