Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε ανάμεσα στον Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ και δημοσιογράφο του βρετανικού Sky News, έξω από εκλογικό κέντρο στο Ντιτρόιτ, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το περιστατικό, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, ήρθε στο φως την Τετάρτη και προκάλεσε ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 8,8 εκατομμύρια προβολές.



Στο επίμαχο στιγμιότυπο καταγράφεται η ένταση μεταξύ του πολιτικού και του δημοσιογράφου, με τον ελ Σαγιέντ να υποστηρίζει ότι ο δημοσιογράφος τον «κυνηγούσε» και να ισχυρίζεται ότι το Sky News έχει μόλις πέντε θεατές στις ΗΠΑ.



Το βρετανικό δίκτυο αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του πολιτικού. Η αντιπαράθεση σημειώθηκε σε φορτισμένη εκλογική περίοδο, ενώ το βίντεο συνέχισε να διαδίδεται με ταχύτητα στο διαδίκτυο, προκαλώντας αντιδράσεις. Η σκηνή προκάλεσε σχόλια διεθνώς.

Δείτε το βίντεο:

Michigan’s Democratic candidate for Senate Abdul El-Sayed confronted @jamesmatthewsky, telling him he wouldn’t answer his questions as he wants "zero" votes in the UK. Watch the heated exchange between the two. Watch our live coverage of the US midterms➡️ https://t.co/hrELyhg17W — Sky News (@SkyNews) November 3, 2026

«Είστε εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της πολιτείας του Μίσιγκαν;», ρώτησε ο μουσουλμάνος υποψήφιος – μέχρι εκείνη τη στιγμή – γερουσιαστής των Δημοκρατικών τον δημοσιογράφο του Sky News, ο οποίος απάντησε αρνητικά.

«Τότε γιατί να με ενδιαφέρει να συνομιλήσω μαζί σας; […] Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύετε ούτε ποιες ερωτήσεις μου κάνετε», απάντησε ο ελ Σαγιέντ.



Στη συνέχεια, έβαλε τα χέρια του στους ώμους του δημοσιογράφου και πρόσθεσε: «Ξέρετε πόσες ψήφους θέλω να συγκεντρώσω στο Ηνωμένο Βασίλειο; Μηδέν. Δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσω κάποιο δημόσιο αξίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο».



«Αυτές οι εκλογές έχουν σημασία για ολόκληρο τον κόσμο», απάντησε ο δημοσιογράφος.

Ο ελ Σαγιέντ συνέχισε, ειρωνευόμενος την τηλεθέαση του Sky News στις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύετε ούτε ποιες ερωτήσεις μου κάνετε», επανέλαβε, προτού ρωτήσει τον δημοσιογράφο: «Πού βρίσκονται οι τηλεθεατές σας;».



Ο δημοσιογράφος είπε πως το κοινό του σταθμού είναι διεθνές.

«Το Sky News δεν το βλέπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το βλέπουν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ, περίπου πέντε άνθρωποι το παρακολουθούν», είπε χαρακτηριστικά ο ελ Σαγιέντ και πρόσθεσε: «Έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θεωρώ ότι αξίζει να απαντήσω για τους τηλεθεατές του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι’ αυτό θα σας ζητήσω να σταματήσετε να με ακολουθείτε παντού».



Σύμφωνα με το Variety, η αντιπαράθεση προέκυψε «τυχαία», όταν ο υποψήφιος, ο οποίος πλέον έχει εκλεγεί γερουσιαστής, έφτασε στο εκλογικό κέντρο μετά το συνεργείο του βρετανικού δικτύου.



Ο ελ Σαγιέντ υποστήριξε ότι ο δημοσιογράφος τον «κυνηγούσε», ενώ έκανε και τον ισχυρισμό ότι το Sky News έχει μόλις πέντε θεατές στις ΗΠΑ.



Οι εκπρόσωποι του Sky News αρνήθηκαν να σχολιάσουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Το περιστατικό, ωστόσο, απέκτησε γρήγορα μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το βίντεο της αντιπαράθεσης έγινε viral στο X, πρώην Twitter, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 8,8 εκατομμύρια προβολές. Η σκηνή προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συνέχισε να διαδίδεται με ταχύτητα, προκαλώντας σχόλια στην πλατφόρμα.