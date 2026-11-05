Η υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν επιστρέφει με νέα δυναμική στην αμερικανική πολιτική σκηνή, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία δημιουργεί διαφορετικούς συσχετισμούς στο Κογκρέσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται πλέον να βρεθεί αντιμέτωπος με εντατικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματιστή, ενώ νέα έγγραφα και καταθέσεις μπορεί να φέρουν στο φως επιπλέον πρόσωπα που συνδέονταν με τη δράση του.

Οι Δημοκρατικοί είχαν ήδη ανακοινώσει ότι, εφόσον εξασφάλιζαν την πλειοψηφία, θα έδιναν προτεραιότητα στη διερεύνηση των εγκλημάτων του Έπστιν και των ανθρώπων που είχαν επαφές μαζί του. Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, βουλευτής από την Καλιφόρνια που αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, έστειλε μάλιστα ένα ιδιαίτερα σύντομο μήνυμα μετά την εκλογική νίκη του κόμματός του: «Προσλάβετε δικηγόρο».

Η αλλαγή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιτρέπει πλέον στους Δημοκρατικούς να απαιτήσουν την παρουσία μαρτύρων, να ζητήσουν έγγραφα και να οργανώσουν δημόσιες ακροάσεις. Μέχρι σήμερα, η επιτροπή είχε πραγματοποιήσει κυρίως εθελοντικές συνεντεύξεις με πρόσωπα από το περιβάλλον του Έπστιν, χωρίς την υποχρέωση κατάθεσης υπό όρκο. Ο Γκαρσία έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να αλλάξει αυτή την πρακτική και να κληθούν περισσότεροι εμπλεκόμενοι να απαντήσουν δημόσια στις ερωτήσεις των νομοθετών.

Οι καταγγελίες για τις σχέσεις Τραμπ και Έπστιν

Ένα από τα βασικά μέτωπα της έρευνας αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Οκτώβριο, οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής έδωσαν στη δημοσιότητα έκθεση 50 σελίδων, στην οποία παραθέτουν καταγγελίες 11 γυναικών για πιθανή εμπλοκή του Αμερικανού προέδρου στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που συνδέεται με τον Έπστιν.

Πέντε γυναίκες τον κατηγορούν ευθέως για σεξουαλικές επιθέσεις που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, έγιναν κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990. Μία από αυτές τις καταγγελίες δεν είχε γίνει γνωστή στο παρελθόν, όπως επισήμανε η δημοσιογράφος Τζούλι Κ. Μπράουν.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι περιγραφές των γυναικών παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ και ο Έπστιν φέρονται να τις προσέγγιζαν και να τις χειραγωγούσαν. Οι Δημοκρατικοί ζητούν, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την έναρξη ποινικής έρευνας, ενώ έχουν καλέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να διορίσει ειδικό εισαγγελέα για τη διερεύνηση των σχέσεων του προέδρου με τον χρηματιστή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή στην υπόθεση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει επίσης τις κατηγορίες ότι απέκρυψε έγγραφα για πολιτικούς λόγους, ενώ ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος έχει απαλλαγεί από κάθε κατηγορία που σχετίζεται με τον Έπστιν.

Με τον έλεγχο της Βουλής στα χέρια τους, οι Δημοκρατικοί μπορούν να προχωρήσουν σε δική τους έρευνα για τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Στα πρόσωπα που ενδέχεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις περιλαμβάνεται ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο οποίος θα μπορούσε να ερωτηθεί για τον χειρισμό των αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο επίκεντρο τράπεζες, ξένοι αξιωματούχοι και η Γκισλέιν Μάξγουελ

Οι κοινοβουλευτικές έρευνες δεν περιορίζονται στις σχέσεις του Έπστιν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εξετάσει τις επαφές του με ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, τις οικονομικές συναλλαγές του με μεγάλες τράπεζες της Wall Street, αλλά και τις διασυνδέσεις του με πανεπιστήμια, τις οποίες φέρεται να αξιοποιούσε για να προσεγγίζει θύματα και να διευκολύνει τη δράση του.

Παράλληλα, έχουν ζητήσει να διερευνηθούν οι αναφορές περί προνομιακής μεταχείρισης της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή. Η Μάξγουελ, η οποία έχει καταδικαστεί για τον ρόλο της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, βρίσκεται επίσης στο ενδιαφέρον των κοινοβουλευτικών ερευνών.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία έχει προαναγγείλει ότι οι τράπεζες που διατηρούσαν οικονομικές σχέσεις με τον Έπστιν θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν εάν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή στελέχη τους διευκόλυναν με οποιονδήποτε τρόπο τις παράνομες δραστηριότητές του.

Τι μπορεί να αλλάξει στη Γερουσία

Οι έρευνες ενδέχεται να ενισχυθούν και στη Γερουσία. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν από το Όρεγκον ασχολείται εδώ και χρόνια με τα οικονομικά του Έπστιν και τις σχέσεις του με τη Wall Street. Δημοσίευμα των New York Times αναφέρει ότι επιτροπές και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου προετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν ακροάσεις για τις οικονομικές δραστηριότητες του χρηματιστή, εφόσον περάσουν στον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν ότι το κόμμα θα διαθέτει τουλάχιστον 54 έδρες στη Γερουσία, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Παρότι ο αριθμός αυτός δεν φτάνει τις 60 ψήφους που απαιτούνται για την προώθηση των περισσότερων νομοσχεδίων, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να αναζητήσουν υποστήριξη από Ρεπουμπλικανούς σε προτάσεις που αφορούν τον φάκελο Έπστιν.

Τα νομοσχέδια που μπορούν να ανοίξουν νέα έρευνα

Η νέα σύνθεση του Κογκρέσου ενδέχεται να διευκολύνει και την ψήφιση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την υπόθεση. Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Ρόμπερτ Γκαρσία και η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν κατέθεσαν πρόταση που προβλέπει την υποχρεωτική διερεύνηση των τραπεζών οι οποίες συνεργάστηκαν με τον Έπστιν από τις αρμόδιες χρηματοπιστωτικές αρχές, καθώς και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αρχείων.

Εάν εγκριθεί, η ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έρευνες για στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και, εφόσον εντοπιστούν στοιχεία για διευκόλυνση της κακοποίησης των θυμάτων, ακόμη και σε ποινικές διώξεις.

Μια δεύτερη νομοθετική πρωτοβουλία, με την ονομασία Epstein Files Transparency Act Part II, προβλέπει ότι οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών και τα θύματα θα μπορούν να προσφεύγουν κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εάν έγγραφα της υπόθεσης αποκρύπτονται ή δημοσιοποιούνται με αδικαιολόγητες περικοπές. Παράλληλα, οι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητούν την παρακράτηση συγκεκριμένων εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές.

Το νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή μετά τις εκλογές, καθώς συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών ώστε να παρακαμφθεί η συνήθης διαδικασία εξέτασής του από τις επιτροπές. Αν δεν εγκριθεί ή αν δεν προχωρήσει στη Γερουσία, η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία ενδέχεται να του δώσει περισσότερες πιθανότητες στην επόμενη περίοδο.

Υπάρχει, επίσης, πρόταση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τζέιμς Κόμερ που αφορά τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας τις οποίες έχουν υπογράψει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Η ρύθμιση θα τους επέτρεπε να μιλήσουν δημόσια ακόμη και όταν δεσμεύονται από τέτοιες συμφωνίες, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για την αποκάλυψη περισσότερων προσώπων που φέρονται να συνέβαλαν στην κακοποίησή τους.

Τα 36 εκατομμύρια δολάρια της προεκλογικής εκστρατείας

Η υπόθεση Έπστιν είχε αποκτήσει ιδιαίτερη θέση και στην προεκλογική αντιπαράθεση. Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, οι Δημοκρατικοί είχαν διαθέσει περίπου 36 εκατομμύρια δολάρια έως το τέλος Οκτωβρίου για διαφημίσεις που σχετίζονταν με τον φάκελο του χρηματιστή. Μέσα από την καμπάνια τους, επέμειναν στην ανάγκη να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά έγγραφα και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα.

Η έκθεση των Δημοκρατικών για τον Τραμπ περιλαμβάνει, επίσης, τον ισχυρισμό ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης κράτησε σκόπιμα εκτός δημοσιότητας έγγραφα που θα μπορούσαν να συνδέσουν τον πρόεδρο με τη δράση του κυκλώματος. Η κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε στο Bloomberg ότι ο Τραμπ έχει «απαλλαγεί πλήρως» από οποιαδήποτε υπόθεση σχετίζεται με τον Έπστιν και ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει περισσότερα από κάθε προηγούμενη για τα θύματα, δημοσιοποιώντας χιλιάδες έγγραφα. Η δημοσιοποίηση, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή του Κογκρέσου, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αρχικά αρνηθεί να δώσει οικειοθελώς στη δημοσιότητα τον φάκελο.