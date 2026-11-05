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Ο Ρομέρ Σαουσέδο, επικεφαλής του ανώτατου δικαστικού οργάνου της Βολιβίας, γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι αναχώρησε από τη χώρα, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να τον θέσει στο στόχαστρο μέσω πολιτικών «διώξεων». Η καταγγελία του διατυπώθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους.

Από τον Οκτώβριο, διάφοροι αξιωματούχοι του βολιβιανού δικαστικού συστήματος έχουν συλληφθεί, καθώς τους προσάπτονται φερόμενες σχέσεις με διακινητές ναρκωτικών, ανάμεσά τους ιδίως ο πρώην γενικός εισαγγελέας Ροχέρ Μαριάκα — ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση μερικές ημέρες αφού ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον ότι ακυρώνεται η βίζα του.

«Εγκατέλειψα τη χώρα, βρίσκομαι στην εξορία μαζί με όλη την οικογένειά μου», ανακοίνωσε μέσω X ο πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου Σαουσέδο, καταγγέλλοντας προσπάθειες να «υποστεί διωγμό» και να «εκφοβιστεί» από πλευράς της κυβέρνησης.

«Ξέρω ότι θα κατασκευάσουν αποδεικτικά στοιχεία για να με δυσφημήσουν», πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει σε ποια χώρα έχει καταφύγει.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστή καμιά έρευνα σε βάρος του.

«Λυπηρή είδηση, αλλά ενθαρρυντική για το μέλλον», σχολίασε ο πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας, στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου στην Ισπανία.

Ο αρχηγός του κράτους αναφέρθηκε ως προς το ζήτημα σε κατηγορίες και σε έρευνες που έχουν στο στόχαστρο τα κορυφαία κλιμάκια του δικαστικού συστήματος στη Βολιβία, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ή να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Τα μέλη του ανωτάτου δικαστηρίου συνεδρίασαν για να ονομάσουν μεταβατικό πρόεδρο — παρότι ο κ. Σαουσέδο τόνισε πως δεν έχει παραιτηθεί.

Στη Βολιβία, οι ανώτεροι δικαστικοί εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες.

Η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας, στην εξουσία σχεδόν έναν χρόνο, επιδιώκει στενότερη σχέση με τις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο, η Βολιβία εντάχθηκε στη λεγόμενη Ασπίδα της Αμερικής, συμμαχία με επίσημα διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακρατικής εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών, πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.