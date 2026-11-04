Την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, χαρακτηρίζοντας «εκπληκτική» την επίδοση του κόμματός του και καλώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο MS NOW, ο Τζέφρις δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί ανέμεναν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ωστόσο η έκταση της εκλογικής τους επίδοσης ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες τους.

«Ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα ανακτούσαμε τον έλεγχο της Βουλής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θεωρούσε πιθανό να καταγράψει επιτυχίες ακόμη και σε περιοχές όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξασφαλίσει ισχυρή εκλογική υποστήριξη.

«250, ίσως και 255 έδρες – Ένας εκπληκτικός αριθμός»

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών αναφέρθηκε σε εκτιμήσεις που ανεβάζουν τον τελικό αριθμό των εδρών του κόμματός του ακόμη και στις 250 ή 255.

«Αλλά 250, ίσως και 255, είναι ένας εκπληκτικός αριθμός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που παρατίθενται στο δημοσίευμα, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν τουλάχιστον 228 από τις συνολικά 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η καταμέτρηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο Τζέφρις συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ενδέχεται να αναδειχθεί στον πρώτο Αφροαμερικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, εφόσον εκλεγεί στο αξίωμα από το νέο σώμα.

Ακρίβεια, υγεία και πόλεμος στο Ιράν οι τρεις παράγοντες της εκλογικής επίδοσης

Ο Χακίμ Τζέφρις απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα σε τρία βασικά ζητήματα που, κατά την εκτίμησή του, επηρέασαν τη στάση των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Πρώτον, στο αυξημένο κόστος ζωής, το οποίο εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά.

Δεύτερον, στα ζητήματα της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Τρίτον, στον πόλεμο στο Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε «απερίσκεπτο και δαπανηρό», υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των τιμών.

Κάλεσμα στον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο πριν από τον Ιανουάριο

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, χωρίς να περιμένει την έναρξη της θητείας του νέου Κογκρέσου.

Ειδικότερα, ζήτησε από «τον πρόεδρο, ακόμη και πριν από τη σύγκληση του νέου Κογκρέσου τον Ιανουάριο, να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο στο Ιράν».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η τοποθέτησή του συνδέει την εκλογική επίδοση των Δημοκρατικών με την κριτική τους απέναντι στην οικονομική και εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτή η καταμέτρηση σε ορισμένες εκλογικές περιφέρειες.