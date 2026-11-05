Μια φάρμα εκτροφής μινκ στη Γιούτα των ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο ανησυχιών για την πιθανότητα εμφάνισης μιας νέας πανδημίας, καθώς η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στις εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο, χωρίς να έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα περιορισμού, σύμφωνα με έρευνα του δημοσιογραφικού οργανισμού ProPublica.

Το ζήτημα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οι φάρμες μινκ θεωρούνται περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη νέων ιών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian. Τα ζώα τρέφονται με υπολείμματα από κοτόπουλα, αγελάδες και άλλα εκτρεφόμενα ζώα, στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν νέες ιογενείς παραλλαγές. Παράλληλα, μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο ιούς της γρίπης των πτηνών όσο και της ανθρώπινης γρίπης, επιτρέποντας την ανταλλαγή γενετικού υλικού. Διαθέτουν επίσης υψηλή δυνατότητα μετάδοσης ασθενειών σε άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.

Η γρίπη των πτηνών H5N1 είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη: από τα γνωστά περιστατικά ανθρώπων που μολύνθηκαν από το 1997, το 48% κατέληξε. Παρότι η μεταδοτικότητά της μεταξύ ανθρώπων παραμένει μέχρι σήμερα εξαιρετικά χαμηλή, έχει προκαλέσει μεγάλες απώλειες σε άγρια πτηνά και ορισμένα θηλαστικά. Ο πρώτος φετινός θάνατος ανθρώπου στις ΗΠΑ από τη συγκεκριμένη γρίπη ανακοινώθηκε πρόσφατα, με το θύμα να έχει μολυνθεί από μολυσμένο κοπάδι γαλακτοπαραγωγών ζώων.

""The next global pandemic could be brewing on a mink farm in Utah – and little is being done to stop it | George Monbiot https://t.co/113pnlPLqg — Dr Howe PhD (@christinawhowe) November 4, 2026

Οι καταγγελίες για αδράνεια των Αρχών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ProPublica, αντί να επιχειρήσουν να περιορίσουν τον ιό κλείνοντας τη φάρμα και θανατώνοντας τα μινκ, οι υπηρεσίες της Γιούτα φέρονται να προσπάθησαν να περιορίσουν τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Οι υγειονομικές αρχές δεν προχώρησαν σε ελέγχους των εργαζομένων ούτε στην παρακολούθηση των επαφών τους, παρότι έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα μολυσμένα ζώα και συχνά δέχονται δαγκώματα και γρατζουνιές. Σύμφωνα με την έρευνα, η υπηρεσία γεωργίας της πολιτείας είχε διαμαρτυρηθεί, επειδή οι κτηνοτρόφοι ενοχλούνταν από τους ελέγχους.

Η πολιτειακή κτηνίατρος, Αμάντα Πράις, χαρακτήρισε την επιδημία «καταστροφική», αναφερόμενη, ωστόσο, στην οικονομική ζημιά για τον ιδιοκτήτη της φάρμας. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πολλές επιλογές πέρα από την αναμονή και την παρακολούθηση της κατάστασης, προσθέτοντας ότι η αντίδραση θα άλλαζε εάν άρχιζαν να πεθαίνουν άνθρωποι.

Οι Αρχές δεν κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς, σύμφωνα με την αιτιολόγησή τους, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να κινητοποιήσει οργανώσεις προστασίας των ζώων.

Οι προειδοποιήσεις για τη βιομηχανία εκτροφής ζώων

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στις φάρμες μινκ. Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, η εκτροφή κοτόπουλων, χοίρων και γαλακτοπαραγωγών ζώων μπορεί επίσης να ενισχύσει την εμφάνιση και εξάπλωση πανδημιών, καθώς δημιουργεί συνθήκες στις οποίες ιοί χαμηλής παθογονικότητας μπορούν να μεταλλαχθούν σε πιο επικίνδυνες μορφές.

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει προτείνει οι πτηνοτρόφοι να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αφήσουν τη γρίπη των πτηνών να εξαπλωθεί στα κοπάδια, ώστε να εντοπιστούν και να διατηρηθούν τα ανθεκτικά πτηνά. Την ιδέα υποστήριξε και ο υπουργός Γεωργίας. Ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει την πρόταση επικίνδυνη και αναποτελεσματική, καθώς η γενετική ποικιλότητα των εκτρεφόμενων κοτόπουλων έχει περιοριστεί σημαντικά.

Παράλληλα, επικρίνει τον ισχυρισμό του Κένεντι ότι η H5N1 δεν φαίνεται να βλάπτει τα άγρια πτηνά, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τέλος, τονίζει ότι η κτηνοτροφία συνδέεται όχι μόνο με την καταστροφή οικοτόπων, την απώλεια άγριας ζωής, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη ρύπανση των υδάτων, αλλά και με την εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής. Προειδοποιεί ότι η βιομηχανία εκτροφής ζώων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση νέων πανδημιών.