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Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο που συμμετείχε ενεργά σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών συνετρίβη στα ανοικτά των νότιων ακτών της νήσου Βόρνεο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, από τη βίαιη πτώση έχασαν τη ζωή τους δύο από τα συνολικά οκτώ μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Οι αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές έχουν εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση διάσωσης και περισυλλογής στην θαλάσσια περιοχή.

Τα αίτια της τραγικής συντριβής παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι έρευνες των πραγματογνωμόνων βρίσκονται σε εξέλιξη.


Το ελικόπτερο τύπου Mi-17V-5 είχε απογειωθεί το πρωί από την περιοχή Σερουγιάν στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο Ταντζούνγκ Πούτινγκ.

Η προστατευόμενη έκταση φιλοξενεί ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως είναι οι ουρακοτάγκοι του Βόρνεο.

Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιχείρηση υδροληψίας. Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν νεκρά, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού.

Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εδώ και μήνες σε Βόρνεο και Σουμάτρα, καθώς και στην επαρχία της Παπούας.


Τοξικό νέφος έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή: από τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, μέχρι τις Φιλιππίνες και το Ανατολικό Τιμόρ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.