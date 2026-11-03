Αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, έπειτα από διαδοχικές απειλές για τοποθέτηση βομβών σε τέσσερις επιβατικές πτήσεις. Τα περιστατικά οδήγησαν σε έκτακτες και αναγκαστικές προσγειώσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε ελέγχους ασφαλείας σε αεροσκάφη που κατέληξαν σε Πολωνία, Ισπανία και Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει το BBC, δύο επιβατικά αεροσκάφη βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών στη Βαρσοβία, ενώ ένα ακόμα περιστατικό καταγράφηκε στη Μούρθια της Ισπανίας. Παράλληλα, συναγερμός σήμανε και στο αεροδρόμιο της Σόφιας, όπου προσγειώθηκε αεροσκάφος από το Ισραήλ μετά από απειλητικό μήνυμα.

Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους από το Χίθροου στη Βαρσοβία

Ένα από τα περιστατικά αφορούσε πτήση που είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με συνολικά 181 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος, το οποίο είχε προορισμό το κεντρικό αεροδρόμιο «Σοπέν» της Βαρσοβίας, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί εκτάκτως στο αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν.

Μετά την προσγείωσή του, ειδικές ομάδες πραγματοποίησαν ελέγχους στο αεροσκάφος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος από την απειλή για βόμβα.

Την ίδια στιγμή, δανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ανάλογη απειλή δέχθηκε και δεύτερο αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοπεγχάγη – Βαρσοβία, με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο «Σοπέν». Σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η προσγείωση πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair στην Ισπανία

Ακόμα ένα περιστατικό σημειώθηκε στη νότια Ισπανία, όταν αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ υποχρεώθηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μούρθια, εξαιτίας νέας απειλής για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τον Φρανθίσκο Λούκας, εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μούρθια, στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άτομα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για τη διαχείριση του περιστατικού και τη διερεύνηση της απειλής που είχε προκαλέσει την αναγκαστική προσγείωση.

Απειλή μέσω email για πτήση από το Ισραήλ στη Σόφια

Παράλληλα, ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε στη Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το Ισραήλ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σόφιας, έπειτα από απειλή για βόμβα που είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ωστόσο, οι σχετικές πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν από τους ελέγχους, καθώς η απειλή αποδείχθηκε φάρσα.

Είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό με πτήση της Wizz Air στην Ουγγαρία

Τα νέα περιστατικά σημειώθηκαν μία ημέρα μετά από αντίστοιχο συμβάν με αεροσκάφος της Wizz Air, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου με προορισμό τη Βουδαπέστη.

Η πτήση αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην ουγγρική πρωτεύουσα, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας. Μάλιστα, το αεροσκάφος συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από ουγγρικό μαχητικό αεροσκάφος.

Η διαδοχή των περιστατικών σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας, οι οποίες κλήθηκαν να εξετάσουν τις απειλές και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.