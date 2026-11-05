Οι αρχές της Αιθιοπίας απέλασαν έξι Σουδανούς διπλωμάτες, πυροδοτώντας σε αντίποινα την εκδίωξη από το Χαρτούμ Αιθιόπων διπλωματών, είπαν χθες Τετάρτη 4/11 στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές της σουδανικής κυβέρνησης, η οποία κατηγορεί την Αντίς Αμπέμπα ότι υποστηρίζει τους αντιπάλους της παραστρατιωτικούς.

Ο σουδανικός τακτικός στρατός καταγγέλλει συχνά ότι η Αιθιοπία παρέχει υποστήριξη στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), με τις οποίες έχει εμπλακεί σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, επιτρέποντάς τους ιδίως να εξαπολύουν επιδρομές με drones από το έδαφός της.

Η Αιθιοπία «ανακοίνωσε τη 2η Νοεμβρίου ότι υπάλληλοι του σουδανικού προξενείου στην Ασόσα, στην περιοχή Μπενισαγκούλ», στα σύνορα των δύο αφρικανικών κρατών, «είναι ανεπιθύμητοι και τους έδωσε 48 ώρες για να εγκαταλείψουν την επικράτειά της», εξήγησε στο AFP αξιωματούχος της σουδανικής κυβέρνησης, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί επειδή δεν έχει άδεια της ιεραρχίας του να μιλά σε ΜΜΕ.

Κατήγγειλε ότι η Αντίς Αμπέμπα επέλεξε την «κλιμάκωση».

Η δεύτερη πηγή ανέφερε κατόπιν ότι το Χαρτούμ σε αντίποινα «πληροφόρησε το προσωπικό του προξενείου» της Αιθιοπίας στην Γκαντάρεφ, κοντά στα σύνορα των δύο γειτονικών κρατών, ότι «είναι personae non gratae και τους έδωσε 48 ώρες (προθεσμία) για να εγκαταλείψουν την επικράτεια».

Οι αιθιοπικές αρχές δεν απάντησαν αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο τους ζήτησε σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Στην αρχή της εβδομάδας, το Σουδάν ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στην Αφρικανική Ένωση, κατηγορώντας την Αιθιοπία για «κατάφωρη επιθετικότητα».

Σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, το ανώτατο συμβούλιο μετάβασης, υπό τον σουδανικό στρατό, ανέφερε ότι κατέγραψε 70 επιθέσεις μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 27ης Οκτωβρίου με 187 drones-καμικάζι και 82 βλήματα που ερρίφθησαν από μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα ερχόμενα από την Αιθιοπία.

Οι επιθέσεις αυτές είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν 484 άνθρωποι, σύμφωνα με το έγγραφο.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, Σουδανοί στην Ελ Νταμαζίν, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Μπλε Νείλου, στην άλλη πλευρά των συνόρων με την Ασόσα, είπαν πως άκουσαν βομβαρδισμούς drones.

Νωρίτερα φέτος, οι ΔΤΥ προέλαυσαν προς την Ελ Νταμαζίν. Η έφοδός τους είχε αποτέλεσμα να εκτοπιστούν κάπου 100.000 άνθρωποι, οι μισοί και πλέον από τους οποίους είχαν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε άλλες σουδανικές περιοχές κι είχαν καταφύγει στην πόλη αυτή, σύμφωνα με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.

Τους τελευταίους μήνες, ο στρατός και οι ΔΤΥ χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 1.100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιδρομές drones σε όλο το Σουδάν μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Από το ξέσπασμά του, ο πόλεμος αυτός έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με -μάλλον συντηρητικές- εκτιμήσεις εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, κι έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες κρίσεις πείνας και εκτοπισμού πληθυσμού σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Αιθιοπία, η κυβέρνηση της οποίας απορρίπτει τις κατηγορίες του Σουδάν, προσάπτει με τη σειρά της στο Χαρτούμ ότι υποστηρίζει τους αντάρτες του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού της Τιγκράι (TPLF), κάτι που αρνείται η άλλη πλευρά.