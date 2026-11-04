Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο που συμμετείχε ενεργά σε επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών συνετρίβη στα ανοικτά των νότιων ακτών της νήσου Βόρνεο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, από τη βίαιη πτώση έχασαν τη ζωή τους δύο από τα συνολικά οκτώ μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Οι αστυνομικές και στρατιωτικές αρχές έχουν εξαπολύσει ευρεία επιχείρηση διάσωσης και περισυλλογής στην θαλάσσια περιοχή.



Τα αίτια της τραγικής συντριβής παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ οι έρευνες των πραγματογνωμόνων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Proses Evakuasi Korban Jatuhnya Helikopter Water Bombing Helikopter Water Bombing MI-17 Penerbad TNI AD, 📍Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu 4 November 2026 https://t.co/oXF2oMJEL2 — NyxNara (@NaraSenyap) November 4, 2026



Το ελικόπτερο τύπου Mi-17V-5 είχε απογειωθεί το πρωί από την περιοχή Σερουγιάν στην επαρχία του Κεντρικού Καλιμαντάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο Ταντζούνγκ Πούτινγκ.



Η προστατευόμενη έκταση φιλοξενεί ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως είναι οι ουρακοτάγκοι του Βόρνεο.

Helikopter Water Bombing Jatuh di Kalimantan, Helikopter Water Bombing MI-17 Penerbad TNI AD dilaporkan jatuh di Perairan Pematang Limau, Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11/2026). https://t.co/VpAWyDFrAS — NyxNara (@NaraSenyap) November 4, 2026

Το δυστύχημα συνέβη κατά την επιχείρηση υδροληψίας. Δύο μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν νεκρά, πέντε διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοουμένου, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ινδονησιακού στρατού.



Δασικές πυρκαγιές μαίνονται εδώ και μήνες σε Βόρνεο και Σουμάτρα, καθώς και στην επαρχία της Παπούας.

The situation on the third largest island in the world is nearing disaster. On the island of Borneo (Kalimantan), 12.5 million people are suffering from the severe effects of toxic smoke and smog caused by forest fires, compounded by a series of volcanic eruptions in Indonesia that have released massive amounts of ash. On the island, which is divided between Malaysia, Indonesia, and Brunei, over 113,000 cases of respiratory illnesses have been reported in the past week. In Palangkaraya, Central Kalimantan, the air quality index (AQI) reached a value of 780. An AQI value of 780 represents a serious threat to public health, as it far exceeds the American AQI scale, which ends at 500, and a value that high is considered "beyond the scale," meaning extremely dangerous. — Sprinter Report (@SprinterReport) October 15, 2026



Τοξικό νέφος έχει εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή: από τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, μέχρι τις Φιλιππίνες και το Ανατολικό Τιμόρ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.