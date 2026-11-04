Την απαγόρευση του φουά γκρα στα εστιατόρια και τα καταστήματα τροφίμων της Ουάσινγκτον αποφάσισαν οι κάτοικοι της αμερικανικής πρωτεύουσας, εγκρίνοντας με ποσοστό 73% σχετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Την ώρα που οι Αμερικανοί προσέρχονταν στις κάλπες για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο, οι ψηφοφόροι της Ουάσινγκτον κλήθηκαν να αποφασίσουν και για ένα διαφορετικό ζήτημα, την απαγόρευση ενός από τα πιο γνωστά και αμφιλεγόμενα εδέσματα της γαλλικής γαστρονομίας.

Η λεγόμενη «Πρωτοβουλία 86», την οποία προώθησε η φιλοζωική οργάνωση Pro Animal DC, στρέφεται κατά της αναγκαστικής σίτισης χηνών και παπιών για την παραγωγή φουά γκρα, καθώς και κατά της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά της πόλης.

Πρόστιμα έως 5.000 δολάρια και αναστολή άδειας λειτουργίας

Η νέα ρύθμιση προβλέπει την απαγόρευση διάθεσης φουά γκρα από εστιατόρια και καταστήματα της Ουάσινγκτον, ακόμη και αν το προϊόν έχει παραχθεί εκτός της πόλης.

Για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 δολάρια, καθώς και η δυνατότητα αναστολής της άδειας λειτουργίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ουάσινγκτον δεν λειτουργεί κάποια μονάδα παραγωγής φουά γκρα. Οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί του συγκεκριμένου εδέσματος στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2027, δίνοντας στις επιχειρήσεις χρονικό περιθώριο προσαρμογής.

Τι είναι το φουά γκρα και γιατί προκαλεί αντιδράσεις

Το φουά γκρα, που στα γαλλικά σημαίνει «λιπαρό συκώτι», αποτελεί παραδοσιακό έδεσμα της γαλλικής κουζίνας και παρασκευάζεται από το διογκωμένο ήπαρ πάπιας ή χήνας.

Η παραδοσιακή μέθοδος παραγωγής του περιλαμβάνει την αναγκαστική σίτιση των πτηνών, πρακτική που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας των ζώων.

Οι επικριτές της μεθόδου υποστηρίζουν ότι προκαλεί ταλαιπωρία στα ζώα, ενώ οι παραγωγοί υπερασπίζονται την πρακτική, επικαλούμενοι την παράδοση και τις μεθόδους εκτροφής που εφαρμόζουν.

Πού αλλού έχει απαγορευτεί στις ΗΠΑ

Η Ουάσινγκτον δεν είναι η πρώτη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών που αποφασίζει να περιορίσει τη διάθεση φουά γκρα.

Αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν θεσπιστεί στην Καλιφόρνια, καθώς και σε πόλεις όπως το Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια και το Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Το 2019, η Νέα Υόρκη αποφάσισε επίσης να απαγορεύσει την πώληση και διάθεση του προϊόντος. Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου έχει καθυστερήσει εξαιτίας μακροχρόνιων δικαστικών αντιπαραθέσεων.

Προσφυγές στη Δικαιοσύνη εξετάζουν παραγωγοί και εστιάτορες

Παρά τη σαφή επικράτηση της απαγόρευσης στο δημοψήφισμα, η υπόθεση ενδέχεται να έχει και δικαστική συνέχεια.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, παραγωγοί φουά γκρα και ιδιοκτήτες εστιατορίων εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απαγόρευσης.

Ο Τζόρνταν Γκρίνορ, διευθυντής της Hudson Valley Farms, μιας από τις δύο μονάδες που παράγουν και εμπορεύονται φουά γκρα στις ΗΠΑ, είχε εκφράσει από τον Σεπτέμβριο την αντίθεσή του στο μέτρο.

«Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν την εξουσία να αποφασίζουν για ό,τι έχουμε δικαίωμα να τρώμε; Αυτό είναι στην πραγματικότητα το ερώτημα που τίθεται εδώ», είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η απόφαση των ψηφοφόρων της Ουάσινγκτον αναμένεται έτσι να ανοίξει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ φιλοζωικών οργανώσεων και επιχειρήσεων εστίασης, με επίκεντρο την προστασία των ζώων και τα όρια των περιορισμών στη διάθεση τροφίμων.