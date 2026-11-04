Συναγερμός σήμανε σε συγκρότημα γραφείων της Citibank στο Μπράντον της Φλόριντα, 13 μίλια ανατολικά από την Τάμπα, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στις εγκαταστάσεις. Από το περιστατικό έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο, ένας από τους νεκρούς είναι ο ίδιος ο δράστης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του δεύτερου θύματος και τη διερεύνηση των κινήτρων.

New footage shows the gunman exiting a vehicle after ramming the Citibank building in Tampa, Florida, before opening fire and killing one person. The gunman is also dead. https://t.co/KKi6DieJGx — Breaking911 (@Breaking911) November 4, 2026



Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ισχυρές δυνάμεις περικύκλωσαν τα κτίρια.

BREAKING: Reports of an active shooter at a Citibank in Tampa, Florida. https://t.co/47UAI4Gdm1 — Breaking911 (@Breaking911) November 4, 2026



Οι πολίτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο έλαβαν επείγουσες ειδοποιήσεις, με τις Αρχές να προειδοποιούν για «ενεργό σκοπευτή» και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο και να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, μακριά από τα παράθυρα.

Η διοίκηση της Citi προχώρησε σε εκκένωση των εγκαταστάσεων και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις Αρχές.



«Έχουμε γνώση ενός περιστατικού που επηρεάζει τις εγκαταστάσεις μας στην Τάμπα της Φλόριντα και βρισκόμαστε σε πλήρη συντονισμό με τις αρχές επιβολής του νόμου» ανέφερε η διοίκηση της Citi.