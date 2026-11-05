Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την κυβέρνηση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει αλλαγές στο υπουργικό του συμβούλιο μετά τη μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συζητήσει με συνεργάτες και πολιτικούς συμμάχους του το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Χέγκσεθ, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για τον ρόλο του στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου φέρεται να απέρριψε την προοπτική μετακίνησής του στη Γερουσία, παρότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να τον απαλλάξει από το ενδεχόμενο μιας ιδιαίτερα δύσκολης διαδικασίας παραπομπής και δίκης.

Οι πιέσεις στον Λευκό Οίκο και το ενδεχόμενο απομάκρυνσης

Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών έχει εντείνει τις συζητήσεις για την απόδοση πολιτικών ευθυνών στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα εκτιμούν ότι ο Χέγκσεθ συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να απομακρυνθούν άμεσα, ιδιαίτερα επειδή η αντικατάστασή του ενδέχεται να αποδειχθεί δυσκολότερη μετά τον Ιανουάριο, όταν θα αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στη Γερουσία.

«Τα μαχαίρια έχουν σίγουρα βγει εναντίον του μεταξύ των ανώτερων στελεχών της Δυτικής Πτέρυγας», ανέφερε πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Λευκό Οίκο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν ξέρω αν είναι δεδομένο ότι θα φύγει».

Άλλη πηγή υποστήριξε ότι ο Τραμπ ζητά από συνεργάτες του να εκφράσουν την άποψή τους για το μέλλον του υπουργού.

Η συμμετοχή του Χέγκσεθ στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του πολέμου με το Ιράν έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς τόσο ο Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέδεσαν την εκλογική ήττα με τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, κυρίως την αύξηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού.

«Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτό», σχολίασε τρίτο πρόσωπο από το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

«Όταν η λέξη “πόλεμος” βρίσκεται στον τίτλο σου, τότε ίσως είσαι εκείνος που μπαίνει στο στόχαστρο», πρόσθεσε.

Η θέση του Πενταγώνου και οι δηλώσεις Τραμπ

Παρά τις πληροφορίες για πιθανή απομάκρυνση, το υπουργείο Πολέμου επιμένει ότι ο Χέγκσεθ δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δήλωσε ότι «Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την ατζέντα του [Τραμπ] στο υπουργείο Πολέμου — παρά τις απειλές των Δημοκρατικών για προσχηματικά κυνήγια μαγισσών — και ο υπουργός Χέγκσεθ είναι 100% αποφασισμένος να ηγηθεί του υπουργείου μέχρι το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε την Τετάρτη να περιορίσει τη φημολογία, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι ο υπουργός του «κάνει πολύ καλή δουλειά» και ότι δεν σχεδιάζει να τον απολύσει.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Χέγκσεθ «θα ήταν πολύ δημοφιλής» εάν αποφάσιζε να διεκδικήσει τον διορισμό του στη Γερουσία.

Η εφημερίδα επισημαίνει, πάντως, ότι ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει ανάλογα θετικές εκφράσεις για την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και την πρώην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, προτού προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους.

Η εναλλακτική της Γερουσίας και ο κίνδυνος παραπομπής

Μία από τις επιλογές που συζητούνται για τον Χέγκσεθ είναι η κάλυψη της έδρας που αναμένεται να αφήσει κενή η Μάρσα Μπλάκμπερν, μετά την εκλογή της στη θέση της κυβερνήτριας του Τενεσί.

Για να προχωρήσει αυτό το σενάριο, θα χρειαζόταν η υποστήριξη της Μπλάκμπερν, η οποία θα μπορούσε να τον επιλέξει ως αντικαταστάτη της.

Ωστόσο, ο ίδιος έχει αποκλείσει τη συγκεκριμένη προοπτική, παρά το γεγονός ότι θα του επέτρεπε να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο χωρίς να προηγηθεί αποπομπή.

Πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Τραμπ ανέφερε ότι, εάν βρισκόταν στη θέση του υπουργού, θα επιδίωκε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει τον συγκεκριμένο διορισμό.

Την ίδια στιγμή, ο Χέγκσεθ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο διακομματικής ψηφοφορίας για την παραπομπή του ακόμη και πριν από το τέλος του έτους.

Η ενίσχυση των Δημοκρατικών στη Γερουσία δημιουργεί, σύμφωνα με πολιτικούς παράγοντες, την προοπτική μιας δημόσιας δίκης το 2027, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πολιτική φθορά στην κυβέρνηση.

Σκληρή κριτική από πρώην συνεργάτη του Τραμπ

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Χέγκσεθ εμφανίστηκε ο Τζον Άλιοτ, ο οποίος είχε υπηρετήσει σε θέσεις σχετικές με την εθνική άμυνα κατά τις δύο προεδρικές θητείες του Τραμπ.

«Ο Χέγκσεθ υπήρξε μια ανθρώπινη μπάλα κατεδάφισης που σάρωσε έναν από τους παλαιότερους και πιο περήφανους θεσμούς μας και θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά», δήλωσε.

Ο Άλιοτ, συγγραφέας του βιβλίου «The President Deserves Better», υποστήριξε ακόμη ότι «Έχει ξεπεράσει προ πολλού την ημερομηνία λήξης του και ήρθε η ώρα να τον ξεφορτωθούμε».

«Κάθε ηγέτης που σέβεται τον εαυτό του και έχει το δικό του ιστορικό, είτε στον στρατό είτε στον επιχειρηματικό κόσμο, θα αποχωρούσε οικειοθελώς προτού του δείξουν την πόρτα», πρόσθεσε.

Το προηγούμενο Ράμσφελντ και η αλλαγή των ισορροπιών στο Κογκρέσο

Η πιθανότητα απομάκρυνσης υπουργού Άμυνας έπειτα από εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών παραπέμπει σε όσα είχαν συμβεί το 2006, επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Στις 8 Νοεμβρίου εκείνης της χρονιάς, μία ημέρα μετά τις σημαντικές απώλειες του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Μπους ανακοίνωσε την παραίτηση του τότε υπουργού Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ. Η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράκ είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Στις φετινές εκλογές, οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν επτά έδρες στη Γερουσία, ενώ παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο δύο επιπλέον απωλειών. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η μείωση της κοινοβουλευτικής τους δύναμης έφτασε τουλάχιστον τις 29 έδρες.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στην προώθηση της κυβερνητικής ατζέντας και στην έγκριση προεδρικών διορισμών.

Παράλληλα, θεωρείται πιθανή η έναρξη νέων κοινοβουλευτικών ερευνών, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε τρίτη διαδικασία παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αναζητήσεις ευθυνών για την εκλογική ήττα

Πριν από την αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου, οι συζητήσεις για ενδεχόμενη απόδοση ευθυνών επικεντρώνονταν και στον Τζέιμς Μπλερ, πρώην αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, ο οποίος εργάζεται πλέον στην οργάνωση MAGA Inc., που υποστηρίζει τον Τραμπ.

Ο Μπλερ είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αναχάραξης εκλογικών περιφερειών σε διάφορες πολιτείες, μια στρατηγική που είχε προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ωστόσο, εσωτερική αξιολόγηση του National Republican Redistricting Trust, η οποία περιήλθε σε γνώση της New York Post, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στα όρια των εκλογικών περιφερειών περιόρισαν τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι νέοι εκλογικοί χάρτες ενδέχεται να συνέβαλαν στη διατήρηση μίας επιπλέον έδρας στη Λουιζιάνα και μίας στο Τενεσί, καθώς και έως τεσσάρων στο Τέξας. Αντίθετα, στην Καλιφόρνια εκτιμάται ότι ευνοήθηκαν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι ενδέχεται να εξασφάλισαν μία ή δύο επιπλέον έδρες.

Με τον Λευκό Οίκο να αναζητά τρόπους διαχείρισης των συνεπειών της εκλογικής ήττας, το μέλλον του Χέγκσεθ παραμένει αντικείμενο συζητήσεων, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι δεν σχεδιάζει την απομάκρυνσή του.