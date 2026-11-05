Η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις του κόμματος, ωστόσο η επόμενη ημέρα αναμένεται πολύ πιο δύσκολη. Από τον Ιανουάριο, όταν θα αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, θα κληθούν να μετατρέψουν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες πολιτικές, σε ένα περιβάλλον όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές εξουσίες.

Οι Δημοκρατικοί είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν το βράδυ της Τρίτης, καθώς η σαρωτική εκλογική τους επικράτηση τους εξασφάλισε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από την επόμενη χρονιά.

«Σήμερα αρχίζει η μεγάλη αμερικανική επιστροφή», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις.

Ωστόσο, μετά από μήνες προεκλογικών υποσχέσεων για τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς, τη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης, των τροφίμων και της βενζίνης, αλλά και τον περιορισμό του πολέμου με το Ιράν, το κόμμα θα πρέπει πλέον να περάσει στο πολύ δυσκολότερο στάδιο: την εφαρμογή των σχεδίων του.

Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον δεν σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση όλων των νομοθετικών τους προτεραιοτήτων. Μπορεί να αποκτούν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ωστόσο στον Λευκό Οίκο θα παραμείνει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να απορρίπτει νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Κρις Κουνς, προειδοποίησε, μιλώντας στο BBC, ότι το κόμμα του δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει το εκλογικό αποτέλεσμα ως «εντολή» για την εφαρμογή της πολιτικής του, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να είναι «βαθιά αντιδημοφιλές».

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να παράγουμε έργο, να δώσουμε πραγματικές απαντήσεις στις ανησυχίες και τα ερωτήματα των πολιτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους χαμηλούς μισθούς και την αύξηση του κόστους ζωής», ανέφερε.

Τι μπορούν να πετύχουν οι Δημοκρατικοί με τον έλεγχο του Κογκρέσου

Ένα από τα σημαντικότερα όπλα που θα αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί είναι η δυνατότητα να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο βουλευτής, Ρόμπερτ Γκαρσία, από την Καλιφόρνια αναμένεται σύντομα να αναλάβει την ηγεσία μιας ισχυρής επιτροπής εποπτείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία διαθέτει αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σημαντικά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Τραμπ.

«Βρείτε δικηγόρο», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Δημοκρατικού σε ανακοίνωσή του, καθώς τα αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαίωναν τη νίκη του κόμματός του.

Οι επιτροπές τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν εξουσίες διερεύνησης υποθέσεων, τις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν για να εξετάσουν φερόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και άλλες ενέργειες του Αμερικανού προέδρου και προσώπων που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του.

Την εκλογική βραδιά, ο Γκαρσία παρουσίασε μια σειρά πιθανών στόχων των ερευνών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η οικογένεια Τραμπ, η «εταιρική διαφθορά», οι φερόμενες καταχρήσεις εξουσίας από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τους φακέλους της υπόθεσης Έπστιν.

Παράλληλα, η Γερουσία έχει την εξουσία να εγκρίνει ή να μπλοκάρει τους διορισμούς υπουργών και δικαστών που προτείνει ο πρόεδρος.

Εάν, για παράδειγμα, προκύψει κενή θέση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ, οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη νέα τους πλειοψηφία για να εμποδίσουν τον διορισμό που θα προτείνει ο πρόεδρος. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να τον αναγκάσουν να επιλέξει έναν πιο μετριοπαθή υποψήφιο, ο οποίος θα μπορούσε να εξασφαλίσει διακομματική υποστήριξη.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαθέτει επίσης την εξουσία να κινήσει διαδικασία παραπομπής του προέδρου, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την απομάκρυνση ενός αξιωματούχου από το αξίωμά του.

Οι Δημοκρατικοί είχαν παραπέμψει δύο φορές τον Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, ωστόσο η Γερουσία ψήφισε τελικά και στις δύο περιπτώσεις υπέρ της αθώωσής του.

Παρά τη δυνατότητα νέας διαδικασίας παραπομπής, η καταδίκη και απομάκρυνση του προέδρου παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία, δηλαδή 67 ψήφοι, αριθμός που οι Δημοκρατικοί είναι απίθανο να συγκεντρώσουν μόνοι τους.

Στο εσωτερικό του κόμματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συζήτηση για το κατά πόσο μια νέα διαδικασία παραπομπής του Τραμπ θα ήταν πολιτικά ορθή επιλογή.

Η πρώτη παραπομπή του, το 2019, προκάλεσε έντονη κομματική αντιπαράθεση και έδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα να εμφανιστεί στη συνέχεια ως θύμα πολιτικής δίωξης. Η συγκεκριμένη στάση συνέβαλε αργότερα στην ενίσχυση της υποστήριξης προς τη δεύτερη διεκδίκηση της προεδρίας από τον ίδιο.

Ο Τζέφρις, ο οποίος θα πρέπει σχεδόν σίγουρα να δώσει το πράσινο φως σε οποιαδήποτε προσπάθεια των Δημοκρατικών για νέα παραπομπή, δεν έχει αποκαλύψει τις προθέσεις του.

«Λοιπόν, έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν έχουμε αποκλείσει τίποτα, αλλά ούτε και έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάτι», δήλωνε τον περασμένο Αύγουστο.

Πού θα συναντήσουν δυσκολίες οι Δημοκρατικοί

Η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την αποτελεσματικότητα του Κογκρέσου ήταν ήδη έντονη πριν από τις εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup τον Οκτώβριο, μόλις το 14% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις ΗΠΑ ενέκρινε την απόδοση των μελών του Κογκρέσου.

Ωστόσο, με έναν Ρεπουμπλικανό στον Λευκό Οίκο και τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν το Κογκρέσο, το πολιτικό αδιέξοδο ενδέχεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

«Αν θεωρούσατε ότι η νομοθετική διαδικασία ήταν δύσκολη στο προηγούμενο Κογκρέσο, όταν υπήρχε ενιαίος έλεγχος από τους Ρεπουμπλικανούς, τώρα τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο περίπλοκα», δήλωσε ο Κέισι Μπέργκατ, καθηγητής νομοθετικών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον.

Η άνετη πλειοψηφία που αναμένεται να διαθέτουν οι Δημοκρατικοί και στα δύο σώματα θα τους επιτρέπει να περνούν με σχετική ευκολία νομοσχέδια από το Κογκρέσο.

Η μετατροπή τους, όμως, σε νόμους θα είναι πολύ δυσκολότερη.

Για να τεθεί σε ισχύ η πλειονότητα των νομοθετημάτων απαιτείται η υπογραφή του προέδρου. Ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια που εγκρίνονται από το Κογκρέσο και δεν υποστηρίζει, ενώ για να παρακάμψουν την απόφασή του οι νομοθέτες χρειάζονται πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα. Πρόκειται για αριθμητικό συσχετισμό που οι Δημοκρατικοί δεν θα διαθέτουν, παρά την εκλογική επιτυχία τους.

Καθώς οι Ρεπουμπλικανοί έχαναν τη μία εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία μετά την άλλη το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανιστεί συναινετικός σε συνέντευξή του στους New York Times.

«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς και, ξέρετε, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Πιθανότατα θα βρούμε κάποια λύση», δήλωσε.

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, δημοσίευσε στο Truth Social μια φωτογραφία του κόκκινου προεκλογικού καπέλου του, στο οποίο αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα η λέξη «ΒΕΤΟ».

Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα σε μια συναινετική στάση και την απειλή χρήσης του προεδρικού βέτο ενδέχεται να αποτελέσει χαρακτηριστικό στοιχείο της σχέσης του με το Δημοκρατικό Κογκρέσο.

Οι ίδιοι οι Δημοκρατικοί αναγνώρισαν το βράδυ της Τρίτης ότι, παρά το γεγονός πως η αντίθεση στον Τραμπ αποτέλεσε βασικό παράγοντα της εκλογικής επιτυχίας τους, αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετό για να εξασφαλίσει την πολιτική τους αποτελεσματικότητα.

«Πρόκειται σε συντριπτικό βαθμό για μια απόρριψη του Ντόναλντ Τραμπ, της ατζέντας και των πολιτικών του», δήλωσε ο Κρις Κουνς στο BBC.

«Αλλά αν το παρακάνουμε ή αν εμπλακούμε σε υπερβολικές εσωτερικές συγκρούσεις, μπορεί να χάσουμε αυτή την ευκαιρία», συμπλήρωσε.

Παρά την απειλή του προεδρικού βέτο, ο Τζέφρις έχει δηλώσει ότι βασική προτεραιότητα του κόμματός του είναι να αποκαταστήσει σημαντικές περικοπές που είχαν επιβάλει οι Ρεπουμπλικανοί σε προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως το Medicaid, το οποίο απευθύνεται σε ομάδες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και στην ασφαλιστική αγορά του Obamacare.

«Δεσμευόμαστε, ως κορυφαία προτεραιότητα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να ανατρέψουμε αυτές τις περικοπές στο Medicaid και να παρατείνουμε τις φορολογικές πιστώσεις του νόμου για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη», δήλωσε ο Τζέφρις τον Σεπτέμβριο, σε εκδήλωση με εργαζομένους στον τομέα της υγείας.

Οι εσωτερικές διαφωνίες και η εξωτερική πολιτική Τραμπ

Σε ζητήματα που παραδοσιακά συγκεντρώνουν διακομματική υποστήριξη, όπως οι πολιτικές για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, η ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης, η επανεξέταση της στρατιωτικής χρηματοδότησης προς το Ισραήλ και ο περιορισμός του πολέμου με το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να οδηγηθούν σε αδιέξοδο, καθώς οι νομοθέτες θα προσπαθούν να καταλήξουν σε συμβιβασμούς.

Καθώς οι Ρεπουμπλικανοί θα βρίσκονται στην αντιπολίτευση ενόψει του επόμενου προεδρικού εκλογικού κύκλου του 2028, ενδέχεται να μην έχουν ιδιαίτερη διάθεση να διευκολύνουν τους Δημοκρατικούς, επιτρέποντάς τους να καταγράψουν πολλές πολιτικές επιτυχίες.

Προβλήματα συναίνεσης ενδέχεται να προκύψουν και στο εσωτερικό του ίδιου του Δημοκρατικού Κόμματος, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών αναδείχθηκε ένα βαθύ ρήγμα στους κόλπους των Δημοκρατικών σχετικά με τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής χρηματοδότησης προς το Ισραήλ.

Ο Άμπντουλ Ελ-Σαγιέντ από το Μίσιγκαν, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα γερουσιαστή, καθώς και ορισμένα νέα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχαν δηλώσει κατά την προεκλογική περίοδο ότι θα ψήφιζαν υπέρ νομοθετικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό της βοήθειας προς το Ισραήλ.

Οι συγκεκριμένοι Δημοκρατικοί, ωστόσο, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με εμπόδια από την ίδια την ηγεσία του κόμματός τους.

Ένα ακόμη δύσκολο μέτωπο αφορά την προσπάθεια περιορισμού της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, είχαν υπάρξει διακομματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της δυνατότητας του Αμερικανού προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Παρότι ορισμένα από τα σχετικά μέτρα εγκρίθηκαν από το ένα ή και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δεν κατέστη δυνατό να επιβληθούν στην πράξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον Ιούνιο τόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και η Γερουσία ενέκριναν ψήφισμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το Ιράν. Ο Τραμπ δεν μπορούσε να ασκήσει βέτο στο συγκεκριμένο ψήφισμα, ωστόσο ουσιαστικά το αγνόησε.

Ο Λευκός Οίκος έχει υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος διαθέτει ευρείες εξουσίες για τη συνέχιση του πολέμου. Από την άλλη πλευρά, το κατά πόσο το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον Τραμπ να αλλάξει στάση αποτελεί ένα «ανοιχτό νομικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Σκοτ Άντερσον, ανώτερο ερευνητή σε θέματα διακυβέρνησης στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς.

«Το Κογκρέσο μπορεί να προσπαθήσει να οδηγήσει το ζήτημα στα δικαστήρια και να τα αναγκάσει να μας δώσουν μια απάντηση», ανέφερε.