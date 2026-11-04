Σε επερχόμενο βιβλίο που θα εκδοθεί την Πέμπτη, υπό τον τίτλο «Είστε πολύ σκληροί μαζί μου» (Vous êtes tous trop durs avec moi) η Γαλλίδα δημοσιογράφος και δοκιμιογράφος Φρανσουάζ Ντεγκουά δημοσιοποιεί το περιεχόμενο ιδιωτικών συνομιλιών που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στην πλατφόρμα Telegram, με ορισμένα πρώτα αποσπάσματα, ήδη, να έχουν γίνει γνωστά σε αριθμό γαλλικών ΜΜΕ όπως η Le Figaro και το Marianne.

Για διάστημα δύο ετών, η Ντεγκουά βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων με τον Γάλλο πρόεδρο, με το περιεχόμενό της να δημοσιοποιείται, μόλις λίγους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του.

Η μεταξύ των δύο επικοινωνία ξεκίνησε το 2024. Αφορμή αποτέλεσε η δημόσια υπεράσπιση της Μπριζίτ Μακρόν, από την Ντεγκουά, από κακόβουλες θεωρίες συνομωσίας σχετικά με την ακριβή ταυτότητα φύλου της, μέσω τοποθετήσεων στην πλατφόρμα X, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «καμία γυναίκα δεν αξίζει να της συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο».

Για τις τοποθετήσεις της αυτές ο Εμανουέλ Μακρόν επικοινώνησε μαζί της προκειμένου να την συγχαρεί και να την ευχαριστήσει, ενώ στη συνέχεια, οι μεταξύ τους επαφές συνεχιστούν και σε επίπεδο πολιτικού περιεχομένου συζητήσεων.

Θέμα των συζητήσεων αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, και οι πρόωρες εκλογές που ακολούθησαν της εκλογικής ήττας του κόμματος του Γάλλου προέδρου στις Ευρωεκλογές του 2024. Εκεί, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως νικητής των πρόωρων εκλογών δεν ήταν ο συνασπισμός της Αριστεράς, όπως ισχυριζόταν η Ντεγκουά που επιθυμούσε τον σχηματισμό αριστερής κυβέρνησης, αλλά η Εθνική Συσπείρωση, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν.

Παράλληλα, την περίοδο όπου ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού βρέθηκε σε δύσκολη πολιτική θέση, ενώ ταυτόχρονα έντονες ήταν οι «φωνές» που καλούσαν τον Μακρόν σε παραίτηση, ο ίδιος επέμεινε της πρόθεσής του να παραμείνει στη θέση του και να ολοκληρώσει τη θητεία του, έως το 2027.

Ο μετέπειτα διάδοχος του Μπαϊρού, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, αν και αποτελούσε «εκλεκτό» του Μακρόν για το Ματινιόν, φαίνεται να ήρθε σε ρήξη μαζί του λόγω της επιμονής του στην αναστολή της εφαρμογής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, με τον Γάλλο πρόεδρο να εμφανίζεται διχασμένος στην επικοινωνία του με την Ντεγκουά, όντας μοιρασμένος μεταξύ της προσωπικής επιθυμίας του για αποπομπή του πρωθυπουργού του και του εθνικού συμφέροντος που του υπαγόρευε να τον διατηρήσει στη θέση του, καθώς η χώρα θα κινδύνευε να βρεθεί σε κατάσταση ιδιαίτερης αστάθειας.

Σημαντικό κομμάτι στην επικοινωνία μεταξύ του Μακρόν και της Ντεγκουά καταλαμβάνει και η άνοδος σε δημοφιλία της Μαρίν Λεπέν και του κόμματός της.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών, επίσης, δίνει μια εικόνα της ψυχοσύνθεσης του Γάλλου προέδρου, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσεων. Ενδεικτικά, καταφέρεται κατά των Σοσιαλιστών και της Δεξιάς, όπου εξαιρουμένου του πρώτου γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φωρ, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «πολύ καλό άνθρωπο», τους θεωρεί στο σύνολό τους ως «χρήσιμους ηλίθιους» του κόμματος της Λεπέν.

Από τα «πυρά» του, όμως, δεν γλιτώνει και ο πρώην πρωθυπουργός και νυν υποψήφιος ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών, Γκαμπριέλ Ατάλ, τον οποίο ο Μακρόν χαρακτηρίζει στα μηνύματά του – έμμεσα – ως «αχάριστο», καθώς πάντοτε ικανοποιούσε τα αιτήματά του, έως και σε υπερβολικό βαθμό, σύμφωνα με τον ίδιο. Όσο για τους επικριτές του στον χώρο των ΜΜΕ, ο Γάλλος πρόεδρος, επίσης, δεν στερείται «χαρακτηρισμών», καθώς σε σχετικό σχόλιο της δημοσιογράφου, ο Μακρόν της συνιστά να τους πει πως είναι όλοι τους «καθάρματα», δείγμα της ιδιαίτερης σημασίας που έδινε στις κριτικές και του γενικότερου αισθήματος απομόνωσής του.

Τέλος, ως προς το μέλλον του μετά το τέλος της θητείας του στην προεδρία της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν «βλέπει» τον εαυτό του να συνεχίζει την επαγγελματική σταδιοδρομία του εκτός Γαλλίας, όχι όμως για λογαριασμό κάποιου όπως αναφέρει στα μηνύματά του: «Δεν πρόκειται να εργαστώ πουθενά. Σε κάθε περίπτωση, εάν συνεχίσω στον επιχειρηματικό κόσμο, αυτό θα είναι σε δική μου επιχείρηση και σκέφτομαι, μάλλον, εκτός Γαλλίας, όπου δεν θα είμαι ούτε υπάλληλος ούτε εξαρτώμενος κανενός»