Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ καταδίκασε τον ακτιβιστή για τη δημοκρατία, Τζόσουα Γουόνγκ, να εκτίσει ποινή άλλων 10 χρόνων κάθειρξης, για συνωμοσία και αθέμιτη σύμπραξη με δυνάμεις του εξωτερικού, έπειτα από νέα δίκη του δυνάμει του αμφιλεγόμενου νόμου για την εθνική ασφάλεια.

Ο πρώην ηγέτης φοιτητικής οργάνωσης βρίσκεται ήδη στη φυλακή εδώ και έξι χρόνια, αφού κρίθηκε ένοχος για υπονομευτική δραστηριότητα, δυνάμει του νόμου για την εθνική ασφάλεια, ο οποίος είχε επιβληθεί στην περιοχή από το Πεκίνο το 2020.

Ο Τζόσουα Γουόνγκ, 30 ετών μόλις, είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του κινήματος για τον εκδημοκρατισμό του Χονγκ Κονγκ, υπήρξε πρωταγωνιστής των μεγάλων διαδηλώσεων του 2019.

Αντιμετώπιζε ποινή ως και ισόβιας κάθειρξης, ενώ η υπεράσπιση είχε ζητήσει να του επιβληθεί πιο επιεικής ποινή, 3 ως 10 ετών, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επρόκειτο να αφεθεί ελεύθερος τον Ιανουάριο, αφού έχει εκτίσει τέσσερα χρόνια και έξι μήνες της ποινής που του είχε επιβληθεί για «υπονομευτική» δραστηριότητα.

«Το δικαστήριο (…) απήγγειλε οριστική ποινή δέκα ετών κάθειρξης» στον Τζόσουα Γουόνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε στον Τύπο.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ, δυνάμει επίσης του νόμου για την εθνική ασφάλεια, του απήγγειλαν τον Ιούνιο του 2025 την κατηγορία πως είχε ζητήσει από ξένες χώρες και οντότητες την επιβολή κυρώσεων στο οικονομικό κέντρο αυτό της Κίνας, κάτι που απαγορεύει ρητώς. Ο άλλοτε επικεφαλής του φοιτητικού κινήματος δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο.

Νωρίτερα, ο Τζόσουα Γουόνγκ μπήκε στην αίθουσα, φαινομενικά ήρεμος, με μπλε πουκάμισο και μαύρα γυαλιά, κλίνοντας το κεφάλι προς τους υποστηρικτές του, περιεργαζόμενος με το βλέμμα το κοινό και τους δημοσιογράφους.

Προτού απαγγελθεί η ποινή του ο Τζόσουα Γουόνγκ ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του, ενώ τους έκανε νεύμα με το χέρι αποχωρώντας. «Θα περιμένουμε να βγεις», του φώναξαν κάποιοι.

Δεκάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά, ορισμένοι από την προηγουμένη, για να είναι παρόντες στη δικαστική αίθουσα. Μεγάλη αστυνομική δύναμη είχε αναπτυχθεί γύρω από το κτίριο του δικαστηρίου.