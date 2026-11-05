Το Ιράν ανέφερε σήμερα ότι δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και ρυμουλκό πήραν φωτιά στα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Χθες Τετάρτη το βράδυ, «μεγάλο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσε να διασχίσει παράνομα από την απαγορευμένη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ πήρε φωτιά αφού έπεσε σε νάρκη και ακινητοποιήθηκε», ανακοίνωσε το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το πρακτορείο Tasnim.

Σε χωριστό επεισόδιο, άλλο πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο «ακινητοποιήθηκε» εξαιτίας «σφοδρής πυρκαγιάς» που εκδηλώθηκε ενώ έφευγε από το ανατολικό τμήμα του Ορμούζ» και «ρυμουλκό που πλησίασε το πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο για να σβήσει την πυρκαγιά πήρε επίσης φωτιά», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου, το Ιράν έκλεισε τη θαλάσσια οδό αυτή και βάζει στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν το πέρασμα χωρίς την άδεια της.

Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Εξάλλου, οι Φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν πως πήραν τον έλεγχο δυο αμερικανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τύπου LUCAS (σ.σ. πρόκειται για την αμερικανική εκδοχή των φθηνών ιρανικών drones Shahed, σύμφωνα με τον ίδιο τον στρατό των ΗΠΑ) στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Τα οπλικά συστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στον πόλεμο που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.