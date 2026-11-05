Στην παράδοση ιατρικών εφοδίων στην Τάιζ, προχώρησε χθες, Τετάρτη, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), για πρώτη φορά αφότου η πόλη αυτή της Υεμένης μπήκε σε κλοιό από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη υεμενίτικη κυβέρνηση.

Η ΔΕΕΣ «παρέδωσε ζωτικής σημασίας ιατρικά εφόδια», τα οποία «μετέφεραν τέσσερα φορτηγά» στην Τάιζ, ιδίως «χειρουργικά κιτ για να βοηθηθούν νοσοκομεία, που παρέχουν φροντίδες σε τραυματίες από όπλα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πρόκειται για την «πρώτη παράδοση ιατρικών εφοδίων από τη ΔΕΕΣ σε νοσοκομεία» της πόλης από την 23η Σεπτεμβρίου, «αμέσως πριν από την εντατικοποίηση των μαχών στην περιοχή», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στη Μέση Ανατολή, Χασέμ Οσεϊράν.

Αλλά «πρέπει να είμαστε σαφείς: η βοήθεια αυτή δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες του πληθυσμού», προειδοποίησε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ανσαραλά περικύκλωσε την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης στις αρχές του Οκτωβρίου, αποκόβοντας τον δρόμο που τη συνδέει με την Άντεν, την προσωρινή πρωτεύουσα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην πόλη αυτή, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου οι αντάρτες περιορίζουν δραστικά την είσοδο αγαθών πρώτης ανάγκης, μολονότι διαψεύδουν πως την έχουν θέσει υπό πολιορκία.

Στις 2 Νοεμβρίου ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, ο Τομ Φλέτσερ, παρότρυνε τις αντιμαχόμενες πλευρές να ανοίξουν τους δρόμους και να επιτρέψουν παραδόσεις βοήθειας στην Τάιζ.

Civilians in Yemen are paying a brutal price for this conflict. We have food and medicine ready to move into Taiz. Open the roads. Let aid in. Release humanitarians. pic.twitter.com/dBaVEETtRh — Tom Fletcher (@UNReliefChief) November 2, 2026

«Οι δρόμοι είναι κλειστοί και οι προμήθειες εξαντλούνται. Η παραγωγή νερού έχει μειωθεί στο μισό. Οι τιμές των τροφίμων έχουν σημειώσει αλματώδη άνοδο τουλάχιστον 50%. Στα νοσοκομεία εξαντλούνται τα τρόφιμα και τα φάρμακα», τόνισε.

Ο πόλεμος στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, που γενικεύτηκε το 2014, αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, μετατράπηκε σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τέσσερα χρόνια ανάπαυλας.

Από το καλοκαίρι, οι εχθροπραξίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους κι έχουν ξεριζώσει κάπου 300.000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, την ώρα που δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως μπορεί να υπάρξει διπλωματική λύση.