Ένα επιβατικό αεροπλάνο προερχόμενο από το Λονδίνο πραγματοποίησε σήμερα έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας στην Πολωνία, έπειτα από συναγερμό για πιθανή ύπαρξη βόμβας, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο να κλείσει μέχρι νεωτέρας, ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ελέγχουν τη φερόμενη ως απειλή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Στις 9:54 π.μ., σήμανε συναγερμός σε αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας Σοπέν. Στις 10:01 π.μ., ένα αεροσκάφος τύπου Μπόινγκ 737 MAX προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Εξαιτίας της κατάστασης, το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας Μόντλιν παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας. Οι υπηρεσίες ελέγχουν τη διατυπωθείσα απειλή για να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των ευρισκομένων στο αεροδρόμιο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Στο αεροπλάνο επιβαίνουν 181 άτομα. Εκπρόσωπος των Πολωνικών Αερογραμμών LOT επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για πτήση του εθνικού αερομεταφορέα.

Ο συναγερμός έρχεται μόλις μία ημέρα μετά από αντίστοιχο περιστατικό σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς τη Σόφια της Βουλγαρίας.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βουδαπέστη, έπειτα από απειλή για ύπαρξη βόμβας εν πτήσει. Ωστόσο, μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ψευδή συναγερμό.