Νομική αναγνώριση αποκτούν οι πολυσυντροφικές σχέσεις στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνιας, καθώς οι δημοτικές αρχές ενέκριναν ομόφωνα μια νέα ρύθμιση που επιτρέπει σε τρία ή περισσότερα άτομα να καταχωρίζουν επίσημα τη σχέση τους. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα για τους συντρόφους, χωρίς ωστόσο να τους εξασφαλίζει το σύνολο των νομικών προνομίων που απολαμβάνουν τα παντρεμένα ζευγάρια.

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, η οποία ανήκει στην κομητεία του Λος Άντζελες, υιοθέτησε την Τρίτη τη σχετική διάταξη, έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου Τζον Χάιλμαν. Το νέο πλαίσιο αφορά σχέσεις με περισσότερους από δύο συντρόφους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επίσημη δημοτική αναγνώριση.

Η διαδικασία προβλέπει την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία. Για την καταχώριση απαιτείται, μεταξύ άλλων, η συναίνεση όλων των εμπλεκομένων, ενώ δεν επιτρέπεται να υπάρχουν συγγενικοί δεσμοί εξ αίματος μεταξύ τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να κατοικούν στο Δυτικό Χόλιγουντ, καθώς η δυνατότητα εγγραφής παρέχεται και σε άτομα που διαμένουν σε άλλες περιοχές.

Τι προβλέπεται για νοσοκομεία και κατοικίες

Η νέα νομοθεσία επιχειρεί να αντιμετωπίσει πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν συναινετικές σχέσεις με περισσότερους συντρόφους, κυρίως σε ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης και στέγασης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η αναγνώριση δικαιωμάτων επίσκεψης των καταχωρισμένων συντρόφων σε νοσοκομεία και δημοτικές εγκαταστάσεις κράτησης. Παράλληλα, θεσπίζονται πρόσθετες εγγυήσεις για τους ενοικιαστές, ώστε να αποτρέπεται η καταγγελία ή η μη ανανέωση μιας μίσθωσης όταν ένας από τους συντρόφους εξακολουθεί να κατοικεί στο ακίνητο.

Παρά τις αλλαγές, η δημοτική αναγνώριση δεν ισοδυναμεί με γάμο ούτε παρέχει αυτομάτως όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις παραδοσιακές μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης.

Οι υποστηρικτές της απόφασης επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες σε τομείς όπως η κατοικία, η υγεία και η εκπαίδευση έχουν σχεδιαστεί κυρίως με βάση τα ζευγάρια δύο ατόμων, αφήνοντας άλλες οικογενειακές δομές χωρίς επαρκή προστασία.

Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2025

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση των αλλαγών διαδραμάτισε η δικηγόρος Κριστίνα Φιάλο, ιδρύτρια της οργάνωσης Rewrite the BiLine, η οποία δραστηριοποιείται για την εκπροσώπηση των αμφιφυλόφιλων στα μέσα ενημέρωσης.

Η Φιάλο παρουσίασε για πρώτη φορά την πρότασή της στη δημοτική σύμβουλο Τσέλσι Λι Μπάιερς στις αρχές του 2025, επιδιώκοντας τη θεσμική προστασία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε πολυσυντροφικές σχέσεις.

Μιλώντας στους Los Angeles Times μετά την έγκριση της ρύθμισης, δήλωσε ότι «αυτός ο νόμος είναι μόνο η αρχή».

«Νομίζω ότι δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ονειρευτούν ένα μέλλον που κάποτε θεωρούσαν απρόσιτο», πρόσθεσε.

Η προετοιμασία του νέου πλαισίου είχε αρχίσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τον Μάρτιο, το δημοτικό συμβούλιο είχε εγκρίνει ομόφωνα την προώθηση της πρότασης, ενώ είχε ήδη υιοθετήσει μέτρα κατά των διακρίσεων με βάση την οικογενειακή ή συντροφική δομή.

Επιπλέον, είχε συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας με αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών για τη λειτουργία του μητρώου πολυσυντροφικών σχέσεων.

Η Μπάιερς είχε χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες προστατευτικές διατάξεις «πολύ καθυστερημένες», συνδέοντας την αναγκαιότητά τους με τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις και τις δυσκολίες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Η Φιάλο είχε επίσης υποστηρίξει ότι «οι πόλεις συνειδητοποιούν πως οι οικογένειες έχουν πολλές μορφές και πως πρέπει να προστατεύουν αυτές τις σχέσεις, όχι να τις αστυνομεύουν».

Οι ανησυχίες για τις κοινωνικές διακρίσεις

Η συζήτηση γύρω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανέδειξε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οικογένειες οι οποίες δεν ακολουθούν το συνηθισμένο μοντέλο συμβίωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 51χρονης βιβλιοθηκονόμου Μέγκαν Κατς, κατοίκου του Δυτικού Χόλιγουντ, η οποία έχει δύο παιδιά με τον σύντροφο με τον οποίο συγκατοικεί, ενώ διατηρεί σχέση και με ένα ακόμη άτομο που ζει σε διαφορετικό σπίτι.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει προσωπικά διακρίσεις στον επαγγελματικό ή κοινωνικό της περίγυρο, γνώριζε όμως ανθρώπους που είχαν βρεθεί σε ανάλογη θέση. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι τα παιδιά της θα μπορούσαν να υποστούν κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της οικογενειακής τους κατάστασης.

«Έχω κάποιους ενδοιασμούς», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι η δημόσια αποκάλυψη μιας τέτοιας σχέσης δεν μπορεί εύκολα να ανακληθεί.

Αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλες αμερικανικές πόλεις

Το Δυτικό Χόλιγουντ δεν αποτελεί τη μοναδική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις για την αναγνώριση διαφορετικών μορφών συντροφικότητας.

Ορισμένοι δήμοι της Μασαχουσέτης έχουν ήδη θεσπίσει διαδικασίες αναγνώρισης σχέσεων με περισσότερους από δύο συντρόφους. Παράλληλα, πόλεις της Καλιφόρνιας, όπως το Μπέρκλεϊ και το Όκλαντ, έχουν προωθήσει μέτρα για την απαγόρευση διακρίσεων λόγω οικογενειακής δομής.

Οι αλλαγές, πάντως, έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις. Το California Family Council, μια συντηρητική θρησκευτική οργάνωση, είχε εκφράσει την αντίθεσή του στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Μπέρκλεϊ και του Όκλαντ, χαρακτηρίζοντας την υποστήριξη των πολυσυντροφικών σχέσεων «πολιτιστική αυτοκτονία».

Παρά τις διαφωνίες, η απόφαση του Δυτικού Χόλιγουντ αποτελεί ακόμη μία προσπάθεια των τοπικών αρχών να προσαρμόσουν το θεσμικό πλαίσιο στις διαφορετικές μορφές οικογενειακής και συντροφικής συμβίωσης.