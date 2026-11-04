Ισχυρό πλήγμα στην πολιτική επιρροή του Έλον Μασκ επέφερε η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές και η κατάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX διέθεσε περισσότερα από 440 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, χωρίς να καταφέρει να ανακόψει το «μπλε κύμα».

Η πιο οδυνηρή ήττα για τον Μασκ καταγράφηκε στο Τέξας, όπου, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον στην αναμέτρηση για τη Γερουσία. Ο Μασκ είχε διοχετεύσει πoλλά εκατ. δολάρια στη συγκεκριμένη μάχη, χρηματοδοτώντας διαφημίσεις εναντίον του Ταλαρίκο.

As James Talarico, the Democratic candidate for Texas’s Senate seat, made his closing pitch to voters, he had one man in mind—Elon Musk. The billionaire had poured more than $160 million into the race to oppose him. Read more: https://t.co/oKtESevtcB https://t.co/NRZ1gxRvaa — The Wall Street Journal (@WSJ) November 4, 2026

Η παρέμβασή του, ωστόσο, φαίνεται ότι λειτούργησε αντίστροφα, ενισχύοντας την κινητοποίηση υποστηρικτών του Δημοκρατικού υποψηφίου, επισημαίνει η WSJ.

Η WSJ υπογραμμίζει ότι η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο προμηνύει αυξημένο έλεγχο του Μασκ και των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.



Οι Δημοκρατικοί έχουν προαναγγείλει έρευνες για τον ρόλο του στις περικοπές κρατικών δαπανών μέσω του DOGE, καθώς και για ενδεχόμενους περιορισμούς που επέβαλε στη χρήση των δορυφόρων της SpaceX από την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Elon Musk’s political fortunes have hit a blue wave, writes @timkhiggins. The Tesla and SpaceX CEO will face a very different political reception when Democrats take control of Congress in January. 🔗 https://t.co/m4KUb5CJrg https://t.co/5pxEEctRtg — The Wall Street Journal (@WSJ) November 4, 2026

Κατά την ανάλυση της εφημερίδας, ο Μασκ εξελίχθηκε προεκλογικά σε σύμβολο της δυσαρέσκειας μέρους των ψηφοφόρων για την οικονομική ανισότητα, την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και την επιρροή των τεχνολογικών κολοσσών στον Λευκό Οίκο.



Παρότι αυτή τη φορά απέφυγε τις προσωπικές εμφανίσεις στην εκστρατεία, διατήρησε έντονη παρουσία μέσω του X, με επανειλημμένες επιθέσεις στον Ταλαρίκο.

Το νέο πολιτικό περιβάλλον, καταλήγει η WSJ, δημιουργεί τον κίνδυνο ο Μασκ να απορροφηθεί σε συγκρούσεις με το Κογκρέσο σε μια κρίσιμη περίοδο για τις εταιρείες του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.