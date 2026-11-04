Τον θρυλικό Αμερικανό τραγουδοποιό Μπομπ Ντίλαν υποδέχθηκε την Τετάρτη (4/11) στο Βατικανό ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς και οι δύο έχουν συνδεθεί δημόσια με αντιπολεμικά μηνύματα.

Ο 85χρονος μουσικός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ιταλία, είχε σύντομη ακρόαση με τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατά την οποία οι δύο άνδρες αντάλλαξαν δώρα.

Σύμφωνα με το Vatican News, ο Μπομπ Ντίλαν πρόσφερε στον ποντίφικα ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, «Chronicles: Volume One», ενώ ο Πάπας τού χάρισε ένα ροζάριο.

Οι στίχοι του Ντίλαν που επικαλέστηκε ο Πάπας

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Λέων ΙΔ΄ είχε ήδη αναφερθεί στο έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη.

Στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift», ο ποντίφικας είχε επικαλεστεί στίχους από το αντιπολεμικό τραγούδι «Go Away You Bomb» του 1963.

Ο Μπομπ Ντίλαν, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016, έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της μουσικής του πορείας με τραγούδια κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού.

Papa Leão e Bob Dylan! Na tarde desta quarta-feira, 4 de novembro, o #PapaLeãoXIV recebeu em audiência privada Robert Allen Zimmerman, conhecido artisticamente como #BobDylan https://t.co/Uo3bHK2s0n — Vatican News (@vaticannews_pt) November 4, 2026

Οι αντιπολεμικές παρεμβάσεις του Λέοντα ΙΔ΄

Ο 71χρονος Πάπας, ο πρώτος Αμερικανός που εξελέγη επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα κατά των πολεμικών συγκρούσεων, ζητώντας ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών.

Οι παρεμβάσεις του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον ποντίφικα «άσχετο» σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μετά την κριτική που είχε ασκήσει ο τελευταίος για τον πόλεμο.

Η προηγούμενη συνάντηση του Ντίλαν με Πάπα το 1997

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπομπ Ντίλαν συναντά επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, το1997 είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση για νέους στην Μπολόνια της Ιταλίας, παρουσία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η νέα του επίσκεψη στο Βατικανό φέρνει ξανά κοντά τον κόσμο της μουσικής και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με κοινό σημείο αναφοράς το μήνυμα της ειρήνης.