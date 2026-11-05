Την αποστολή αεροσκάφους θαλάσσιας επιτήρησης και ειδικής μονάδας εξουδετέρωσης ναρκών στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ γνωστοποίησε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας. Η επιχείρηση αποσκοπεί στην προστασία της ναυσιπλοΐας και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης των πλοίων από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, το οποίο έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αποφάσισε να διευρυνθεί η ακτίνα επιχειρήσεων της μονάδας κατά της πειρατείας «Τσόνγκχε» (σ.σ. κατά λέξη «αρχηγείο καθαρής θάλασσας», το όνομα παραπέμπει σε νοτιοκορεατική ιστορική ναυτική βάση) του πολεμικού ναυτικού, που επιτηρεί ύδατα νότια του σουλτανάτου του Ομάν, πλησιέστερα στο στενό.