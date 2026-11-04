Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν είχε πολιτικό κόστος για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, αποδίδοντας μέρος της εκλογικής ήττας στην άνοδο της τιμής των καυσίμων. Παρά την παραδοχή του, ξεκαθάρισε ότι δεν μετανιώνει για τη στρατιωτική επιχείρηση και πως, εάν βρισκόταν ξανά μπροστά στην ίδια απόφαση, θα επέλεγε να την επαναλάβει.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για τη σύνδεση ανάμεσα στο εκλογικό αποτέλεσμα και τη σύγκρουση με την Τεχεράνη. Η απάντησή του ήταν καταφατική, με τον ίδιο να αναφέρεται στις επιπτώσεις που είχε η κρίση στην καθημερινότητα των Αμερικανών.

«Πιστεύω ότι αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό, διότι οδήγησε σε μια μικρή αύξηση της τιμής της βενζίνης βραχυπρόθεσμα», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να επηρέασε τη στάση των ψηφοφόρων.

«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έπραττα»

Παρά το πολιτικό κόστος που αναγνώρισε, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε πλήρως την απόφασή του να προχωρήσει στον πόλεμο με το Ιράν. Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση άξιζε τελικά το τίμημά της, απάντησε χωρίς δισταγμό ότι θα προχωρούσε ξανά στην ίδια επιλογή.

«Αλλά ταυτόχρονα, αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα το έπραττα, επειδή μακροπρόθεσμα, είναι η μόνη λύση. Δεν μπορείς να αφήσεις το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί τον βασικό λόγο για τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, καταλήγοντας ότι θεωρεί πως ο πόλεμος «άξιζε τον κόπο».

Στην ίδια συζήτηση αναφέρθηκε και στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. «Αυτή τη στιγμή, τεράστιες ποσότητες πετρελαίου εκρέουν από το Στενό του Ορμούζ. Στην αρχή, δεν υπήρχε καθόλου», είπε, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση έχει πλέον αλλάξει.

NOW: Trump admits he lost elections because of the Iran War: I think it’s largely true, because it drove the gasoline up a little bit short term. https://t.co/JnC2uZ8Mnl — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Η απάντηση για την πιθανότητα παραπομπής του

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί διαδικασία παραπομπής του (impeachment), ένα σενάριο που θα μπορούσε να αποκτήσει νέα πολιτική διάσταση μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Ο ίδιος εμφανίστηκε να μην ανησυχεί καθόλου για μια τέτοια εξέλιξη και προειδοποίησε τους Δημοκρατικούς να μην επιχειρήσουν να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.

«Όχι, όχι, όχι, ούτε στο ελάχιστο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε το Δημοκρατικό Κόμμα, αν το επιχειρούσε, καθώς θα επρόκειτο για μια παραπομπή χωρίς κανέναν λόγο. Για ποιον λόγο; Επειδή θέλουμε να έχουμε μια επιτυχημένη χώρα;» απάντησε.

Trump, asked whether he is worried about impeachment: No, no, no, not even a little bit. I think it would destroy the Democrat Party if they did, because it would be impeachment for no reason. For what? For having a successful country? https://t.co/gwnp1nPUR2 — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Δεν απομακρύνει τον Πιτ Χέγκσεθ από το υπουργείο Άμυνας

Στο ίδιο πλαίσιο ερωτήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να τοποθετηθεί και για το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, με επίκεντρο τον Πιτ Χέγκσεθ. Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο αντικατάστασής του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόδοσή του.

«Όχι όχι, δεν θα αντικαταστήσω τον Χέγκσεθ. Κάνει πολύ καλή δουλειά», δήλωσε, βάζοντας τέλος στα σχετικά ερωτήματα για πιθανή απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας.

BREAKING – Trump says he is not replacing Secretary Hegseth: "he is doing very good job" https://t.co/etdd5wnu7d — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 4, 2026

O Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ παραμένει πρόεδρος

Με μια λιτή αλλά αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ επέλεξε να αντιδράσει ο Λευκός Οίκος στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, υπενθυμίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να βρίσκεται στην προεδρία, παρά τη σημαντική εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

«Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρός σας», αναφέρεται στο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία εμφανίζεται συνοφρυωμένος, με σφιγμένες γροθιές.