Αποτροπιασμό προκαλούν σοβαρές καταγγελίες που ήρθαν στο φως σε βάρος πρώην δόκιμου της στρατιωτικής ακαδημίας του Γουέστ Πόιντ στις ΗΠΑ, καθώς νάρκωσε την έγκυο σύντροφό του και της χορήγησε με το ζόρι χάπια άμβλωσης, προκαλώντας την απώλεια του εμβρύου. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης περιλαμβάνονται σε νέα δικαστική αγωγή που αποκαλύπτει τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό το 2022.

Ο Κέιλεμπ Τ. Σου νάρκωσε την τότε σύντροφό του, η οποία επίσης φοιτούσε στην ακαδημία, αναμειγνύοντας ηρεμιστικές ουσίες σε ένα ρόφημα που της παρουσίασε ως «ειδικό πρωτεϊνούχο σκεύασμα για εγκύους». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αγωγή, της χορήγησε χάπια άμβλωσης χωρίς τη συγκατάθεσή της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που επιθυμούσε να κρατήσει.

Το 2022, οι δύο νέοι διατηρούσαν σχέση και φοιτούσαν στο Γουέστ Πόιντ, μία από τις πλέον γνωστές στρατιωτικές ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σου έχει ήδη παραδεχτεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου ότι σχεδίασε να ναρκώσει τη σύντροφό του, προκειμένου να της χορηγήσει τα συγκεκριμένα φάρμακα. Τον Ιούνιο δήλωσε ένοχος για κακούργημα που αφορά επίθεση, ενώ αναμένει την ανακοίνωση της ποινής του.

Το ρόφημα με τα ηρεμιστικά και τα χάπια άμβλωσης

Σύμφωνα με τη νέα αγωγή, η νεαρή γυναίκα ανακάλυψε το 2022 ότι ήταν έγκυος και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει την κύηση. Ο Σου, ωστόσο, ήταν αντίθετος, φέρεται μάλιστα να την απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει, εάν εκείνη δεν διέκοπτε την εγκυμοσύνη.

Όπως περιγράφεται στα δικαστικά έγγραφα, ο ίδιος άρχισε να προσποιείται ότι στηρίζει τη σύντροφό του και το αγέννητο παιδί, ενώ παράλληλα προετοίμαζε τη χορήγηση των φαρμάκων χωρίς να το γνωρίζει.

Για να προμηθευτεί τα χάπια άμβλωσης, χρησιμοποίησε τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας, δημιουργώντας ψεύτικο λογαριασμό σε διαδικτυακό φαρμακείο και παραγγέλνοντας τα σκευάσματα στο όνομά της. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα παραδέχτηκε στο πλαίσιο της δήλωσης ενοχής του, εξασφάλισε Xanax μέσω φίλου του.

«Ήθελα να χρησιμοποιήσω το Xanax για να ναρκώσω την κοπέλα μου χωρίς να το γνωρίζει και στη συνέχεια να της δώσω τα χάπια άμβλωσης που είχα παραγγείλει από διαδικτυακό φαρμακείο», ανέφερε στην ομολογία του.

Τα ηρεμιστικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Xanax και προμεθαζίνη (Promethazine).

«Κατάπιε τα, θα σου κάνουν καλό»

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Σου έδωσε στη σύντροφό του ένα ρόφημα, το οποίο παρουσίασε ως ειδικό πρωτεϊνούχο σκεύασμα για την εγκυμοσύνη. Στην πραγματικότητα, όμως, περιείχε τις ηρεμιστικές ουσίες.

Παρά το γεγονός ότι η νεαρή γυναίκα απεχθανόταν τη γεύση του, εκείνος επέμεινε να το καταναλώσει, κρατώντας το μπουκάλι στα χείλη της και αναγκάζοντάς τη να πιει.

Λίγες ώρες αργότερα, η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται έντονη υπνηλία και να χάνει σταδιακά τις αισθήσεις της. Όπως αναφέρεται στη δικαστική αγωγή, ο Σου άρχισε κάποια στιγμή να αγγίζει τα γεννητικά της όργανα και να της χορηγεί τα χάπια άμβλωσης.

Η ίδια θυμόταν ότι βρήκε δύο χάπια στο στόμα της και τα έφτυσε, ωστόσο εκείνος φέρεται να τα έβαλε ξανά μέσα.

«Κατάπιε τα, θα σου κάνουν καλό», φέρεται να της είπε.

Όταν συνήλθε ήταν μόνη της στον χώρο και διαπίστωσε ότι είχε έντονη κολπική αιμορραγία. Φοβούμενη ότι αποβάλλει, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύντροφό της, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.

Τελικά κάλεσε το 911 και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί αποβολή. Σύμφωνα με την αγωγή, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθούν τα υπολείμματα της κύησης.

Οι ερωτήσεις σε διαδικτυακό φαρμακείο και η προσπάθεια συγκάλυψης

Την ώρα που η νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του, ο Σου φέρεται να ανησυχούσε μήπως αποκαλυφθεί η πράξη του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, συνέχισε να υποβάλλει ερωτήσεις σε διαδικτυακό φόρουμ του φαρμακείου σχετικά με το τι θα συνέβαινε εάν οι γιατροί εντόπιζαν τα χάπια που είχαν απομείνει στον κόλπο της γυναίκας.

Το ζευγάρι χώρισε λίγο αργότερα.

Οι σπουδές σε Κορνέλ και Κολούμπια

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο Σου συνέχισε τις σπουδές του. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, από όπου απέκτησε πτυχίο το 2024, ενώ στη συνέχεια εγγράφηκε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα, το Κολούμπια δεν γνώριζε την ποινική καταδίκη του πριν από τις πρόσφατες δημοσιογραφικές ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, μετά την ενημέρωσή του, το πανεπιστήμιο προχώρησε άμεσα σε ενέργειες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες ήταν αυτές.

Στη νέα αγωγή, η πρώην σύντροφός του περιγράφει τις συνέπειες που είχε η υπόθεση στη ζωή της, επισημαίνοντας ότι έχασε ένα παιδί που επιθυμούσε να κρατήσει και στερήθηκε το δικαίωμα να αποφασίσει για το σώμα της.

Ο δικηγόρος της, Ράσελ Κόρνμπλιθ, δήλωσε ότι «είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περιγράψει κανείς τη συναισθηματική επιβάρυνση που έχει υποστεί η εντολέας μου, τόσο εξαιτίας της απώλειας της εγκυμοσύνης όσο και της παραβίασης της αυτονομίας της».

Η γυναίκα διατηρεί προς το παρόν την ανωνυμία της, ενώ το δικαστήριο ενδέχεται να εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο το ενδεχόμενο αποκάλυψης της ταυτότητάς της.

Ο Σου δήλωσε ένοχος τον περασμένο Ιούνιο για κακούργημα που αφορά επίθεση και αναμένει την επιβολή της ποινής του. Πρόσφατα ζήτησε να μετατεθεί η ημερομηνία της καταδίκης του για τον Ιανουάριο, προκειμένου να ολοκληρώσει το τρέχον εξάμηνο των σπουδών του χωρίς διακοπή. Το αίτημά του έγινε δεκτό, ενώ οι εισαγγελικές αρχές ζητούν να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης δύο ετών, σύμφωνα με τη New York Post.