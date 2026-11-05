Πολιτικές αναταράξεις στην Ουάσιγκτον προκάλεσε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς απέδωσε ευθέως στον πόλεμο με το Ιράν την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Η δημόσια τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε ευρέως ως μια προσπάθεια να διαφοροποιήσει τη θέση του από εκείνη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητάς του για την προεδρία το 2028.

Σε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση περίπου 600 λέξεων στην πλατφόρμα X, ο αντιπρόεδρος αναγνώρισε ότι οι ψηφοφόροι που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις εκλογές του 2024 εγκατέλειψαν τους Ρεπουμπλικανούς στην εκλογική αναμέτρηση για το Κογκρέσο.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε ο Βανς, προσθέτοντας: «Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ».

Στις συνεντεύξεις που παραχώρησε αργά το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την πολεμική επιχείρηση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επικράτηση των Δημοκρατικών και στην ανάκτηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Η στάση του Τζέι Ντι Βανς απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν αποτελεί κοινό μυστικό στους πολιτικούς κύκλους της Ουάσιγκτον. Παρότι έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τη σύγκρουση μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα, ωστόσο, οι διαφωνίες αυτές παρέμεναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό άλλαξε μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, με τον αντιπρόεδρο να καθιστά σαφές ότι θεωρεί την απόφαση για την έναρξη του πολέμου σοβαρό πολιτικό λάθος.

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι άξιζε να χάσουμε τη Γερουσία για τα επόμενα έξι χρόνια, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα κόστος που άξιζε να πληρώσουμε. Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, τουλάχιστον αυτό είναι ειλικρινές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βανς.

Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί ανάλογο περιστατικό στη σύγχρονη πολιτική ιστορία των ΗΠΑ, κατά το οποίο ένας εν ενεργεία αντιπρόεδρος διαφοροποιείται με τόσο ξεκάθαρο τρόπο από τον πρόεδρο σε ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε, ωστόσο, η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συνήθως απαιτεί απόλυτη πίστη από τους στενούς συνεργάτες του, συμφώνησε με την εκτίμηση του Βανς ότι οι ενδιάμεσες εκλογές καθορίστηκαν «σε μεγάλο βαθμό» από τον πόλεμο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, εάν βρισκόταν ξανά μπροστά στις ίδιες επιλογές, θα προχωρούσε και πάλι στην ίδια απόφαση.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την ανάρτηση του αντιπροέδρου, ο Τραμπ απάντησε: «Ξέρω πώς αισθάνεται γι’ αυτό. Νομίζω ότι ήταν εντάξει. Το γνώριζα όταν αποφάσισα να προχωρήσω και εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Η αντίδραση αυτή αποτέλεσε μια πρώτη ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να αφήσει μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων στον Βανς, εφόσον εκείνος αποφασίσει να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ο Ντάνιελ Μπάιμαν, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, εκτίμησε ότι η δήλωση του αντιπροέδρου έμοιαζε με «έναν τρόπο να διαχωρίσει τη θέση του από τον Τραμπ». Όπως πρόσθεσε, εάν ο Βανς επιδιώξει την προεδρία, θα χρειαστεί να ισορροπήσει προσεκτικά ανάμεσα στη διαφοροποίησή του από τον σημερινό πρόεδρο και στη διατήρηση της πολιτικής του σχέσης μαζί του.

Αυτή η προσπάθεια εξισορρόπησης αποτυπώθηκε και στην ανάρτησή του. Ο αντιπρόεδρος απέφυγε να αναφέρει ονομαστικά τον Τραμπ, ενώ απέδωσε μεγάλο μέρος της ανάλυσής του για τα εκλογικά αποτελέσματα σε δημοσκόπους, τους οποίους δεν κατονόμασε.

«Έβαλε το πόδι του στο νερό για να δει τι πρόκειται να κάνει», σχολίασε στο BBC η Άσλεϊ Ντέιβις, Ρεπουμπλικανή υπεύθυνη χάραξης στρατηγικής.

Το τετραπλό σχέδιο του Βανς για την επιστροφή των Ρεπουμπλικανών

Πέρα από την κριτική για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τζέι Ντι Βανς παρουσίασε και έναν πολιτικό οδικό χάρτη για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει προάγγελο της στρατηγικής μιας μελλοντικής προεδρικής εκστρατείας.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε σε τέσσερα σημεία τις προτεραιότητες που, κατά την άποψή του, θα πρέπει να ακολουθήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα:

Τερματισμός του πολέμου

Εστίαση στο κόστος ζωής και τον πληθωρισμό

Πρώτα η Αμερική

Αλλαγή της σχέσης των ΗΠΑ με το Ισραήλ

Οι τέσσερις αυτές προτάσεις συμπυκνώνουν μεγάλο μέρος της πολιτικής κοσμοθεωρίας του Βανς από τότε που αναδείχθηκε στην κεντρική πολιτική σκηνή των ΗΠΑ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας μελλοντικής προεκλογικής ομιλίας του.

Το BBC επικοινώνησε με το γραφείο του αντιπροέδρου ζητώντας σχόλιο για τις δηλώσεις του.

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας το 2028 και η στάση του Τραμπ

Παρά τις πολιτικές αναταράξεις, οι επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ απέχουν ακόμη δύο χρόνια. Ο Τζέι Ντι Βανς θεωρείται ότι αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία, ωστόσο δεν έχει λάβει επίσημη απόφαση, ενώ συνεργάτες του επιμένουν ότι εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του.

Παραμένει, επίσης, ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η πρόσφατη τοποθέτησή του συνιστά πραγματική ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο αντιπρόεδρος έδειξε στον πρόεδρο το μήνυμά του πριν το δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει στάση και να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί διαφωνίες από τον Βανς ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της κυβέρνησής του.

Μέχρι στιγμής, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκαλύψει ποιον θα ήθελε να δει ως διάδοχό του στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και υποψήφιο για την προεδρία το 2028. Έχει επαινέσει επανειλημμένα τόσο τον Τζέι Ντι Βανς όσο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε ή εάν σκοπεύει να ανακοινώσει επίσημα την υποστήριξή του σε κάποιον από τους δύο.

Ο Τραμπ φαίνεται, μάλιστα, να απολαμβάνει το παιχνίδι των εικασιών γύρω από το πρόσωπο που θα αναλάβει να συνεχίσει το πολιτικό του κίνημα. Στο παρελθόν έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια τρίτη προεδρική θητεία, κάτι που απαγορεύεται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ενδέχεται τελικά να μην έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Δεν αποκλείεται, όμως, να αποτελέσει την αφετηρία της προεκλογικής μάχης για το 2028 και της προσπάθειας διαμόρφωσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη μετά Τραμπ εποχή.