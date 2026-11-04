Την εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει να κυβερνά μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, παρακάμπτοντας σε σημαντικό βαθμό το αμερικανικό Κογκρέσο, εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, στον απόηχο της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ, ο Μερτς εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Εδώ και δύο χρόνια ο Τραμπ κυβερνά χωρίς να συμβουλεύεται το Κογκρέσο. Γιατί να αλλάξουν τα πράγματα τώρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός καγκελάριος.

Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών και η επόμενη ημέρα

Οι δηλώσεις του Φρίντριχ Μερτς έγιναν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις εκλογικές προβολές.

Η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο δημιουργεί νέα δεδομένα για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο και να επηρεάζουν τη νομοθετική διαδικασία.

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος δεν αναμένει ότι αυτή η εξέλιξη θα περιορίσει αποφασιστικά τον τρόπο άσκησης της προεδρικής εξουσίας.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ισχυρή συνταγματική θέση»

Σύμφωνα με τον Μερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει, βάσει του αμερικανικού Συντάγματος, σημαντικά περιθώρια να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα από το Κογκρέσο.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η θέση του Αμερικανού προέδρου διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη του Γερμανού καγκελαρίου, ο οποίος εξαρτάται περισσότερο από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μερτς θεωρεί ότι ο Τραμπ μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί εκτελεστικά διατάγματα για την προώθηση πολιτικών του επιλογών.

Τα διατάγματα αυτά, πάντως, δεν υποκαθιστούν πλήρως τη νομοθετική εξουσία του Κογκρέσου και υπόκεινται σε συνταγματικούς και δικαστικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελαρίου αναδεικνύει τον προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο η νέα σύνθεση του αμερικανικού Κογκρέσου θα επηρεάσει ουσιαστικά την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και στις διεθνείς σχέσεις.