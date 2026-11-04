Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία πλήττεται από επιδημία Έμπολα, βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με έξαρση χολέρας που έχει προκαλέσει φέτος 1.800 θανάτους, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 60.000 κρούσματα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Πέραν του Έμπολα, ο οποίος μέσα σε πέντε μήνες έχει προκαλέσει περισσότερους από 5.300 θανάτους επί συνόλου 10.400 κρουσμάτων, «η ΛΔ Κονγκό βιώνει επίσης τη χειρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 60.000 κρούσματα και 1.800 καταγεγραμμένους θανάτους από την αρχή του έτους», υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.



«Τα περισσότερα κρούσματα (όπως και στην περίπτωση του Έμπολα) εντοπίζονται σε δύο ανατολικές επαρχίες, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί έντονη ανησυχία είναι ότι πλέον αναφέρονται κρούσματα κατά μήκος της λεκάνης του ποταμού Κονγκό, κάτι που υποδηλώνει πως η επιδημία ενδέχεται να εξαπλωθεί μέχρι την Κινσάσα», στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπλήρωσε.



Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 2025 είχε καταγραφεί ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων των τελευταίων 25 ετών, όμως ο φετινός απολογισμός αναμένεται χειρότερος.



«Η διασπορά της νόσου σε δυσπρόσιτες περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις (…) προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία».



Επιπλέον, η τρέχουσα περίοδος των βροχών αναμένεται να ευνοήσει την εξάπλωση της επιδημίας, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκστρατεία εμβολιασμού στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.