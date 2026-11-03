Οι κάλπες στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ άνοιξαν σήμερα στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με σχεδόν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί φαίνεται ότι θα κερδίσουν την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι πιθανό να καταφέρουν το ίδιο και στη Γερουσία εν μέσω δυσαρέσκειας των Αμερικανών για το υψηλό κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ βρίσκεται ο έλεγχος του Κογκρέσου, καθώς οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, καθορίζοντας ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του νομοθετικού σώματος κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό Κογκρέσο αποτελείται από δύο σώματα, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Και τα δύο πρέπει να εγκρίνουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία προκειμένου αυτή να γίνει νόμος, ενώ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της εκτελεστικής εξουσίας.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι και οι 435 έδρες της τίθενται σε εκλογική αναμέτρηση σε κάθε εκλογικό κύκλο για το Κογκρέσο. Οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονται μια οριακή πλειοψηφία, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αναλάβουν τον έλεγχο του σώματος.

Αντίθετα, η Γερουσία αποτελείται από 100 μέλη, τα οποία εκλέγονται για εξαετή θητεία με κλιμακωτή ανανέωση. Ως αποτέλεσμα, περίπου το ένα τρίτο των εδρών της τίθεται σε ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια.

Ποιες εκλογικές αναμετρήσεις περιλαμβάνει η φετινή διαδικασία

Η φετινή εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από αναμετρήσεις σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν για:

Και τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων: Οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν την οριακή πλειοψηφία τους, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο.

35 έδρες στη Γερουσία: Οι 33 έδρες θα κριθούν στις τακτικές εκλογές, ενώ θα διεξαχθούν και δύο ειδικές εκλογικές αναμετρήσεις στη Φλόριντα και το Οχάιο, προκειμένου να καλυφθούν οι υπόλοιπες περίοδοι θητείας εδρών που έμειναν κενές πρόωρα. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα 53 έδρες, έναντι 47 που κατέχουν οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι γερουσιαστές που συνεργάζονται με αυτούς. Για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία, οι Δημοκρατικοί χρειάζεται να κερδίσουν τέσσερις επιπλέον έδρες.

39 κυβερνήσεις πολιτειών και εδαφών: Οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν κυβερνήτες σε 36 πολιτείες και τρία αμερικανικά εδάφη.

Χιλιάδες έδρες στα πολιτειακά νομοθετικά σώματα: Παράλληλα, θα διεξαχθούν εκλογές για τοπικά αξιώματα και δικαστικές θέσεις, ενώ οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν και για διάφορα δημοψηφίσματα και προτάσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων τη φορολογία, το δικαίωμα στην άμβλωση και τους εκλογικούς κανόνες.

Το αποτέλεσμα των εκλογών για το Κογκρέσο θα καθορίσει ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, οι εκλογές για τις θέσεις των κυβερνητών και τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα αναμένεται να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Στα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο περιλαμβάνονται η εκπαίδευση, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, η φορολογία και η διαχείριση των εκλογικών διαδικασιών.

Οι ενδιάμεσες εκλογές έχουν διαχρονικά αποτελέσει μια δύσκολη δοκιμασία για το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία στον Λευκό Οίκο. Ειδικότερα, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου έχει χάσει έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 18 από τις 20 τελευταίες ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις.

Πρόκειται για ένα ποσοστό απωλειών της τάξης του 90%, με το ιστορικό αυτό να εκτείνεται από το 1946 μέχρι σήμερα.