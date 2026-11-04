Ένα εξώφυλλο που αποτυπώνει το μέγεθος της πολιτικής ανατροπής στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε το περιοδικό TIME, εστιάζοντας στη βαριά ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και της παράταξής του στις ενδιάμεσες εκλογές.



Το αμερικανικό έντυπο παρουσιάζει το σαρωτικό «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, αξιοποιώντας τη γενικευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών.



Σύμφωνα με το περιοδικό, οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα αυστηρό μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, τιμωρώντας τους χειρισμούς του στην οικονομία, την ακρίβεια που καλπάζει, αλλά και την εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν, αλλάζοντας ριζικά τον πολιτικό χάρτη της χώρας.

Αν οι Δημοκρατικοί είχαν αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζητώντας έναν τρόπο να σπάσουν την απόλυτη κυριαρχία του στην Ουάσινγκτον, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι μόλις τους προσέφεραν το ισχυρότερο όπλο, σημειώνει το περιοδικό.

Το νέο εμβληματικό εξώφυλλο του περιοδικού TIME συμπυκνώνει το χρονικό μιας προαναγγελθείσας ανατροπής. Οι ενδιάμεσες εκλογές πυροδότησαν ένα γιγαντιαίο «μπλε κύμα» που παρέσυρε τους Ρεπουμπλικανούς και τους έθεσε εκτός εξουσίας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, ανατρέποντας πλήρως την τύχη του κόμματος μόλις δύο χρόνια μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.



Τα αποτελέσματα των καλπών συνιστούν μια κατηγορηματική αποδοκιμασία σε βάρος ενός προέδρου, του οποίου οι χειρισμοί στην οικονομία, οι συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων, καθώς και η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν είχαν τροφοδοτήσει μια γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια, σημειώνει το σχόλιο του TIME.



Την ίδια στιγμή, το εκλογικό σώμα τιμώρησε αυστηρά τη στάση του Αμερικανού προέδρου κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας, όταν επέλεξε να αναλωθεί σε αμφιλεγόμενα σχόλια γύρω από την ανατομία και την εμφάνιση υποψηφίων, υποτιμώντας παράλληλα τις έντονες ανησυχίες των Αμερικανών πολιτών για το πραγματικό τους εισόδημα.



Η τακτική αυτή αποδείχθηκε καταστροφική, οδηγώντας σε μια ιστορική πολιτική αναδιάταξη δυνάμεων που αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες στο Κογκρέσο.