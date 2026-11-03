Μετά από μήνες προεκλογικής εκστρατείας και δαπάνες δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έφτασαν στην ημέρα της κρίσιμης ψηφοφορίας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν το προβάδισμα, ωστόσο οι μετρήσεις της κοινής γνώμης δεν έχουν αποδειχθεί πάντοτε αξιόπιστες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών εκπλήξεων στην εκλογική αναμέτρηση.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τρία βασικά σενάρια για την επόμενη ημέρα, ανάλογα με την ετυμηγορία των Αμερικανών ψηφοφόρων. Οι πιθανές εξελίξεις αφορούν τόσο τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας όσο και την πολιτική ισορροπία που θα διαμορφωθεί στην Ουάσινγκτον κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Μεγάλο εκλογικό κύμα υπέρ των Δημοκρατικών

Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ευνοούν συνήθως το κόμμα που βρίσκεται εκτός εξουσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συνθήκες ενδέχεται να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο αυτή την τάση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Παράλληλα, ο πόλεμος με το Ιράν έχει αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές, ενώ ορισμένες πολιτικές της κυβέρνησης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιθετική εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και η υποστήριξη της κατασκευής κέντρων δεδομένων. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ισχυρό εκλογικό κύμα υπέρ των Δημοκρατικών.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC σε αυτό το πρώτο σενάριο, οι Δημοκρατικοί δεν θα περιορίζονταν απλώς στην ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν πολύ περισσότερες από τις 218 έδρες που απαιτούνται για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εκτός από τις περίπου δώδεκα εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αναλυτές δεν μπορούν να προβλέψουν με σαφήνεια τον νικητή, θα μπορούσαν να κερδίσουν έδρες ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Στη Γερουσία, ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα απαιτούσε από τους Δημοκρατικούς να επικρατήσουν σε όλες ή σχεδόν όλες τις αναμετρήσεις που θεωρούνται αμφίρροπες, ακόμη και σε πολιτείες με ισχυρή συντηρητική παράδοση. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα θα μπορούσε να προκύψει στο Τέξας, όπου οι Δημοκρατικοί δεν έχουν εκλέξει υποψήφιο εδώ και μία γενιά, ή στο Κάνσας, όπου κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι Δημοκρατικοί δεν θα εξασφαλίσουν απλώς τον έλεγχο της Γερουσίας, αλλά θα διαθέτουν και μία ή δύο έδρες επιπλέον. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να αποτρέψει ενδεχόμενες περιπλοκές από μια νομική αμφισβήτηση των Ρεπουμπλικανών στην Αλάσκα. Εκεί, δικαστής απέρριψε αγωγή της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την παρουσία δύο υποψηφίων με το όνομα Νταν Σάλιβαν στο ψηφοδέλτιο.

Για να πετύχουν μια τόσο μεγάλη εκλογική νίκη, οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να κινητοποιήσουν μαζικά τους ψηφοφόρους τους και να εξασφαλίσουν σημαντικά ποσοστά στήριξης από τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους. Μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε τα κέρδη που είχε καταγράψει ο Τραμπ στις εκλογές του 2024 μεταξύ των ισπανόφωνων ψηφοφόρων και των νεαρών ανδρών. Παράλληλα, ορισμένοι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσαν είτε να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς είτε να επιλέξουν να μην προσέλθουν στις κάλπες.

Μια τέτοια έκβαση θα αποτελούσε ηχηρή αποδοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Θα άνοιγε, επίσης, τον δρόμο για δύο χρόνια έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με ένα ανανεωμένο Δημοκρατικό Κόμμα να αποκτά τον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας και έναν πρόεδρο που σπάνια αποφεύγει τις συγκρούσεις.

Τα πρώτα σημάδια κατά την καταμέτρηση:

Ενδείξεις μιας μεγάλης νίκης των Δημοκρατικών θα αποτελούσαν η διατήρηση των στοχευμένων εκλογικών περιφερειών στη Φλόριντα και η επικράτησή τους σε ορισμένες περιφέρειες των Ρεπουμπλικανών στη Βόρεια Καρολίνα, το Μίσιγκαν, τη Νέα Υόρκη, τη Βιρτζίνια και το Κεντάκι. Εάν καταφέρουν, μάλιστα, να κερδίσουν τη γερουσιαστική έδρα στη Νότια Καρολίνα, τότε θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκλογική βραδιά για το κόμμα.

Μικρή εκλογική νίκη των Δημοκρατικών

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ότι οι δημοσκοπήσεις θα αποδειχθούν εν μέρει σωστές, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθούν πλήρως.

Σε αυτή την περίπτωση, οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να κερδίσουν αρκετές από τις πιο ευνοϊκές εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία, αλλά χωρίς να διαθέτουν μεγάλο αριθμό επιπλέον εδρών.

Αυτό θα υποχρέωνε την ηγεσία του κόμματος στη Βουλή να διαχειρίζεται συχνά τις διαφωνίες τόσο με τα πιο αριστερά όσο και με τα πιο κεντρώα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να συγκεντρώνει τις απαραίτητες ψήφους για την έγκριση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί θα κατάφερναν να κερδίσουν μόλις μία ή δύο επιπλέον έδρες. Η Βόρεια Καρολίνα φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι θα μπορούσε να περάσει στον έλεγχό τους, ωστόσο οι αναμετρήσεις στις παραδοσιακά συντηρητικές πολιτείες θα αποδεικνύονταν πολύ πιο δύσκολες.

Ενδεχομένως να μην καταφέρουν να εκτοπίσουν από τη Γερουσία τη Ρεπουμπλικανή, Σούζαν Κόλινς, η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα ανθεκτική στο Μέιν. Αντίστοιχα, ο αριστερός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ θα μπορούσε να αποτύχει να διατηρήσει το Μίσιγκαν στην πλευρά των Δημοκρατικών.

Την ίδια στιγμή, η διαμάχη γύρω από τους δύο υποψηφίους με το όνομα Νταν Σάλιβαν ενδέχεται να αποδειχθεί αρκετή για να οδηγήσει σε ήττα τη Δημοκρατική υποψήφια Μέρι Πελτόλα στην Αλάσκα.

Για να επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο της περιορισμένης νίκης των Δημοκρατικών, η αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων τους που καταγράφηκε στην πρόωρη ψηφοφορία θα πρέπει να αντισταθμιστεί από μια σημαντική κινητοποίηση των Ρεπουμπλικανών την ημέρα των εκλογών.

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να συσπειρώσει την εκλογική του βάση στις πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν ισχυρή παρουσία θα μπορούσαν να βοηθήσουν το κόμμα του να αποφύγει το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι αναμετρήσεις που βρίσκονταν κοντά στο περιθώριο στατιστικού σφάλματος των δημοσκοπήσεων ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένα μικτό αποτέλεσμα για τα δύο κόμματα.

Το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν ένα διχασμένο Κογκρέσο, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικό αδιέξοδο και δυσκολία στην προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Μια καλή εκλογική βραδιά για τους Ρεπουμπλικανούς

Το τρίτο σενάριο προβλέπει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα καταφέρουν να διατηρήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, παρά τις προβλέψεις που εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς ως φαβορί.

Για να συμβεί αυτό, οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να αποδειχθούν λανθασμένες, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, όταν υποεκτίμησαν την εκλογική απήχηση του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, οι περισσότερες αμφίρροπες αναμετρήσεις θα πρέπει να καταλήξουν υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα αρκούσε μόνο η εντυπωσιακά αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών. Θα έπρεπε επίσης οι ανεξάρτητοι και οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι εμφανίζονταν απογοητευμένοι από τις πολιτικές του Τραμπ, να στραφούν τελικά υπέρ του.

Ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος μέχρι τώρα εμφανίζεται ως ένας στόχος που οι Δημοκρατικοί μπορούν να πετύχουν, θα μπορούσε σε αυτό το σενάριο να κριθεί τελικά στην Καλιφόρνια. Εκεί, η διαδικασία καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Τελικά, οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να εξασφαλίσουν οριακή πλειοψηφία, αξιοποιώντας εν μέρει τις προσπάθειες αναδιαμόρφωσης των εκλογικών περιφερειών προς όφελός τους σε πολιτείες όπως το Τέξας, η Φλόριντα και η Βόρεια Καρολίνα.

Στη Γερουσία, το συγκεκριμένο σενάριο προβλέπει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα επικρατήσουν σε όλες τις αναμετρήσεις στις συντηρητικές πολιτείες, ενώ θα καταφέρουν να κερδίσουν και το Μίσιγκαν, μια έδρα που πριν από τις εκλογές βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Ακόμη και αν δεν καταφέρουν να διατηρήσουν τη Βόρεια Καρολίνα ή να επικρατήσουν σε πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως η Μινεσότα και το Νιου Χάμσαϊρ, θα μπορούσαν τουλάχιστον να προκαλέσουν έντονη ανησυχία στους Δημοκρατικούς υποψηφίους. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις βρίσκονται, πάντως, στα όρια της εκλογικής ανταγωνιστικότητας στις φετινές εκλογές.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το ενδεχόμενο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε το πρωί της Τετάρτης να υποστηρίξει ότι ανανεώθηκε η εκλογική εντολή που έχει λάβει από τους Αμερικανούς πολίτες και να προχωρήσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην εφαρμογή της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής του, έχοντας στο πλευρό του ένα Κογκρέσο που θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς.