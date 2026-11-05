Σε μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία αναμένεται να συμμετάσχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, καθώς τα συνδικάτα προχωρούν σε πανεθνική απεργία, η οποία εκτιμάται ότι θα επηρεάσει εργαζομένους στα νοσοκομεία, τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, τα ταχυδρομεία, την εκπαίδευση και τους σιδηροδρόμους.

Οι τελευταίοι μήνες της θητείας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από διαδοχικές εσωτερικές κρίσεις. Οι μαθητές λυκείων, που διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες διδασκαλίας, έχουν πλέον τη συμπαράσταση εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες κινητοποιήσεις με επίκεντρο το αυξημένο κόστος ζωής. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δυσκολεύεται να εξασφαλίσει την ψήφιση ενός προϋπολογισμού λιτότητας σε ένα κοινοβούλιο με έντονες πολιτικές διαιρέσεις, ενώ το δημόσιο χρέος της χώρας πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ.

Τα τέσσερα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά συνδικάτα της Γαλλίας προειδοποίησαν ότι οι προτεινόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό θα «επιδεινώσουν τη φτώχεια, θα περικόψουν την κοινωνική ασφάλιση, θα παγώσουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και θα στερήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για περιβαλλοντικά μέτρα».

Οι νέες διαμαρτυρίες επικεντρώνονται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και τα σοβαρά προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ακροδεξιά και αντιμεταναστευτική υποψήφια Μαρίν Λεπέν καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, κατά τις οποίες θα επιλεγεί ο διάδοχος του Μακρόν.

Συνεχίζονται οι καταλήψεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια

Οι μαθητές λυκείων εξακολουθούν να προχωρούν σε αποκλεισμούς σχολικών μονάδων, διαμαρτυρόμενοι για τα υπερπλήρη τμήματα και τα κτίρια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Όπως υποστηρίζουν, τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση, τα οποία περιλαμβάνουν τον περιορισμό του αριθμού των μαθητών σε ορισμένα τμήματα και τη χορήγηση δανείων σε περιφερειακές αρχές για την επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν πλέον και φοιτητές, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμούς ορισμένων πανεπιστημιακών σχολών. Παράλληλα, συνδικάτα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα συντάχθηκαν με το κάλεσμα για απεργίες λόγω της αύξησης του κόστους ζωής. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης τα συνδικάτα εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων, μαζί με τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

Καταγγελίες για αυταρχική αντιμετώπιση των διαδηλωτών

Την ίδια ώρα, οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων διαμαρτύρονται για την αυξημένη αστυνομική παρουσία και για αυτό που χαρακτηρίζουν ως «αυταρχική» προσπάθεια της κυβέρνησης Μακρόν να περιορίσει το δικαίωμα στη διαδήλωση.

Η Γαλλική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έκανε λόγο για μια «αυταρχική στροφή», με στόχο να φιμωθεί «κάθε φωνή που εκφράζει διαφωνία». Η οργάνωση καταγγέλλει την εκτεταμένη αστυνόμευση που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, αλλά και τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι Αρχές στις διαδηλώσεις στα κέντρα των πόλεων, καθώς και την εφαρμογή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές.

Η επικεφαλής του αριστερού συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, δήλωσε: «Ζούμε μια πολύ σοβαρή περίοδο, με μια πολύ επικίνδυνη αυταρχική διολίσθηση από την κυβέρνηση». Παράλληλα, άσκησε κριτική στις αποφάσεις των αρχών σε πόλεις όπως η Ρεν, η Τουλούζη και η Λυών, με τις οποίες οι διαδηλώσεις απομακρύνονται από τα κέντρα των πόλεων.

Ποια προβλήματα αναμένονται στις μετακινήσεις και τα σχολεία

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας, SNCF, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν «διαταραχές» στα δρομολόγια των περιφερειακών γραμμών, καθώς και σε ορισμένα τμήματα του ευρύτερου μητροπολιτικού δικτύου του Παρισιού.

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια προειδοποίησαν επίσης ότι θα υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία των γαλλικών λιμενικών εγκαταστάσεων.

Το υπουργείο Παιδείας εκτιμά ότι σχεδόν το 18% των εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία θα συμμετάσχει στην απεργία. Τα συνδικάτα, από την πλευρά τους, αναμένουν ότι στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης θα λάβουν μέρος και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού του 2027 απορρίπτεται από τη Βουλή

Οι γάλλοι βουλευτές απέρριψαν χθες το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε πρώτη ανάγνωση, παρατείνοντας το αδιέξοδο, παρά την ανησυχία για τα δημοσιονομικά της χώρας, μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Με 458 ψήφους κατά έναντι καμιάς υπέρ (και δυο αποχές), το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, μη εξαιρουμένων αυτών που υποστηρίζουν την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, καταψήφισαν την πτυχή για τα έσοδα του σχεδίου προϋπολογισμού, με φόντο το τεταμένο κοινωνικοοικονομικό κλίμα.

Έπειτα από κάπου δέκα ημέρες ενίοτε ασυνάρτητου διαλόγου, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποδοκίμασαν τις επιλογές της γαλλικής κυβέρνησης, ενώ οι υποστηρικτές της εξέφρασαν λύπη για το ότι το κείμενο έχει αναδιαρθρωθεί εντελώς.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση «ακρωτηρίασε» τον τελευταίο προϋπολογισμό της προεδρίας Μακρόν, που θεωρητικά θα μείωνε το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ το 2027, από 5,4% φέτος.

Τα μέτρα περιστολής δαπανών, ιδίως οι καταργήσεις των εκπτώσεων φόρων για τους συνταξιούχους και τους οργανισμούς, απαλείφθηκαν από τους βουλευτές, όπως και η αύξηση των φόρων για τις μεγάλες εταιρείες.

Οι συνομιλίες διεξάγονται εν μέσω άσχημων οικονομικών επιδόσεων, με νέα υποχώρηση του ΑΕΠ (-0,1%) το τρίτο τρίμηνο. Η κατάσταση καθιστά επιβεβλημένη στη Γαλλία περισσότερα μέτρα περιστολής δαπανών από αυτές που προέβλεπε το αρχικό κείμενο (43 δισεκ. ευρώ) για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος στο 5%, σύμφωνα με τον Νταβίντ Αμιέλ, υπουργό Προϋπολογισμού.

Το κόστος δανεισμού του γαλλικού δημοσίου απογειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους και τους πολιτικούς και κοινωνικούς διχασμούς στη χώρα.

Ορισμένοι κοινοβουλευτικοί υποπτεύονται ότι η κυβέρνηση Μακρόν παίζει με το ρολόι: από την 18η Δεκεμβρίου, θα είναι σε θέση να περάσει προϋπολογισμό με εκτελεστικό διάταγμα, κάτι άνευ προηγουμένου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ψηφοφορία στη γαλλική εθνική αντιπροσωπεία.