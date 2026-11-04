Μαζικές διαδηλώσεις μαθητών και φοιτητών πραγματοποιούνται στη Δανία, με χιλιάδες νέους να αντιδρούν στα σχέδια της κυβέρνησης για περικοπές στα φοιτητικά επιδόματα, στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περίπου 12.000 μαθητές λυκείου και φοιτητές συμμετέχουν σε πορεία στην Κοπεγχάγη, ενώ δεκάδες χιλιάδες μαθητές πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Με κεντρικό σύνθημα «Αρκετά», έντεκα μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δημαρχείου της δανικής πρωτεύουσας, από όπου ξεκίνησαν πορεία προς το Κοινοβούλιο.

Η αστυνομική παρουσία ήταν ιδιαίτερα αισθητή, ενώ οι διαδηλωτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αθέτησε τις δεσμεύσεις της για τη διατήρηση της οικονομικής στήριξης των νέων που σπουδάζουν.

«Αθέτηση υπόσχεσης» φωνάζουν οι διαδηλωτές

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, μαθητές και φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο σύστημα κρατικής οικονομικής ενίσχυσης.

«Αθέτηση υπόσχεσης» φώναζαν προς την κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν τις περικοπές, κατηγορώντας τα ότι υπαναχωρούν από προηγούμενες δεσμεύσεις τους.

«Θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα για οικονομική βοήθεια για τις σπουδές μας. Έτσι δεν θα πιεζόμαστε για να βρούμε δουλειά και δεν θα έχουμε πάντα την έγνοια να βρούμε τον τρόπο να καλύψουμε τα έξοδά μας για μεταφορές και διατροφή», δήλωσε η 18χρονη μαθήτρια λυκείου Μαλού Στέφενσεν.

«Οι γονείς μας δεν μπορούν πάντοτε να αναλαμβάνουν τα πάντα», πρόσθεσε.

Ποιοι φοιτητές κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομά τους

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται το σχέδιο της κυβέρνησης για αλλαγές στο σύστημα κρατικών επιδομάτων σπουδών, γνωστό ως SU, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της δανικής εκπαιδευτικής πολιτικής από το 1970.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει το επίδομα για φοιτητές που διαμένουν με τους γονείς τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει τα 94.000 ευρώ.

Για όσους προέρχονται από οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μεταξύ 55.000 και 94.000 ευρώ, προβλέπεται κλιμακωτή οικονομική ενίσχυση.

Το υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτιμά ότι:

14.000 φοιτητές θα χάσουν πλήρως το επίδομά τους.

θα χάσουν πλήρως το επίδομά τους. 8.000 φοιτητές θα δουν την οικονομική ενίσχυσή τους να μειώνεται.

Το SU, σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, κυμαίνεται από περίπου 152 ευρώ για όσους διαμένουν με τους γονείς τους έως 980 ευρώ για φοιτητές που ζουν ανεξάρτητα.

«Κόβουν τα επιδόματα για να χρηματοδοτήσουν την άμυνα»

Οι διαδηλωτές επικρίνουν τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται εις βάρος της οικονομικής στήριξης των νέων.

Ο φοιτητής γεωπονίας Κίραν Χίντσοου έκανε λόγο για «κακές προτεραιότητες», εκφράζοντας την απογοήτευσή του από την κυβερνητική πολιτική.

«Ειλικρινά, είμαι υπερήφανος που είχαμε επιτέλους μια υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση στη Δανία (…) κι όμως, βλέπουμε περικοπές στα κοινωνικά επιδόματά μας και στην οικονομική βοήθεια για τους νέους, ενώ η κυβέρνηση χρηματοδοτεί μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και τις αμυντικές δαπάνες», δήλωσε.

Απεργούν 40.000 μαθητές από 57 σχολικά συγκροτήματα

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται στην Κοπεγχάγη, καθώς διαδηλώσεις και μαθητικές απεργίες πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές της Δανίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Μαθητών Λυκείου της χώρας, περίπου 40.000 μαθητές από 57 σχολικά συγκροτήματα συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Όσκαρ Τόνσπεργκ-Χόφμαν, υποστήριξε ότι οι περικοπές απειλούν ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του δανικού εκπαιδευτικού συστήματος: τη δυνατότητα πρόσβασης στις σπουδές ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

«Στη Δανία είχαμε ένα από τα πιο αποτελεσματικά εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο και είναι εντελώς παράλογο να θέλει κάποιος να το διαλύσει», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η δημόσια οικονομική στήριξη των φοιτητών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που προβάλλει διεθνώς η χώρα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι μαθητικές οργανώσεις επιχείρησαν να ξεκινήσουν διάλογο με την κυβέρνηση, χωρίς αποτέλεσμα.

Η απάντηση της κυβέρνησης: «Καταλήξαμε σε συμβιβασμούς»

Παρά τις αντιδράσεις, κόμματα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής υπερασπίζονται το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Η υπουργός Οικονομίας και Εσωτερικών, Πία Όλσεν Ντιρ, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Λαϊκού Κόμματος , αναγνώρισε ότι η πρωτοβουλία για τις περικοπές δεν προήλθε από το κόμμα της.

«Δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν προέρχεται από εμάς. Όμως καταλήξαμε σε συμβιβασμούς σε αυτή την κυβέρνηση και δεσμεύομαι πλήρως», δήλωσε.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι κινητοποιήσεις στη Δανία πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία μαθητές και φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία να αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα.