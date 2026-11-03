Αποτελούν οι σημερινές ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών ορόσημο για τη χώρα της αντίπερα όχθης του Ατλαντικού αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που τίθεται και όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα. Κι αυτό γιατί μια εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να μετατρέψει τα επόμενα δύο χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ σε μια διαρκή πολιτική αναμέτρηση με το Κογκρέσο. Ο Αμερικανός πρόεδρος κινδυνεύει να χάσει το σημαντικότερο κοινοβουλευτικό του πλεονέκτημα, δηλαδή τη δυνατότητα να προωθεί τη νομοθετική του ατζέντα έχοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του ενός ή και των δύο νομοθετικών σωμάτων, ο Λευκός Οίκος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, που ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Οι ενδιάμεσες εκλογές αποκτούν κατά συνέπεια ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και αντιπαραθέσεων γύρω από τη μεταναστευτική και οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Οι Αμερικανοί καλούνται να εκλέξουν το σύνολο των 435 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και 35 από τους 100 γερουσιαστές. Να σημειωθεί ότι οι τελευταίες εκτιμήσεις ευνοούν τους Δημοκρατικούς στη μάχη για τη Βουλή, ενώ η αναμέτρηση για τη Γερουσία παραμένει αμφίρροπη.

Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, καθώς το διακύβευμα είναι τεράστιο. Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ διαθέτουν σήμερα 53 έδρες στη Γερουσία, έναντι 47 των Δημοκρατικών και των δύο ανεξάρτητων γερουσιαστών που συνεργάζονται μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να αποκτήσουν την πλειοψηφία. Στη δε Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι ισορροπίες είναι ακόμη πιο οριακές, απαιτούνται 218 έδρες για τον έλεγχο του σώματος. Σημειωτέον ότι η νέα σύνθεση του Κογκρέσου θα αναλάβει καθήκοντα στις 3 Ιανουαρίου 2027.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη για τον Λευκό Οίκο

Το πρώτο και πιθανότερο σενάριο λοιπόν είναι οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφήνοντας τη Γερουσία υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο. Ακόμη και μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρκετή όμως για να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στον Τραμπ, καθώς κάθε νέο ομοσπονδιακό νομοσχέδιο χρειάζεται την έγκριση και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου προτού φτάσει στον πρόεδρο για υπογραφή.

Στην πράξη, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δυσκολευόταν να προωθήσει νέες φορολογικές παρεμβάσεις, αλλαγές στην κοινωνική πολιτική και άλλες μεγάλες νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς τη συναίνεση των πολιτικών του αντιπάλων. Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να απορρίπτουν κυβερνητικά νομοσχέδια ή να απαιτούν σημαντικές τροποποιήσεις, υποχρεώνοντας τον Λευκό Οίκο να αναζητεί συμβιβασμούς. Η μέχρι σήμερα δυνατότητα των Ρεπουμπλικανών να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη νομοθετική ατζέντα θα περιοριζόταν αισθητά.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Τραμπ μπορεί να προκύψει από τις εξουσίες κοινοβουλευτικού ελέγχου. Με την πλειοψηφία στη Βουλή, οι Δημοκρατικοί θα αναλάμβαναν την προεδρία σημαντικών επιτροπών και θα αποκτούσαν τη δυνατότητα να ξεκινούν έρευνες, να καλούν κυβερνητικούς αξιωματούχους για κατάθεση και να ζητούν την προσκόμιση εγγράφων. Μια σειρά από αποφάσεις και δραστηριότητες της κυβέρνησης θα μπορούσαν έτσι να βρεθούν στο μικροσκόπιο του Κογκρέσου.

Ήδη, σύμφωνα με το Associated Press και το Reuters, στελέχη των Δημοκρατικών προετοιμάζουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ερευνών, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ, τις σχέσεις της κυβέρνησης με επιχειρηματικούς ομίλους και χρηματοδότες, τη διαχείριση της υπόθεσης Τζέφρι Επστάιν, αλλά και τις πρακτικές των υπηρεσιών μετανάστευσης. Πρόκειται για πιθανά αντικείμενα ελέγχου και όχι για ήδη αποδεδειγμένες παρανομίες. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν αποφάσεις της κυβέρνησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αν χαθεί και η Γερουσία, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται

Ακόμη δυσμενέστερο για τον Τραμπ θα ήταν το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να κατακτήσουν την πλειοψηφία και στη Γερουσία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δυνατότητες παρέμβασης της αντιπολίτευσης θα επεκτείνονταν σε έναν τομέα ιδιαίτερης σημασίας για κάθε Αμερικανό πρόεδρο: τους διορισμούς στην ομοσπονδιακή διοίκηση και τη Δικαιοσύνη.

Η Γερουσία είναι αρμόδια να εγκρίνει τους διορισμούς υπουργών, πρεσβευτών, ομοσπονδιακών δικαστών και μελών του Ανώτατου Δικαστηρίου. Εφόσον περάσει στον έλεγχο των Δημοκρατικών, θα μπορούν να καθυστερούν ή να απορρίπτουν τις επιλογές του Τραμπ για τις θέσεις που απαιτούν την έγκρισή της. Αυτό θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητά του να διαμορφώνει τη σύνθεση κρίσιμων κρατικών θεσμών με πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπου οι δικαστές διορίζονται ισοβίως. Αν προκύψει κενή θέση μέσα στην επόμενη διετία, μια Γερουσία υπό δημοκρατικό έλεγχο θα μπορούσε να εμποδίσει τον διορισμό υποψηφίου που θα επέλεγε ο Τραμπ. Η εξέλιξη αυτή θα είχε συνέπειες που θα ξεπερνούσαν χρονικά ακόμη και τη λήξη της προεδρικής του θητείας.

Ο κίνδυνος οικονομικού αδιεξόδου και νέου shutdown

Ένα ακόμη πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης θα μπορούσε να αποτελέσει η χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους. Το Κογκρέσο έχει αποφασιστικό λόγο στην έγκριση των κρατικών δαπανών και ένας διαφορετικός πολιτικός συσχετισμός θα έδινε στους Δημοκρατικούς σημαντικά διαπραγματευτικά όπλα απέναντι στην κυβέρνηση.

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οι αμυντικές δαπάνες, τα κοινωνικά προγράμματα και οι πιστώσεις προς ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία σύγκρουσης. Εάν οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν εγκαίρως στην αναγκαία χρηματοδότηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με νέο shutdown, δηλαδή με μερική αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε πολιτικό κόστος, χωρίς να είναι εκ των προτέρων σαφές ποια πλευρά θα χρεωνόταν την ευθύνη. Ο Τραμπ θα μπορούσε να κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι εμποδίζουν τη λειτουργία της κυβέρνησης, ενώ εκείνοι θα παρουσίαζαν την άρνησή τους να εγκρίνουν συγκεκριμένες δαπάνες ως προσπάθεια περιορισμού των κυβερνητικών επιλογών.

Μπορούν οι Δημοκρατικοί να κινήσουν διαδικασία καθαίρεσης του Τραμπ;

Το ενδεχόμενο νέας διαδικασίας παραπομπής του Αμερικανού προέδρου αποτελεί ένα από τα πλέον ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα της επόμενης ημέρας. Εάν οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν κατηγορητήριο εναντίον του Τραμπ, εφόσον θεωρήσουν ότι συντρέχουν οι συνταγματικές προϋποθέσεις.

Αυτό, πάντως, δεν συνεπάγεται αυτόματη απομάκρυνσή του από τον Λευκό Οίκο. Η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή με απλή πλειοψηφία, αλλά η καταδίκη και καθαίρεση του προέδρου απαιτεί στη συνέχεια την υποστήριξη των δύο τρίτων των παρόντων γερουσιαστών. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά υψηλό όριο, το οποίο θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και με δημοκρατική πλειοψηφία στη Γερουσία. Άλλωστε, ο Τραμπ έχει ήδη αντιμετωπίσει δύο διαδικασίες παραπομπής κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, το 2019 και το 2021, χωρίς να καταδικαστεί από τη Γερουσία. Για τον λόγο αυτό, αρκετά στελέχη των Δημοκρατικών εμφανίζονται να δίνουν προτεραιότητα στις κοινοβουλευτικές έρευνες και στον έλεγχο κυβερνητικών αξιωματούχων, διατηρώντας την παραπομπή ως ενδεχόμενο χωρίς να την προαναγγέλλουν ως βέβαιη επιλογή.

Το σχέδιο Τραμπ για να κυβερνήσει ακόμη και χωρίς το Κογκρέσο

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο εκλογικής ήττας. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters, ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξετάζουν εδώ και μήνες τρόπους με τους οποίους ο Τραμπ θα μπορούσε να συνεχίσει να εφαρμόζει σημαντικά τμήματα της πολιτικής του μέσω των εξουσιών που διαθέτει ως πρόεδρος. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα προεδρικά διατάγματα και άλλες εκτελεστικές αποφάσεις, που μπορούν να εκδίδονται χωρίς προηγούμενη ψήφιση νέου νόμου από το Κογκρέσο, εφόσον στηρίζονται σε υφιστάμενη νόμιμη εξουσιοδότηση. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η αυστηροποίηση των μεταναστευτικών κανόνων, η επιβολή νέων δασμών, οι παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας και η αξιοποίηση ήδη εγκεκριμένων ομοσπονδιακών κονδυλίων. Οι δυνατότητες αυτές υπόκεινται σε νομικούς περιορισμούς, ενώ οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν στα δικαστήρια.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει προϊδεάσει για τη στάση που ενδέχεται να ακολουθήσει. Σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι, αν χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί, πιθανότατα θα μετατραπεί σε «κύριο Βέτο», προτού αναζητήσει τελικά συμφωνίες με τους Δημοκρατικούς. Το προεδρικό βέτο αποτελεί ισχυρό θεσμικό όπλο στις ΗΠΑ, καθώς για να παρακαμφθεί απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί ελέγχουν ολόκληρο το Κογκρέσο, δεν θα μπορούν να επιβάλλουν ανεμπόδιστα τη δική τους νομοθετική ατζέντα. Αντίστοιχα, η απώλεια των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών δεν θα καταργήσει τα ήδη ισχύοντα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ ούτε θα περιορίσει αυτομάτως τις αρμοδιότητές του στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και στη διοίκηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Η επόμενη διετία και το πολιτικό διακύβευμα του 2028

Πέρα από τις θεσμικές συνέπειες, μια ενδεχόμενη ήττα των Ρεπουμπλικανών θα αποτελούσε σοβαρό πολιτικό πλήγμα για τον Τραμπ. Θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως αποδοκιμασία των επιλογών του από ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος και να εντείνει τις εσωκομματικές συζητήσεις για την πορεία και το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Οι Δημοκρατικοί, από την πλευρά τους, θα αποκτούσαν την ευκαιρία να επανέλθουν στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, ελέγχοντας την κυβερνητική δράση και αναδεικνύοντας ζητήματα που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν την ατζέντα των προεδρικών εκλογών του 2028. Θα αντιμετώπιζαν, ωστόσο, και τη δική τους δοκιμασία: να αποδείξουν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές εξουσίες τους αποτελεσματικά, χωρίς να εγκλωβιστούν σε έναν ατέρμονο πολιτικό πόλεμο με τον Λευκό Οίκο.