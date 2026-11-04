Σε νέο κύμα μαζικών διαδηλώσεων και απεργιακών κινητοποιήσεων προετοιμάζεται να εισέλθει αύριο η Γαλλία, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν ότι από 500.000 έως 700.000 άνθρωποι θα κατέβουν στους δρόμους του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, περίπου 70.000 αστυνομικοί αναμένεται να κινητοποιηθούν για την τήρηση της δημόσιας τάξης, καθώς οι διαδηλώσεις θα συνοδεύονται από απεργίες που προβλέπεται να επηρεάσουν σημαντικούς τομείς της καθημερινότητας.

Διαφωνία για τη διαδρομή της πορείας στο Παρίσι

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται για ακόμη μία φορά η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι διαδηλωτές στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι διοργανωτές έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο του Παρισιού, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει εάν θα επιτρέψουν τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Η εκκρεμότητα αυτή εντείνει την αβεβαιότητα ενόψει των κινητοποιήσεων, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των περιορισμών που ενδέχεται να επιβληθούν.

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας υπό τον Μακρόν

Ενόψει των διαδηλώσεων, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συγκάλεσε το πρωί συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας στο προεδρικό μέγαρο.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και της αστυνομίας, με αντικείμενο την προετοιμασία των αρχών για τις κινητοποιήσεις.

Καταγγελίες για αυταρχισμό από συνδικάτα και νομικούς

Την ίδια ώρα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Δικαστών, κατηγόρησαν τις κρατικές αρχές για αυταρχικές πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί, μέσω διοικητικών μέτρων και περιορισμών, να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση των διαδηλώσεων.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενους περιορισμούς στο δικαίωμα της συνάθροισης και της διαμαρτυρίας.

Κυβέρνηση: «Δεν θα ξαναζήσουμε όσα συνέβησαν στις 17 Οκτωβρίου»

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέον ξεκαθάρισε ότι οι αρχές δεν επιθυμούν επανάληψη των επεισοδίων που, σύμφωνα με την αναφορά της, σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου.

«Είναι εκτός συζήτησης να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε στις 17 Οκτωβρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος επικαλέστηκε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διέρχονται μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

Απεργίες σε μεταφορές και εκπαίδευση – Συμμετέχουν τα «κίτρινα γιλέκα»

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να γίνουν ιδιαίτερα αισθητές στους τομείς της εκπαίδευσης και των μεταφορών, με πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία σχολείων και στις μετακινήσεις.

Στις διαδηλώσεις έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν μαθητές, φοιτητές και εκπρόσωποι του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων», το οποίο είχε πρωταγωνιστήσει σε προηγούμενες περιόδους κοινωνικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των αρχών για τη διαδρομή της πορείας στο Παρίσι, αλλά και στην έκταση της συμμετοχής στις αυριανές κινητοποιήσεις.