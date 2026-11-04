Σοβαρές υποψίες για ξένη παρέμβαση στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ διατύπωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι ξένες κυβερνήσεις επιχείρησαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα μέσω χρηματοδότησης.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρονται να διατέθηκαν με στόχο την παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία.

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι ισχυρισμοί του διατυπώνονται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Στο στόχαστρο του Νετανιάχου η συνεργασία με αραβικά κόμματα

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός επέκρινε παράλληλα τα στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα προκειμένου να συγκροτήσουν κυβερνητικό συνασπισμό.

Κατά τον Νετανιάχου, μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις, ενώ θα όξυνε τις διαιρέσεις στο εσωτερικό της ισραηλινής κοινωνίας.

Η στάση των αραβικών κομμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς οι έδρες τους μπορούν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Έρευνα για τις καταγγελίες – Τι αναφέρουν οι εκλογικές αρχές

Οι καταγγελίες περί ξένης χρηματοδότησης εξετάζονται από την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet.

Ωστόσο, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν συστηματική νοθεία ή αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η έρευνα για πιθανή ξένη επιρροή συνεχίζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει τεκμηριωθεί ότι οι υπό εξέταση ενέργειες επηρέασαν την κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών.

Ο Χέρτσογκ ζητά συμβιβασμούς για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν διάθεση συνεννόησης και συμβιβασμού, ώστε να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

Παράλληλα, έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να διερευνηθούν οι καταγγελίες για πιθανή ξένη παρέμβαση, χωρίς να στοχοποιείται συλλογικά η αραβική κοινότητα του Ισραήλ.

Το πολιτικό αδιέξοδο παραμένει, καθώς κανένας από τους βασικούς συνασπισμούς δεν εξασφάλισε αυτοδύναμη πλειοψηφία στην Κνεσέτ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίσει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι διαβουλεύσεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν ποιος πολιτικός αρχηγός θα αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.