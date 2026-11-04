Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιωτικό σχολείο στο Ανατολικό Δελχί της Ινδίας, όταν μια 9χρονη μαθήτρια κατέρρευσε εν ώρα μαθήματος και έχασε ξαφνικά τη ζωή της από καρδιακή ανακοπή.

Βίντεο από την κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το κορίτσι, επιστρέφοντας από το διάλειμμα, δείχνει εξαντλημένο και καταρρέει στο πάτωμα.



Η δασκάλα προσπάθησε μάταια να την επαναφέρει, πριν ζητήσει βοήθεια εκτός της τάξης.



Δείτε το βίντεο:

🚨SHOCKING | Girl suddenly collapses and dies inside her classroom at a school in Delhi’s Mayur Vihar https://t.co/A7s5ESuNya — The Tatva (@thetatvaindia) November 4, 2026

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Η τραγωδία έχει προκαλέσει την έντονη οργή των γονέων, οι οποίοι καταγγέλλουν το σχολείο για εγκληματική αμέλεια.

Όπως αποκαλύφθηκε, η νοσοκόμα του ιδρύματος δεν προχώρησε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR), εκτιμώντας εσφαλμένα ότι η λιποθυμία οφειλόταν σε τραυματισμό στο σαγόνι από την πτώση.



Το τραγικό συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εκπαίδευση του προσωπικού στις πρώτες βοήθειες, ενώ η αστυνομία διέταξε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για τα ακριβή αίτια.