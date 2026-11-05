Ως «πολιτική καταστροφή» χαρακτήρισε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, τη βαριά εκλογική ήττα που υπέστη το κόμμα του στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης. Μιλώντας την Τετάρτη, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του αποτελέσματος ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τους Ρεπουμπλικάνους για πολλά χρόνια. Παράλληλα, διαφοροποιήθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποδίδοντας την εκλογική αποτυχία σε διαφορετικούς παράγοντες από εκείνους που επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτό πλησιάζει σε επίπεδο εξάλειψης των ρεπουμπλικάνων σε πολλούς τομείς της χώρας», υπογράμμισε ο κ. ΝτεΣάντις χθες σε παρέμβασή του.

Η ήττα δεν οφειλόταν σε «θετική άποψη για τους δημοκρατικούς», επρόκειτο για «απόρριψη των ρεπουμπλικάνων στην Ουάσιγκτον» από τους ψηφοφόρους, έκρινε ο κυβερνήτης, μιλώντας για το «πολιτικό ισοδύναμο πλήγματος μετεωρίτη».

Το κόμμα έχασε προχθές τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο Ρον ΝτεΣάντις αποστασιοποιήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος επέρριψε την ήττα στην ανεπαρκή «ποιότητα» των κατά τόπους υποψηφίων της παράταξης και υποστήριξε ότι η δική του δημοτικότητα δεν μεταφράστηκε σε ψήφους υπέρ των δημοκρατικών. Αναγνώρισε πάντως ότι ο πόλεμος στο Ιράν και η συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων είχαν συμβολή στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης επισήμανε ότι οι ρεπουμπλικάνοι μπορεί να δυσκολευτούν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για χρόνια. Σημείωσε πως δεν αναμένει νίκη στις γενικές εκλογές του 2028 ούτε στη Γερουσία, ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. ΝτεΣάντις, 48 ετών, ήταν αντίπαλος του κ. Τραμπ στην εσωκομματική διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου της παράταξης στις εκλογές του 2024, αλλά αποσύρθηκε έπειτα από δυσμενή αποτελέσματα στις ψηφοφορίες στην Άιοβα και κατόπιν τάχθηκε υπέρ του μεγιστάνα. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου το χρίσμα το 2028. Τον Μάρτιο, ερωτηθείς σχετικά, απάντησε «θα δούμε». Η θητεία του στο αξίωμα ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο.

Ακόμη υπογράμμισε την επιτυχία του κόμματος στην πολιτεία του, όπου οι ρεπουμπλικάνοι δεν υπέστησαν απώλειες όπως στην υπόλοιπη χώρα, πιστώνοντας το γεγονός αυτό στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και του ιδίου και στην «εμπιστοσύνη» των ψηφοφόρων στο πρόσωπό του.