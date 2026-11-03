Τα σώματα παιδιών που θυσιάστηκαν στο πλαίσιο θρησκευτικών τελετουργιών σε διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας των Ίνκας αποκαλύπτουν νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές της ζωής τους. Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, τα παιδιά φαίνεται πως λάμβαναν κοκαΐνη, αλκοόλ, αλλά και αγιαχουάσκα πριν από τη θανάτωσή τους.

Η τοξικολογική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε μουμιοποιημένα σώματα έδειξε ότι και οι οκτώ μούμιες που εξετάστηκαν έφεραν χημικά ίχνη κοκαΐνης. Το εύρημα αυτό ενισχύει σημαντικά την εκτίμηση ότι τα παιδιά μασούσαν φύλλα κόκας κατά τους μήνες που προηγούνταν του θανάτου τους, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη θρησκευτική τελετή.

Τα φύλλα κόκας είχαν ιδιαίτερη σημασία στις θρησκευτικές αντιλήψεις των Ίνκας και χρησιμοποιούνταν ως προσφορές προς τους θεούς. Ωστόσο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να εξυπηρετούσαν και έναν πιο πρακτικό σκοπό. Ορισμένες από τις θυσίες πραγματοποιούνταν σε απομονωμένες ορεινές περιοχές, σε υψόμετρο που ξεπερνούσε τα 6.000 μέτρα, με αποτέλεσμα τα φύλλα κόκας να ενδέχεται να βοηθούσαν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τη ναυτία και την εξάντληση που προκαλούσε το μεγάλο υψόμετρο κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα δύσκολης διαδρομής.

Παράλληλα, σε τέσσερις από τις οκτώ μούμιες εντοπίστηκαν ίχνη κατανάλωσης αλκοόλ. Συγκεκριμένα, τα παιδιά φαίνεται πως είχαν λάβει τσίτσα, ένα αλκοολούχο ποτό από καλαμπόκι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ποτό ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για να αμβλύνει τις αισθήσεις τους και να τα διατηρεί ήρεμα κατά τη διάρκεια της τελετουργίας, η οποία κατέληγε στον θάνατό τους.

Η τελετουργία της θυσίας παιδιών στην αυτοκρατορία των Ίνκας

Στις αρχές του 15ου αιώνα, την περίοδο που η αυτοκρατορία των Ίνκας βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της, άρχισε να εμφανίζεται μια τελετουργική πρακτική παιδικών θυσιών, γνωστή ως «καπακότσα» (capacocha).

Τα παιδιά επιλέγονταν από διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας με κριτήρια την αγνότητα που τους αποδιδόταν και την εξαιρετική ομορφιά τους. Στη συνέχεια, μεταφέρονταν στο Κούσκο, το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της αυτοκρατορίας.

Από εκεί ξεκινούσαν μακρινά και περίτεχνα προσκυνήματα, τα οποία κατέληγαν σε απομονωμένα ιερά που βρίσκονταν στις κορυφές βουνών. Εκεί, τα παιδιά θανατώνονταν με χτυπήματα από ρόπαλο, τα σώματά τους μουμιοποιούνταν και ενταφιάζονταν στα ιερά, προκειμένου να λειτουργούν ως σύνδεσμος ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και τους θεούς.

Τα ιερά στα οποία τοποθετούνταν οι μούμιες μετατρέπονταν συνήθως σε κέντρα θρησκευτικής λατρείας. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι τελετές πραγματοποιούνταν από μέλη των ίδιων των οικογενειών των παιδιών, τα οποία αντιμετώπιζαν τα μουμιοποιημένα σώματα ως μαντεία.

Προηγούμενες μελέτες και ιστορικές καταγραφές είχαν δείξει ότι οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν φυτά με ψυχοδραστικές ιδιότητες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα ελάχιστα ήταν γνωστά για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνταν αυτές οι ουσίες κατά τη διάρκεια της τελετουργίας καπακότσα.

Τι αποκάλυψε η ανάλυση των οκτώ μουμιών

Οι ιδιαίτερα ξηρές και ψυχρές συνθήκες που επικρατούν στα μεγάλα υψόμετρα συνέβαλαν στη διατήρηση των μουμιοποιημένων σωμάτων σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.

Στη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity, οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα από τρίχες και υλικό νυχιών οκτώ μουμιών που είχαν εντοπιστεί σε ορεινές τοποθεσίες.

Σύμφωνα με την Daily Mail η κερατίνη που περιέχεται σε αυτά τα υλικά μπορεί να παγιδεύει ίχνη ψυχοδραστικών χημικών ουσιών, προσφέροντας στους επιστήμονες τη δυνατότητα να ανασυνθέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρήση ουσιών κατά τη διάρκεια της ζωής των παιδιών.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ Νταγκμάρα Σόχα, από το πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, εξήγησε ότι οι προηγούμενες αναλύσεις είτε δεν είχαν καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα είτε είχαν επικεντρωθεί κυρίως στα φύλλα κόκας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε ένα ευρύτερο φάσμα ψυχοδραστικών ουσιών που χορηγούνταν στα παιδιά και να διαπιστώσουμε εάν τα μοτίβα στη χρήση τους θα μπορούσαν να προσφέρουν νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι τελετές καπακότσα σε διαφορετικές τοποθεσίες».

Παρότι και οι οκτώ μούμιες φαίνεται πως είχαν μασήσει φύλλα κόκας, η ποσότητα και ο χρόνος λήψης των ουσιών παρουσίαζαν διαφορές.

Σε μία από τις μούμιες διαπιστώθηκε απότομη αύξηση της κατανάλωσης κόκας κατά τον τελευταίο μήνα πριν από τον θάνατο, με τα επίπεδα να είναι εξαιρετικά υψηλά. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό πιθανότατα συνδεόταν με τα τελικά στάδια της προετοιμασίας για την τελετουργία.

Αντίθετα, σε άλλες μούμιες εντοπίστηκαν ενδείξεις παρατεταμένης κατανάλωσης ψυχοδραστικών ουσιών, σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προετοιμασίας.

Τα ίχνη αγιαχουάσκας στη διάσημη μούμια, Χουανίτα

Η κοκαΐνη, ωστόσο, δεν ήταν η μοναδική ψυχοδραστική ουσία που ενδέχεται να είχε θέση στην τελετουργία καπακότσα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τη διάσημη Κυρία του Αμπάτο, γνωστή και ως Χουανίτα, στην οποία οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη χαρμίνης.

Όπως εξήγησε η δρ Σόχα: «Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τη διάσημη Κυρία του Αμπάτο, γνωστή και ως Χουανίτα, στην οποία εντοπίσαμε ίχνη χαρμίνης. Η χαρμίνη είναι ένα αλκαλοειδές που συνδέεται με φυτά του γένους Banisteriopsis, ένα από τα βασικά φυτά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την παρασκευή του ποτού αγιαχουάσκα. Αυτό ενδέχεται να υποδεικνύει ότι ένα ποτό που περιείχε χαρμίνη είχε συγκεκριμένο ρόλο στις τελετές που συνδέονταν με το συγκεκριμένο ιερό βουνό».

Οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη βέβαιοι για τον ακριβή ρόλο που είχε η αγιαχουάσκα στη συγκεκριμένη τελετουργία. Μία από τις πιθανότητες που εξετάζουν είναι ότι η κατανάλωσή της αποσκοπούσε στην ενίσχυση των προφητικών ικανοτήτων του παιδιού.

Αντίστοιχα, παρότι οι λόγοι για τη χορήγηση των συγκεκριμένων ουσιών δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα αποκαλύπτουν πόσο διαφορετική μπορούσε να είναι η τελετουργία ανάλογα με το βουνό, την τοπική θρησκευτική λατρεία και ενδεχομένως ακόμη και τη θεότητα στην οποία ήταν αφιερωμένη.

Η δρ Σόχα σημείωσε: «Πεντακόσια χρόνια μετά τη θυσία αυτών των παιδιών, στο πλαίσιο μιας από τις σημαντικότερες τελετουργίες των Ίνκας, οι νέες τεχνολογίες μάς επιτρέπουν να αποκαλύψουμε λεπτομέρειες για τη ζωή τους και τις θρησκευτικές πρακτικές των Ίνκας. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι η καπακότσα δεν αποτελούσε μία ενιαία, τυποποιημένη τελετουργία, αλλά ότι οι Ίνκας φαίνεται πως την προσάρμοζαν στις διαφορετικές λατρείες και τις τοπικές θρησκευτικές παραδόσεις».