Συντρίμμια από το ιδιωτικό αεροσκάφος Learjet 60, το οποίο συνετρίβη στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες, διαπέρασαν τη στέγη σπιτιού και κατέληξαν στο εσωτερικό της κουζίνας, όπως αποκαλύπτουν συγκλονιστικές φωτογραφίες.

Το ιδιωτικό τζετ εκτελούσε πτήση από το Όστιν του Τέξας προς τις Μπαχάμες, όταν, περίπου στις 12:40 το μεσημέρι της Κυριακής, άρχισε να χάνει απότομα ύψος με ρυθμό που έφτανε τα 32.000 πόδια ανά λεπτό. Λίγο αργότερα, τυλίχθηκε στις φλόγες και εξερράγη δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα, κοντά σε πάρκο τροχόσπιτων στην περιοχή Palm Springs της Φλόριντα.

Φωτογραφίες που εξασφάλισε το WPBF 25 News αποκαλύπτουν συντρίμμια του αεροσκάφους στο δάπεδο της κουζίνας σπιτιού μιας κατοίκου της περιοχής, της Άνα Εσκομπάρ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1,6 χιλιομέτρου από το σημείο της συντριβής.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, σημαντικά τμήματα του αεροσκάφους είχαν αποκολληθεί πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος. Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν σε απόσταση 2 έως 6 χιλιομέτρων από το σημείο της συντριβής.

Η Εσκομπάρ δήλωσε στο WPBF 25 News ότι τα κομμάτια του αεροσκάφους διέλυσαν τη στέγη του σπιτιού της και κατέληξαν στην κουζίνα. Όπως ανέφερε, την Τρίτη στελέχη του γραφείου του σερίφη της κομητείας Palm Beach μάζεψαν τα συντρίμμια, προκειμένου να τα εντάξουν στο αποδεικτικό υλικό της έρευνας.

Άλλος κάτοικος της περιοχής, ο Πίτερ ΝτιΜάιρα, ανέφερε ότι εντόπισε αντικείμενα που έμοιαζαν με τμήματα από ουρά αεροσκάφους κοντά στον χώρο εργασίας του, κοντά στο σημείο της συντριβής. Ο ίδιος ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Κρίσιμο εύρημα η αποκόλληση τμήματος της ουράς

Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), Τόμας Μπ. Τσάπμαν, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη ότι το αριστερό πηδάλιο ύψους του αεροσκάφους, ένα εξάρτημα στην ουρά που συμβάλλει στον έλεγχο της ανόδου και της καθόδου, εντοπίστηκε σε τρία κομμάτια 2-6 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος.

«Το εύρημα αυτό μας δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένα εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων και σημαντικά τμήματα του αεροσκάφους, αποκολλήθηκαν πριν από την πρόσκρουση», δήλωσε ο Τσάπμαν.

Όπως διευκρίνισε, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα αίτια της απώλειας ελέγχου του αεροσκάφους ή εάν η αποκόλληση του συγκεκριμένου εξαρτήματος ήταν αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκήθηκαν στο αεροπλάνο. «Απαιτείται περαιτέρω ανάλυση», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι αποστάσεις στις οποίες εντοπίστηκαν τα τμήματα του πηδαλίου καταδεικνύουν πως είχαν αποκολληθεί εν πτήσει και όχι κατά την πρόσκρουση.

«Η λειτουργία του πηδαλίου είναι να ελέγχει την κλίση του αεροσκάφους προς τα πάνω και προς τα κάτω», εξήγησε, προσθέτοντας ότι, με τις ταχύτητες που είχε αναπτύξει το αεροσκάφος, δεν είναι βέβαιο πως το εξάρτημα θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμα και αν παρέμενε στη θέση του.

«Το γεγονός, ωστόσο, ότι χάθηκε αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, το οποίο μας κατευθύνει προς άλλες πτυχές που πρέπει να διερευνηθούν», πρόσθεσε.

Ο Τσάπμαν ανέφερε ακόμα ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Φλόριντα την Κυριακή βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για τα αίτια της συντριβής.

Εννέα οι νεκροί, ανάμεσα στα θύματα μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά

Η αεροπορική τραγωδία στοίχισε τη ζωή σε μια νεαρή οικογένεια από το Τέξας, αποτελούμενη από τέσσερα μέλη, σε δύο φίλους τους και στην νταντά των παιδιών, καθώς και στον έμπειρο κυβερνήτη του αεροσκάφους και στη μόλις 20 ετών συγκυβερνήτη, η οποία είχε αποκτήσει το δίπλωμα πιλότου ενώ ακόμη φοιτούσε στο λύκειο.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο 44χρονος επιχειρηματίας και ιδρυτής εταιρείας τεχνολογίας, Άνταμ Ρόμπινσον, η σύζυγός του, Χέλεν Σαρπ, και τα δύο παιδιά τους, η τετράχρονη Έμα και ο μόλις δύο ετών Τσάρλι. Την είδηση του θανάτου τους επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο αδελφός του, Ρόμπινσον.

Στο δυστύχημα έχασαν επίσης τη ζωή τους οι φίλες της οικογένειας, Ρέιτσελ Ριντ και Τσάρμι Φερ, καθώς και η νταντά των παιδιών, Ανίτα Μαρία Απελίντο Σετίνα.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο 55χρονος Τζεφ Γκρέγκορι, ακούγεται να απαγγέλλει το «Πάτερ Ημών», την ώρα που η 20χρονη συγκυβερνήτης, Νατάλια Γκαντέλια Φιλγκέιρας, φωνάζει απεγνωσμένα ότι το αεροσκάφος πρόκειται να συντριβεί. Λέει ένα απόσπασμα της γνωστής προσευχής, «ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου», ενώ το αεροσκάφος χάνει με μεγάλη ταχύτητα ύψος. Την ίδια στιγμή, η συγκυβερνήτης, Νατάλια Γκαντέλια Φιλγκέιρας, ακούγεται να ουρλιάζει, αντιλαμβανόμενη ότι η συντριβή είναι πλέον αναπόφευκτη.

Στις τελευταίες ραδιοεπικοινωνίες, η 20χρονη επιχειρεί να μεταφέρει στον πύργο ελέγχου την κρίσιμη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το αεροσκάφος, λίγο πριν από τη μοιραία πρόσκρουση, σύμφωνα με τη New York Post.