Διαδηλωτές στην Τεχεράνη έκαψαν αφίσα που απεικόνιζε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, σε μια ακόμη εκδήλωση εχθρότητας απέναντι στην Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (4/11), με βίντεο από την ιρανική πρωτεύουσα να καταγράφουν πολίτες συγκεντρωμένους γύρω από την καιόμενη αφίσα. Ορισμένοι βιντεοσκοπούσαν τη σκηνή, ενώ άλλοι κρατούσαν ιρανικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα.

Tonight in Enghelab Square Regime’s ceremony with burning a poster of Witkoff, POTUS, PM Netanyahu and Vance Tehran, #Tehran Province, #Iran https://t.co/84TvDqmTEW — Shin (@hey_itsmyturn) November 4, 2026

Η κινητοποίηση ακολούθησε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες, καθώς και την εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ, που δεν εξασφάλισε στον Νετανιάχου την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που επιδίωκε.

Οι εικόνες με τους τέσσερις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους

Στην αφίσα, οι τέσσερις άνδρες παρουσιάζονταν με αιματοβαμμένα πρόσωπα, τραυματισμούς και κατεστραμμένα ενδύματα, έχοντας ως φόντο φθαρμένες σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Η συγκεκριμένη παράσταση είχε τοποθετηθεί από την Τρίτη (3/11) στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, την ίδια ημέρα που διεξάγονταν οι αμερικανικές εκλογές.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στους εικονιζόμενους, έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις διπλωματικές κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε μικρή απόσταση είχε αναρτηθεί ακόμη μία μεγάλων διαστάσεων αφίσα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απεικονίζεται φυλακισμένος, έχοντας χαμηλωμένο το κεφάλι. Η εικόνα συνοδευόταν από το απειλητικό μήνυμα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ».

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν επίσης κόκκινες σημαίες και πανό με τη φράση «Θα χυθεί αίμα», απαιτώντας αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τις κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου, οι οποίες σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου.

Παρόμοιο υλικό με αντιαμερικανικό και αντιισραηλινό περιεχόμενο έχει αναρτηθεί σε αρκετές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας τους τελευταίους μήνες. Ορισμένες αφίσες προβάλλουν την Τεχεράνη ως επικρατούσα στη σύγκρουση, ενώ άλλες περιέχουν ευθείες απειλές εναντίον του Τραμπ.

Οι εκλογικές απώλειες σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Η εμφάνιση των αφισών συνέπεσε με τις πολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ηγεσίες των δύο χωρών.

Στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Δημοκρατικοί πέτυχαν σημαντικά εκλογικά αποτελέσματα, μεταβάλλοντας τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο και περιορίζοντας την πολιτική ισχύ των Ρεπουμπλικανών.

Η στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ιράν είχε επιβαρύνει την κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως λόγω των οικονομικών συνεπειών και της ανόδου των τιμών των καυσίμων, που προκάλεσαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντίστοιχα, η κάλπη της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ δεν έδωσε τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με ξεκάθαρη πλειοψηφία. Παρότι το Λικούντ αναδείχθηκε πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη, οι παρατάξεις που στηρίζουν τον Νετανιάχου δεν συγκέντρωσαν τις απαραίτητες έδρες.

Σημαντική παράμετρος της εκλογικής διαδικασίας ήταν η αυξημένη προσέλευση των Αράβων πολιτών του Ισραήλ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα και των καταγγελιών για περιστατικά βίας εναντίον τους.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις διεθνώς. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διατυπώσει κατηγορίες περί γενοκτονίας, τις οποίες η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει.

Νέα αμερικανική στρατιωτική δράση κοντά στο Ορμούζ

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες εξεύρεσης διπλωματικής λύσης.

Πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περιορισμένης έκτασης επιθέσεις εναντίον ιρανικών θέσεων κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από την ιρανική κυβέρνηση ανέφεραν εκρήξεις στα νησιά Κεσμ και Χενγκάμ, όπως και στην παράκτια περιοχή Μπαντάρ Αμπάς.

Αξιωματούχος των ΗΠΑ, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, υποστήριξε τη Δευτέρα (2/11) ότι οι επιχειρήσεις στρέφονταν εναντίον ιρανικών μονάδων οι οποίες χρησιμοποιούσαν αντιαεροπορικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων.

Οι επιδρομές προκάλεσαν νέους φόβους για ενδεχόμενη επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών ενεργειών, έπειτα από τις προηγούμενες επιχειρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει επανειλημμένα ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων πληγμάτων μετά την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να αποκλείει παράλληλα την επίτευξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων.

Η σύγκρουση, που έχει πλέον ξεπεράσει τους οκτώ μήνες, έχει επηρεάσει σοβαρά την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα την ενεργειακή αγορά και τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές.

Πληροφορίες για πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ

Την πραγματοποίηση νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν φέρεται να έχει ζητήσει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Δύο αξιωματούχοι κρατών της Μέσης Ανατολής και ακόμη μία πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφεραν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδίωξε να εξασφαλίσει την έγκριση του Τραμπ για νέα πλήγματα μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Το αίτημα φέρεται να διατυπώθηκε σε τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, χωρίς να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση από την αμερικανική πλευρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νετανιάχου τάσσεται υπέρ μιας εκτεταμένης αεροπορικής επιχείρησης, παρά τις διαπραγματευτικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, άλλες κυβερνήσεις της περιοχής που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ επιδιώκουν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη, εκφράζοντας φόβους ότι η επανέναρξη μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη περιφερειακή αστάθεια.

Οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για συμφωνία

Η ιρανική ηγεσία επιμένει ότι η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εξαρτάται από την ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαΐ, ανέφερε την Τρίτη (3/11) ότι οι μέχρι στιγμής αμερικανικές απαντήσεις στα αιτήματα της Τεχεράνης δεν κρίνονται επαρκείς.

Μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν προτίθεται να επιτρέψει την επαναλειτουργία της θαλάσσιας διόδου χωρίς προηγούμενη ανταπόκριση της Ουάσινγκτον.

Η ιρανική πλευρά ζητά την κατάργηση του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της, την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και την εφαρμογή εκεχειρίας που θα καλύπτει και τον Λίβανο.

Σε αντάλλαγμα, προτείνει την επαναφορά της κανονικής διέλευσης πλοίων από τα Στενά και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στο παρασκήνιο συνεχίζεται η διπλωματική κινητικότητα, με τη συμμετοχή μεσολαβητών από χώρες της περιοχής. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις επαφές, εξετάζεται ένα σχήμα αμοιβαίων δεσμεύσεων, με την Τεχεράνη να σταματά τις επιθέσεις στη θαλάσσια οδό και τις ΗΠΑ να αποσύρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Παρότι οι συνομιλίες φέρονται να έχουν παρουσιάσει κάποια πρόοδο, παραμένουν ουσιαστικές διαφορές που εμποδίζουν την οριστικοποίηση συμφωνίας.

Το μήνυμα Βανς και η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων

Περισσότερο αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων είχε εμφανιστεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα (2/11), πριν δημοσιοποιηθεί η επιβεβαίωση των πρόσφατων στρατιωτικών επιθέσεων, ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ «αισθάνονται αρκετά αισιόδοξοι για τις προοπτικές μιας πιθανής συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων».

Ο Βανς έκανε λόγο για εποικοδομητικές επαφές με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εξετάζει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δράσης.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν στις επιχειρήσεις επιτήρησης και εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, ένα ακόμη αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, συνοδευόμενο από πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις.

Η συνεχιζόμενη συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων, οι πληροφορίες για ισραηλινές πιέσεις και οι απαιτήσεις του Ιράν διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης, παρά την προσπάθεια εξεύρεσης πολιτικής λύσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία των διαπραγματεύσεων και την επιλογή της Ουάσινγκτον ανάμεσα στη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης και την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.