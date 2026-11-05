Τραγικό θάνατο βρήκαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ένας εκπαιδευτής αιωροπτερισμού και ένας τουρίστας, όταν το αιωρόπτερό τους προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοίχο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, στην παραλία Σάο Κονράντο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Τη ζωή τους έχασαν ο 45χρονος εκπαιδευτής, Λουίς Εδουάρδο Ροντρίγκες ντος Σάντος, και ο 26χρονος τουρίστας, Αντριάν Γκιγιέρμο Αρισμέντι. Οι τελευταίες στιγμές τους πριν από τη συντριβή καταγράφηκαν σε βίντεο.

Στα πλάνα, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να χαμογελούν λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία πρόσκρουση. Ο εκπαιδευτής φαίνεται να επιχειρεί μια στροφή σε χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα το τμήμα του αιωροπτέρου να ακουμπήσει στην άμμο.

Αμέσως μετά, το αιωρόπτερο παίρνει απότομα καθοδική πορεία και προσκρούει με ορμή σε τσιμεντένιο τοίχο ύψους περίπου 2,4 μέτρων, ο οποίος χωρίζει τον παραλιακό πεζόδρομο από την παραλία, παρασύροντας μαζί του τους δύο άνδρες.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και εξειδικευμένο πλήρωμα αεροδιακομιδής, ωστόσο οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή και υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

🚨"TRAGEDIA EN BRASIL" Difundieron el VIDEO completo del momento en que un turista argentino y un instructor MURIERON tras un accidente en ALA DELTA. https://t.co/JlAdmmtbVc — Noticias Argy 🚨​🇦🇷​ (@noticias_argy) November 4, 2026

Εμπειρία δέκα ετών είχε ο εκπαιδευτής

Ο Λουίς, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στον χώρο του αιωροπτερισμού επί μία δεκαετία μέσω του συλλόγου «Sao Conrado Free Flight Club», είχε αποκτήσει την πιστοποίηση εκπαιδευτή μόλις έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μπρούνο Μενέσκα, υποστήριξε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και απέδωσε το δυστύχημα σε λάθος χειρισμό από τον εκπαιδευτή.

Σύμφωνα με τους πιλότους που βρίσκονταν εκεί και είδαν το ατύχημα, πρόκειται για λάθος του χειριστή. «Έκανε μια στροφή σε χαμηλό ύψος και λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης», ανέφερε.

«Είναι από τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Έκανε ένα λάθος και η πρόσκρουση ήταν σφοδρή», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, εάν το αιωρόπτερο είχε προσκρούσει στην άμμο, οι συνέπειες πιθανότατα δεν θα ήταν τόσο σοβαρές.

Πρώτη φορά δοκίμαζε αιωροπτερισμό ο 26χρονος τουρίστας

Ο Αντριάν, ο οποίος καταγόταν από το Puerto Deseado της Αργεντινής και βρισκόταν στο Ρίο για διακοπές, υπέστη πολλαπλά σοβαρά τραύματα, στα οποία τελικά υπέκυψε στο νοσοκομείο.

Ήταν η πρώτη φορά που δοκίμαζε αιωροπτερισμό, έχοντας φτάσει στην πόλη μόλις την προηγούμενη ημέρα μαζί με την παρέα του.

Μετά την τραγωδία, όλες οι δραστηριότητες αιωροπτερισμού και αλεξίπτωτου πλαγιάς στην περιοχή Σάο Κονράντο ανεστάλησαν επ’ αόριστον.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος εξακολουθούν να διερευνώνται, σύμφωνα με τη Sun.