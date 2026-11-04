Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Βερολίνο εντοπίστηκε ο 55χρονος υπουργός Οικονομίας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βαυαρίας, Χούμπερτ Άιβανγκερ, προκαλώντας σοκ στη γερμανική πολιτική σκηνή.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη πληροφορίες από την κυβέρνηση της Βαυαρίας και την αστυνομία της γερμανικής πρωτεύουσας. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από την Εισαγγελία του Βερολίνου, χωρίς ωστόσο να δοθούν διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Eine sehr traurige Nachricht: Der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns und Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, verstarb heute in Berlin. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden Aiwangers. https://t.co/cKWmIUvDaT — Alice Weidel (@Alice_Weidel) November 4, 2026

Ο Άιβανγκερ είχε μεταβεί στη γερμανική πρωτεύουσα προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη λειτουργίας των νέων γραφείων του κόμματός του, των Ελεύθερων Ψηφοφόρων (Freie Wähler). Επρόκειτο μάλιστα να εκφωνήσει ομιλία στην εκδήλωση, όμως ακύρωσε την παρουσία του, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο 55χρονος είχε αισθανθεί αδιαθεσία ήδη από το πρωί, με αποτέλεσμα να ακυρώσει και προγραμματισμένη συνέντευξη. Παρέμεινε στο ξενοδοχείο του, στην περιοχή Μίτε, ενώ στην κομματική εκδήλωση τον αντικατέστησε ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων της Βαυαρίας, Φάμπιαν Μέρινγκ.

Αργότερα, όταν δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του, αναζητήθηκε στο δωμάτιό του, όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Erste Bilder vom Hotel Neuer Fritz in Berlin, wo Hubert Aiwanger tot aufgefunden worden sein soll. Mehr Bildmaterial ab sofort über den Bilderdienst der dts Nachrichtenagentur. https://t.co/uF0kl2f1XK — dts Nachrichtenagentur (@dts_nachrichten) November 4, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου του. Πληροφορίες της εφημερίδας Tagesspiegel αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός του να συνδέεται με πρόβλημα υγείας.

Ο Χούμπερτ Άιβανγκερ γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1971 στο Έργκολντσμπαχ της Βαυαρίας και υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες των Ελεύθερων Ψηφοφόρων. Από το 2006 ηγούνταν της κομματικής οργάνωσης στη Βαυαρία, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα ανέλαβε και την ομοσπονδιακή προεδρία του κόμματος.

Εξελέγη για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο της Βαυαρίας το 2008 και το 2018 ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Οικονομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενέργειας, καθώς και αντιπροέδρου της τοπικής κυβέρνησης, υπό τον πρωθυπουργό Μάρκους Ζέντερ.

Διατήρησε τις κυβερνητικές του αρμοδιότητες και μετά τις εκλογές του 2023, όταν ανανεώθηκε η συνεργασία των Ελεύθερων Ψηφοφόρων με τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU).

Στην πολιτική του διαδρομή είχε ξεχωρίσει για τις έντονες παρεμβάσεις του σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής, ενέργειας και οικονομίας, ασκώντας συχνά κριτική στις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 55χρονος πολιτικός αφήνει πίσω του τη σύντροφό του, Τάνια Σβάιγκερ, και τους δύο γιους τους.