Οργή έχει προκαλέσει στην Πολωνία βίντεο που δείχνει ομάδα τουριστών να τραβά επανειλημμένα από τα κέρατα ένα ελάφι, προκειμένου να βγάλει την τέλεια selfie. Στα πλάνα, οι πεζοπόροι εμφανίζονται να γελούν και να παρενοχλούν το τρομαγμένο ζώο σε ένα από τα γραφικά ορεινά μονοπάτια της χώρας.

Σε κάποια στιγμή, το ελάφι φαίνεται να ορμά προς τους τουρίστες και να προσπαθεί να τους ρίξει στο έδαφος, καθώς εκείνοι συνεχίζουν να το τραβούν και να το βασανίζουν. Σε άλλο βίντεο, επισκέπτες καταγράφονται να ταΐζουν ελάφια με τα χέρια τους και να τα χαϊδεύουν, παρά τις προειδοποιήσεις να διατηρούν απόσταση.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο μονοπάτι Μόρσκιε Όκο και προκάλεσαν νέες συστάσεις από το Εθνικό Πάρκο Τάτρα, το οποίο έχει επανειλημμένα καλέσει τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν, να μην αγγίζουν και να μην ταΐζουν τα άγρια ζώα.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου υπενθύμισαν ότι τα ελάφια είναι μεγάλα και δυνατά άγρια ζώα, τα οποία μπορούν να επιτεθούν εάν αισθανθούν ότι απειλούνται, ακόμα κι όταν δείχνουν εξοικειωμένα με την παρουσία ανθρώπων. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι το τάισμα τα κάνει να χάνουν τον φυσικό φόβο τους για τους ανθρώπους και να αναζητούν τροφή κοντά στους επισκέπτες.

Ειδικό μέτρο για την απομάκρυνση των ελαφιών

Ο αναπληρωτής διευθυντής του πάρκου, Φίλιπ Ζιέμπα, δήλωσε ότι οι Αρχές σχεδιάζουν να προσπαθήσουν να αποτρέψουν τα συγκεκριμένα ελάφια από το να πλησιάζουν τους επισκέπτες, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό αέριο.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη συμπεριφορά των ζώων είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, η οποία έχει προκληθεί κυρίως από το επαναλαμβανόμενο τάισμά τους και την προσέγγισή τους από ανθρώπους.

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει επίσης για ελάφια που περιφέρονται στους δρόμους της κοντινής πόλης Ζακοπάνε. Μετά από προηγούμενη επίθεση ελαφιού, τοποθετήθηκαν πινακίδες που ενημερώνουν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην τα ταΐζουν.

Το προσωπικό του πάρκου καλεί τους τουρίστες να διατηρούν απόσταση από την άγρια ζωή, να κρατούν τα παιδιά μακριά από τα ζώα και να μην αφήνουν πίσω τους υπολείμματα τροφίμων.

Η επίθεση λεοπάρδαλης σε τουρίστρια που ήθελε selfie

Το περιστατικό έρχεται μετά την επίθεση λεοπάρδαλης του χιονιού σε μια σκιέρ τον Ιανουάριο, λίγα δευτερόλεπτα αφότου εκείνη πόζαρε για selfie δίπλα στο σπάνιο άγριο ζώο.

Η τουρίστρια εντόπισε το επικίνδυνο αρπακτικό, ενώ έκανε σκι εκτός οργανωμένης πίστας και πλησίασε για να φωτογραφηθεί μαζί του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η λεοπάρδαλη της επιτέθηκε, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς.

A girl was attacked by a snow leopard in Altay, Xinjiang. She hugged her head and pretended to be dead. Keep a distance from wild animals. https://t.co/7lMrDpZ10N — Sharing Travel (@TripInChina) January 24, 2026

Στο βίντεο από το περιστατικό, το μεγάλο αιλουροειδές φαίνεται να κάθεται ήρεμα δίπλα στην ακίνητη γυναίκα, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο φοβήθηκαν ότι είχε χάσει τη ζωή της. Ευτυχώς, η λεοπάρδαλη δεν κατάφερε να διαπεράσει το χοντρό κράνος του σκι που φορούσε.

Τελικά, ένας εκπαιδευτής σκι κατάφερε να απομακρύνει το ζώο, κουνώντας έντονα τα μπαστούνια του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.