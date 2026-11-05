Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, που έφερε τους Δημοκρατικούς στον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Με το πολιτικό τοπίο στην Ουάσινγκτον να αλλάζει δραματικά, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ενώ οι πρώτες δημόσιες αιχμές από τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συνδέει την εκλογική συντριβή με τον πόλεμο στο Ιράν, αποκαλύπτουν ρωγμές στο εσωτερικό της παράταξής του.

Ο γνωστός για το εκρηκτικό ταμπεραμέντο του, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε χθες Τετάρτη να συμπεριφερθεί σαν να μην έγινε απολύτως τίποτα. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Βανς, ο οποίος έκρινε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν κι οι συνέπειές του ήταν αναμφίβολα η βασική αιτία για την εκκωφαντική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν αμφισβήτησε καν την ερμηνεία αυτή.

«Νομίζω πως αυτό είναι κατά μεγάλο μέρος αληθές, διότι (ο πόλεμος) ανέβασε τις τιμές των καυσίμων βραχυπρόθεσμα», είπε από το εργοτάξιο της αίθουσας χορού του στον Λευκό Οίκο, όπου κλήθηκε ο Τύπος για την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έπειτα από την εκλογική αναμέτρηση.

Είναι χαρακτηριστικό πως δεν έθιξε τις εκλογές παρά μόνο όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να τοποθετηθεί για τις «midterms», αφού έκανε μακρά τοποθέτηση για το έργο του.

«Θα το ξανάκανα, διότι μακροπρόθεσμα είναι η μοναδική λύση», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν.

Διαβεβαίωσε πως δεν έχει καμιά πρόθεση να αποπέμψει αυτόν που μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, τον Πιτ Χέγκσεθ: κατ’ αυτόν, κάνει «πολύ καλή δουλειά».

Εξάλλου ο ογδοντάρης δισεκατομμυριούχος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας διαδικασίας καθαίρεσής του στο νέο κοινοβουλευτικό τοπίο, έκρινε απλά πως τέτοιο εγχείρημα, που θα ήταν το τρίτο κατά σειρά, θα «κατέστρεφε» το Δημοκρατικό Κόμμα.

Το «μπλε κύμα», το εύρος του οποίου μάλλον κατέλαβε εξαπίνης τους πολιτικούς παρατηρητές, αποθάρρυνε τους Ρεπουμπλικάνους και ενθάρρυνε τους Δημοκρατικούς. Παρέσυρε προχθές ακόμα και οχυρά της αμερικανικής δεξιάς, όπως το Τέξας και το Κάνσας, κυρίως λόγω της αγανάκτησης για την αύξηση του κόστους ζωής.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απώλεσε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί διά νόμων το πρόγραμμά του τα δύο χρόνια που του απομένουν στον Λευκό Οίκο.

Μολαταύτα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως δεν θεωρεί ότι ο ίδιος προσωπικά ήταν η αιτία του αποτελέσματος – παρότι η ερμηνεία των περισσότερων αναλυτών ήταν πως το εκλογικό σώμα επέλεξε να τον τιμωρήσει.

Όταν ορκιστεί, συγκροτηθεί σε σώμα και αναλάβει καθήκοντα το νέο Κογκρέσο, την 3η Ιανουαρίου, οι Δημοκρατικοί θα έχουν πλέον στα χέρια τους τον έλεγχο του προϋπολογισμού και των νόμων, όπως και τη δυνατότητα να εμποδίζουν τους διορισμούς του προέδρου, ή να αρχίσουν έρευνες σε βάρος του προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ήδη απείλησε πως θα ασκεί συχνά το βέτο του στα νομοσχέδια που δεν του αρέσουν. Έχει εξάλλου πάντα τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστικά προεδρικά διατάγματα, ενώ διατηρεί μεγάλα περιθώρια ελιγμών σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, που θα γίνει τον Ιανουάριο ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος του σώματος («speaker»), δεν έκρυψε τη χαρά του για το «εκπληκτικό» αποτέλεσμα των προχθεσινών εκλογών.

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί απέσπασαν από τους αντιπάλους τους επτά έδρες και θα καταλάβουν τουλάχιστον 54 από τις 100 έδρες του σώματος· στη Βουλή, το κόμμα εξασφαλίζει από 250 ως 255 έδρες, σύμφωνα με τον κ. Τζέφρις. Απέμεναν δύο έδρες γερουσιαστών να κριθούν (Μισισιπής, Αλάσκα), αλλά η καταμέτρηση μπορεί να διαρκέσει στις πολιτείες αυτές.

Η εκλογική πανωλεθρία, όπως και η προσεχής έναρξη της εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, στις οποίες το Σύνταγμα των ΗΠΑ του απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα, για πολλούς σημαίνουν την αρχή του πολιτικού τέλους του Ντόναλντ Τραμπ.

Για καιρό το κέντρο βάρους της αμερικανικής πολιτικής ζωής και πρωταγωνιστής σε διεθνές επίπεδο, θα περιοριστεί σε χαμηλόφωνη έξοδο από τη σκηνή, στην οποία τον ρυθμό θα δίνουν τα έργα του; Μένει να φανεί, σημειώνουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ίσως τον αναγκάσει η αμερικανική δεξιά, που όμως θα πρέπει να θυσιάσει δημόσια αυτόν που έγινε απόλυτος κυρίαρχος της παράταξης, σχεδόν χωρίς διακοπή, από το 2016.

Η τοποθέτηση του αντιπροέδρου Βανς, δυνητικού υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία το 2028, αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη αμφισβήτησης του προέδρου Τραμπ, αν και ακόμη συγκρατημένης.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we’re going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there’s going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I’m open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you’d like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that’s at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country. — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

«Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι η απώλεια της Γερουσίας για τα επόμενα έξι χρόνια ήταν αποδεκτό τίμημα, τότε πείτε το», τόνισε ο κ. Βανς σε σχόλιό του στο οποίο απέδωσε την ήττα στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Αλλά οι πάντες γνωρίζουν γιατί χάσαμε», πρόσθεσε.

Θέση την οποία φάνηκε να ενστερνίζεται ο ίδιος ο γιος του προέδρου, ο Ντόναλντ ο νεότερος.

Αποστάσεις από τον Τραμπ πήρε και ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος χαρακτήρισε «πολιτική καταστροφή» τη βαριά εκλογική ήττα. Ο ΝτεΣάντις διαφοροποιήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, αποδίδοντας την εκλογική αποτυχία σε διαφορετικούς παράγοντες από εκείνους που επικαλέστηκε ο Τραμπ.

Στο εξωτερικό, η ανακούφιση κάποιων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, συχνών στόχων του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν απτή.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, έκρινε ότι το «ακροδεξιό κύμα» συντρίβεται πλέον. Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό χαιρέτισε την «εξαίρετη είδηση για την αμερικανική δημοκρατία».

Πάντως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε όσους περιμένουν αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ ότι «πλανώνται πλάνη οικτράν».