Οι ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ολοκληρώθηκαν με μια σημαντική πολιτική ανατροπή. Οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν μεγάλες νίκες, ανακτώντας τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας και δημιουργώντας νέα δεδομένα για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκλογική αναμέτρηση έφερε αντιμέτωπους τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς, με το αποτέλεσμα να αποτυπώνει όχι μόνο τις πολιτικές προτιμήσεις των ψηφοφόρων, αλλά και τη δυσαρέσκεια σημαντικού μέρους της αμερικανικής κοινωνίας απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ και την οικονομική της πολιτική.

Πώς υποδέχτηκε το Χόλιγουντ τα αποτελέσματα των εκλογών

Όπως συμβαίνει στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ, προσωπικότητες από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική αξιοποίησαν τη δημόσια παρουσία τους για να εκφράσουν πολιτικές προτιμήσεις, να στηρίξουν υποψηφίους ή να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση διαμορφώθηκαν δύο διαφορετικές εικόνες. Από τη μία, αρκετοί εκπρόσωποι της παλαιότερης γενιάς του Χόλιγουντ είχαν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους στους Δημοκρατικούς πριν από την κάλπη, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε πανηγυρικές αναρτήσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Από την άλλη, νεότεροι καλλιτέχνες ήταν πιο εκδηλωτικοί, δημοσιεύοντας μηνύματα και φωτογραφίες για τις νίκες των υποψηφίων που είχαν υποστηρίξει.

Υπήρξαν, βέβαια, και εξαιρέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ηθοποιό Μπέτι Μίντλερ, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της.

Η αντίδρασή της χαρακτηρίστηκε από μερίδα του αμερικανικού Τύπου ως μία από τις πιο ενθουσιώδεις της βραδιάς. Η καταξιωμένη ηθοποιός έγραψε στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «I am OVERJOYED! What a great, great night. Thank you, America! You’ve saved your beloved country!!». Σε ελεύθερη μετάφραση: «Είμαι πανευτυχής! Τι υπέροχη βραδιά! Ευχαριστώ, Αμερική! Σώσατε την αγαπημένη σας χώρα!».

Ο παρουσιαστής του ABC, Τζίμι Κίμελ, αξιοποίησε τη νίκη των Δημοκρατικών για να σχολιάσει με σατιρικό τρόπο την πολιτική ήττα του Αμερικανού προέδρου. Ανάμεσα στις ατάκες του ξεχώρισε η φράση «The blue wave made landfall, and now the Red Wedding begins», δηλαδή «Το μπλε κύμα έφτασε στην ακτή και τώρα αρχίζει ο Κόκκινος Γάμος», μια αναφορά στο περίφημο επεισόδιο της σειράς «Game of Thrones».

Ο Κίμελ έκανε επίσης αναφορές σε προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ για την εμφάνιση άλλων δημόσιων προσώπων, συνεχίζοντας την πολιτική σάτιρα κατά του προέδρου.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μάντι Μουρ ήταν ανάμεσα στις εκπροσώπους της νεότερης γενιάς που πανηγύρισαν δημόσια το αποτέλεσμα. Δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και μηνυμάτων στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τις εκλογικές εξελίξεις.

Σε μία από τις αναρτήσεις της έγραψε: «I haven’t felt this degree of hope in so long», δηλαδή «Είχα πάρα πολύ καιρό να αισθανθώ τόσο μεγάλη ελπίδα».

Ο ηθοποιός Τζον Λεγκιζάμο δημοσίευσε ένα εκτενές βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επικράτηση των Δημοκρατικών. Η ανάρτησή του συγκαταλέχθηκε στις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις της βραδιάς.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο ηθοποιός Χένρι Γουίνκλερ, ο οποίος έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ: «Dreams do come true», δηλαδή «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».

Η παλαιότερη γενιά του Χόλιγουντ

Το λεγόμενο «Old Hollywood», σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις που είχαν προηγηθεί, είχε σε μεγάλο βαθμό εκφράσει τη στήριξή του στους Δημοκρατικούς πριν από τις εκλογές. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ωστόσο, αρκετές προσωπικότητες αυτής της γενιάς δεν προχώρησαν σε δημόσιους πανηγυρισμούς.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ είχε πάρει ανοιχτά θέση υπέρ των Δημοκρατικών και, πριν από την εκλογική αναμέτρηση, είχε καλέσει τους Αμερικανούς να τους ψηφίσουν, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στον Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν έκανε κάποια νέα δημόσια τοποθέτηση.

Η Τζέιν Φόντα είχε επίσης κινητοποιηθεί υπέρ των Δημοκρατικών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αυταρχισμού. Ο Μάικλ Ντάγκλας είχε εκφραστεί έντονα πριν από τις εκλογές, ζητώντας από τους εκλογικούς αξιωματούχους να διασφαλίσουν ότι κάθε ψήφος θα καταμετρηθεί σωστά και με ασφάλεια. Είχε, μάλιστα, δηλώσει ότι ήλπιζε σε μια συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Ο Τζορτζ Λούκας, δημιουργός του «Star Wars» και του «Indiana Jones», είχε εκφράσει κατά το παρελθόν πολιτικές απόψεις που συνδέονται με προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2012 στον Τσάρλι Ρόουζ, είχε δηλώσει ότι πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και ότι δεν θεωρεί σωστό να «αγοράζουν οι πλούσιοι την κυβέρνηση».

Σιωπηλός μετά την εκλογική νίκη των Δημοκρατικών παρέμεινε και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Ο σκηνοθέτης είναι γνωστός υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ, έχοντας ενισχύσει οικονομικά αρκετούς υποψηφίους του, ενώ είχε στηρίξει δημόσια τη Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016.

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Γκλόρια Γκέινορ απέφυγε και πάλι να αποκαλύψει ποιον υποστήριξε, δηλώνοντας ότι προτιμά να κρατά την ψήφο της ιδιωτική. Την ίδια στάση είχε κρατήσει και τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν είχε ερωτηθεί για την εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις.

Ωστόσο, το 2025 δημοσιεύθηκαν στοιχεία που έφερε στο φως το Spokesman.com, σύμφωνα με τα οποία η δημοφιλής τραγουδίστρια της ντίσκο είχε πραγματοποιήσει οικονομικές συνεισφορές συνολικού ύψους 22.000 δολαρίων προς Ρεπουμπλικανούς.

Στον χώρο των Δημοκρατικών, ο Μπρους Σπρίνγκστιν είχε υποστηρίξει δημόσια τον υποψήφιο για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ. Η τραγουδίστρια Ολίβια Ροντρίγκο είχε εκφράσει τη στήριξή της προς τη Δημοκρατική υποψήφια Έιμι Άκτον στο Οχάιο.

Υπέρ της συμμετοχής στις εκλογές και της υποψηφιότητας της Άκτον είχαν τοποθετηθεί επίσης προσωπικότητες όπως η Μπίλι Άιλις, η Αριάνα Γκράντε και η ράπερ Μπέλκαλις Μαρλένις Αλμάνζαρ, ευρύτερα γνωστή ως Cardi B.

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, η Νίκι Μινάζ είχε εκφράσει τη στήριξή της σε υποψηφίους του κόμματος, ενώ είχε βρεθεί και σε προεκλογική εκδήλωση στο Μίσιγκαν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο μουσικός και στιχουργός Κιντ Ροκ και ο τραγουδιστής της κάντρι Τζέισον Άλντιν είχαν επίσης εμφανιστεί στο πλευρό της Ρεπουμπλικανικής πλευράς. Η ηθοποιός Ροζάν Μπαρ είχε εκφράσει τη στήριξή της προς τον Κεν Πάξτον στο Τέξας.

Γουέντελ Πιρς: Το μήνυμα για μια νέα εποχή

Ο ηθοποιός του «The Wire» δημοσίευσε ένα από τα μηνύματα που ξεχώρισαν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιώντας τη φράση «The New Reconstruction Era», δηλαδή «Η νέα εποχή της Ανασυγκρότησης», έδωσε το δικό του στίγμα για τις πολιτικές αλλαγές που προέκυψαν από την κάλπη.

Στη συνέχεια απαρίθμησε μια σειρά ιστορικών εξελίξεων που συνδέονται με τις εκλογικές νίκες. Ανάμεσά τους ανέφερε την προοπτική ανάδειξης του πρώτου μαύρου προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, την εκλογή της πρώτης μαύρης γυναίκας κυβερνήτη, την παρουσία τριών μαύρων γυναικών στη Γερουσία, την ταυτόχρονη θητεία τεσσάρων μαύρων κυβερνητών, την εκλογή της πρώτης Λατίνας κυβερνήτη, του πρώτου μουσουλμάνου γερουσιαστή και του πρώτου ανοιχτά ομοφυλόφιλου άνδρα στη Γερουσία, ελληνικής καταγωγής.

Η «πολυγραφότατη» Μπετίνα Τραμπ

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και σοσιαλιτέ του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Τραμπ, δημοσίευσε, σύμφωνα με το Daily Beast, 43 Instagram Stories μέσα σε διάστημα 24 ωρών, την παραμονή και την ημέρα των εκλογών.

Το περιεχόμενο των αναρτήσεών της περιλάμβανε προώθηση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων σε διάφορες πολιτείες, αναδημοσιεύσεις βίντεο της Λάρα Τραμπ με εκκλήσεις προς τους ψηφοφόρους του κόμματος να προσέλθουν στις κάλπες, καθώς και βίντεο του Τζέι Ντι Βανς με μήνυμα προς τους μετανάστες να αφομοιωθούν στην αμερικανική κοινωνία.

Παράλληλα, αναδημοσίευσε περιεχόμενο που συνέδεε τον Δημοκρατικό υποψήφιο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ με τρομοκρατικές οργανώσεις, χωρίς να παρουσιάζονται τεκμήρια για αυτή τη σύνδεση. Ανάρτησε επίσης σχόλια για τη μουσουλμανική ψήφο στο Ντίρμπορν του Μίσιγκαν και την επίδρασή της στο εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς και ισχυρισμούς για τις συνέπειες της μετανάστευσης στην Ευρώπη.

Οι επιχειρηματικοί κύκλοι και οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι αντιδράσεις από τον επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόσμο. Οι εκλογές στις ΗΠΑ επηρεάζουν άμεσα το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, καθώς οι πολιτικές αποφάσεις συνδέονται με τη φορολογία, τις επενδύσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τη ρύθμιση των μεγάλων εταιρειών.

Ο Ρέιντ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn και γνωστός υποστηρικτής των Δημοκρατικών, σχολίασε θετικά το αποτέλεσμα, αναφερόμενος στην επιθυμία των Αμερικανών για αξιόπιστη ηγεσία και για μια οικονομία που θα προσφέρει ευκαιρίες σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Ανάμεσα στα μηνύματα που δημοσίευσε ήταν το «Voters made clear they demand a different kind of country», δηλαδή «Οι ψηφοφόροι κατέστησαν σαφές ότι απαιτούν μια διαφορετική χώρα». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιθυμία των Αμερικανών για μια οικονομία ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο, η οποία παράλληλα θα προσφέρει οφέλη στους πολίτες στο εσωτερικό της χώρας.

Σε άλλη ανάρτησή του έγραψε: «This night blew the doors off our expectations», δηλαδή «Αυτή η βραδιά ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες μας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χόφμαν είχε διαθέσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των Δημοκρατικών.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος είχε ενισχύσει οικονομικά Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, αντέδρασε με ειρωνικά σχόλια στην εκλογική εξέλιξη. Η στάση του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και της δημόσιας συζήτησης γύρω από τη ρύθμιση της τεχνολογίας και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δημοσίευσε δύο χαρακτηριστικά μηνύματα. Στο πρώτο έγραψε: «Data centers in space looking pretty appealing right now», δηλαδή «Τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα αρχίζουν να φαίνονται πολύ ελκυστικά αυτή τη στιγμή».

Στο δεύτερο σχόλιό του ήταν ακόμη πιο αιχμηρός: «Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time», δηλαδή «Φαίνεται πως τα διαστημικά λέιζερ μου για να επηρεάσω τις εκλογές δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά».

Ο Κιθ Ραμπουά, επίσης συνιδρυτής του PayPal και σημαντικός χρηματοδότης των Δημοκρατικών, πανηγύρισε δημόσια το αποτέλεσμα, δημοσιεύοντας μηνύματα υπέρ του κόμματος στον προσωπικό του λογαριασμό.

Οι ιστορικές πολιτικές οικογένειες Κένεντι και Μπους για τις εκλογές

Οι οικογένειες Κένεντι και Μπους έχουν συνδεθεί επί δεκαετίες με την πολιτική και τη δημόσια ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία τους εξακολουθεί να προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς τα μέλη τους δεν ακολουθούν πάντοτε την ίδια πολιτική διαδρομή.

Στην οικογένεια Μπους καταγράφηκαν συγκεκριμένες δημόσιες τοποθετήσεις πριν από τις εκλογές. Ο Νιλ Μπους, αδελφός του πρώην προέδρου Τζορτζ Ου. Μπους, ανακοίνωσε ότι ψήφισε υπέρ του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζέιμς Ταλαρίκο στο Τέξας. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις επιφυλάξεις του για τον Ρεπουμπλικανό Κεν Πάξτον, αλλά και στην εκτίμησή του για τον χαρακτήρα και τις αρχές του Ταλαρίκο.

Την ίδια στιγμή, η Μπάρμπαρα Πιρς Μπους, κόρη του Τζορτζ Ου. Μπους, φέρεται να συνεισέφερε 2.500 δολάρια σε πολιτική επιτροπή που υποστήριζε τον Δημοκρατικό υποψήφιο.

Στην οικογένεια Κένεντι, ο δημοσιογράφος Τζον Σλόσμπεργκ, εγγονός του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, έχει αναπτύξει τη δική του πολιτική παρουσία στον χώρο των Δημοκρατικών. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το τελικό αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Ροκφέλερ, Άστορ, Μέλον και Λόντερ τήρησαν σιγή ιχθύος

Οι οικογένειες Ροκφέλερ, Άστορ, Μέλον και Λόντερ, παρά τη δημόσια αναγνωρισιμότητα και την παρουσία τους στην αμερικανική κοινωνική και οικονομική ζωή, δεν προχώρησαν σε δημόσια σχόλια ή αναρτήσεις υπέρ των Δημοκρατικών ή των Ρεπουμπλικανών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχετικό δημοσίευμα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε για μέλη της οικογένειας Σόρος, αλλά και για τους Πρίτσκερ, μία από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες οικογένειες των ΗΠΑ, που συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αλυσίδα ξενοδοχείων Hyatt.

Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένες διαφοροποιήσεις. Ο Άλεξ Σόρος είχε αναπτύξει δημόσια προεκλογική δραστηριότητα, όπως και ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην εκλογική περίοδο.