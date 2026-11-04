Με το δικαίωμα του προεδρικού βέτο προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα απαντήσει στην επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και στην ανάληψη του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αποφασισμένος να αξιοποιήσει μία από τις ισχυρότερες συνταγματικές εξουσίες του, προκειμένου να εμποδίσει νομοθετικές πρωτοβουλίες των πολιτικών του αντιπάλων και να τους οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει το προεδρικό βέτο «την απόλυτη εξουσία», ενώ αποδέχθηκε με θετική διάθεση ακόμη και το προσωνύμιο «Mr Veto». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social δημοσίευσε τη λέξη «VETO», στέλνοντας μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα.

Η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο δίνει στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να μπλοκάρουν νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να διεξάγουν έρευνες για τις αποφάσεις της. Ο Τραμπ, ωστόσο, διατηρεί ένα ισχυρό θεσμικό αντίβαρο: μπορεί να απορρίπτει νομοσχέδια που φτάνουν στο γραφείο του, εφόσον δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό τους.

«Θα ασκώ βέτο σε όλα» – Τι είχε προαναγγείλει ο Τραμπ

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο CBS News, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμφανιστεί βέβαιος ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να προωθεί την πολιτική του ατζέντα ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί αποκτούσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπος με μια Δημοκρατική πλειοψηφία, απάντησε: «Έχω την απόλυτη εξουσία: λέγεται βέτο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι θα μπορούσε να απορρίπτει διαδοχικά νομοσχέδια των Δημοκρατικών, μέχρι να αναγκαστούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Διαφορετικά, απλώς θα ασκώ βέτο σε όλα και δεν θα το θέλουν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News, περιέγραψε το βέτο ως μία από τις ισχυρότερες εξουσίες που διαθέτει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι θα απορρίπτει νομοσχέδια που θεωρεί παράλογα.

«Έχει συμβεί και στο παρελθόν, όπως γνωρίζετε, πολλές φορές. Είναι η εξουσία του βέτο, μία από τις ισχυρότερες εξουσίες που έχει ένας πρόεδρος. Θα μου στέλνουν νομοσχέδια που είναι παράλογα και θα ασκώ βέτο», δήλωσε.

Τι είναι το προεδρικό βέτο και τι προβλέπει το Σύνταγμα των ΗΠΑ

Το δικαίωμα του προεδρικού βέτο κατοχυρώνεται στο Άρθρο Ι, Τμήμα 7 του Συντάγματος των ΗΠΑ και αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς ελέγχου και ισορροπίας ανάμεσα στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία.

Στην πράξη, δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να απορρίψει ένα νομοσχέδιο που έχει εγκριθεί τόσο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και από τη Γερουσία, εμποδίζοντάς το να γίνει νόμος.

Όταν ένα νομοσχέδιο φτάσει στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος μπορεί είτε να το υπογράψει, ώστε να τεθεί σε ισχύ, είτε να ασκήσει βέτο και να το επιστρέψει στο Κογκρέσο, συνοδεύοντάς το με τις αντιρρήσεις του.

Υπάρχει, ωστόσο, και η περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος δεν προχωρά σε καμία από τις δύο ενέργειες. Εάν περάσουν 10 ημέρες, εξαιρουμένων των Κυριακών, και το Κογκρέσο εξακολουθεί να συνεδριάζει, το νομοσχέδιο γίνεται νόμος χωρίς την υπογραφή του.

Αντίθετα, εάν το Κογκρέσο διακόψει τις εργασίες του με τρόπο που εμποδίζει την επιστροφή του νομοσχεδίου μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, αυτό δεν γίνεται νόμος. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι γνωστή ως «pocket veto», δηλαδή έμμεσο βέτο.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο πρόεδρος δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο μόνο σε επιμέρους διατάξεις ενός νομοσχεδίου. Πρέπει είτε να αποδεχθεί είτε να απορρίψει το σύνολό του, χωρίς να μπορεί να αφαιρέσει συγκεκριμένα άρθρα ή να τροποποιήσει το κείμενο που έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Επομένως, το προεδρικό βέτο αφορά νομοσχέδια που δεν έχουν ακόμη γίνει νόμοι και δεν επιτρέπει στον πρόεδρο να ακυρώνει υφιστάμενη νομοθεσία.

Μπορούν οι Δημοκρατικοί να παρακάμψουν το βέτο του Τραμπ;

Το προεδρικό βέτο δεν είναι αμετάκλητο. Το αμερικανικό Σύνταγμα δίνει στο Κογκρέσο τη δυνατότητα να το παρακάμψει, εφόσον συγκεντρωθεί πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Με βάση τη σύνθεση των δύο σωμάτων, εφόσον συμμετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη, απαιτούνται:

290 ψήφοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αριθμεί 435 μέλη.

67 ψήφοι στη Γερουσία, η οποία αποτελείται από 100 γερουσιαστές.

Εάν εξασφαλιστεί η συγκεκριμένη πλειοψηφία και στα δύο σώματα, το νομοσχέδιο μπορεί να γίνει νόμος παρά την αντίθεση του προέδρου.

Στην πράξη, ωστόσο, πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Η κοινοβουλευτική υπεροχή των Δημοκρατικών δεν αρκεί για να ανατρέψει ένα βέτο, καθώς θα χρειαστούν και τη στήριξη σημαντικού αριθμού Ρεπουμπλικανών βουλευτών και γερουσιαστών.

Αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ διατηρεί τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοσχέδια που δεν εξυπηρετούν την πολιτική του ατζέντα, ακόμη και αν έχουν εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και το ενδεχόμενο πολιτικού αδιεξόδου

Παρά το ισχυρό όπλο του προεδρικού βέτο, οι Δημοκρατικοί διαθέτουν σημαντικά μέσα για να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ο έλεγχος του Κογκρέσου τους επιτρέπει να οργανώνουν ακροάσεις, να διεξάγουν έρευνες και να εξετάζουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Παράλληλα, έχουν σημαντικές αρμοδιότητες σε ζητήματα προϋπολογισμού και χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας.

Με άλλα λόγια, ο Τραμπ μπορεί να εμποδίζει την ψήφιση νομοσχεδίων που απορρίπτει, αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσει από το Κογκρέσο τις συνταγματικές αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου της κυβέρνησης.

Το βέτο ως διαπραγματευτικό όπλο του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αντιμετωπίζει το βέτο μόνο ως μέσο απόρριψης νομοσχεδίων, αλλά και ως εργαλείο πολιτικής διαπραγμάτευσης.

Εφόσον οι Δημοκρατικοί προωθήσουν πρωτοβουλίες που θεωρεί αντίθετες με την ατζέντα του, μπορεί να απειλήσει με την απόρριψή τους, επιδιώκοντας να τους αναγκάσει να επανεξετάσουν διατάξεις, να τροποποιήσουν προτάσεις ή να καταλήξουν σε συμβιβασμό με τον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος έχει περιγράψει τη στρατηγική αυτή, υποστηρίζοντας ότι η επαναλαμβανόμενη χρήση του βέτο μπορεί τελικά να οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ιστορικά, ασκείς βέτο για μερικούς μήνες και μετά έρχονται και λένε: “Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία”», είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στο CBS News.

Ωστόσο, η τακτική αυτή ενέχει και τον κίνδυνο παρατεταμένης σύγκρουσης ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο. Η συστηματική απόρριψη νομοσχεδίων μπορεί να δυσκολέψει την προώθηση ακόμη και πρωτοβουλιών στις οποίες θα μπορούσε να υπάρξει διακομματική συμφωνία.

Η αντιπαράθεση ενδέχεται να επηρεάσει κρίσιμα ζητήματα της ομοσπονδιακής διακυβέρνησης, όπως η χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών και η έγκριση του προϋπολογισμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολιτικού και θεσμικού αδιεξόδου.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα στις ΗΠΑ διαμορφώνει ένα διαφορετικό πεδίο αντιπαράθεσης για τον Ντόναλντ Τραμπ, με το προεδρικό βέτο να αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο άμυνας απέναντι στην ατζέντα των Δημοκρατικών.