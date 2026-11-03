Μια ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσει πανηγυρισμούς στην Ευρώπη, ωστόσο οι συνέπειες για τις διατλαντικές σχέσεις ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που προσδοκούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αναλυτές και έμπειροι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι η απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς δεν σημαίνει απαραίτητα περιορισμό της επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή σκηνή. Αντίθετα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με ανάλυση του Politico, εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα βρεθεί αντιμέτωπος με σημαντικούς περιορισμούς στην εσωτερική πολιτική. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να διαθέτει ευρεία περιθώρια κινήσεων στην εξωτερική πολιτική και στο εμπόριο, δύο τομείς στους οποίους οι δυνατότητες παρέμβασης του Κογκρέσου είναι σχετικά περιορισμένες.

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο ο Τραμπ να στρέψει ακόμη περισσότερο την προσοχή του στις διεθνείς υποθέσεις, προκαλώντας νέες αντιπαραθέσεις και διατυπώνοντας ακόμη πιο αυστηρές απαιτήσεις προς τους Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θα ήταν λάθος να περιμένουμε θερμότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ»

Ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, έμπειρος Γερμανός διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, προειδοποιεί ότι οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να θεωρούν δεδομένη μια βελτίωση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον.

«Θα ήταν λάθος για τους Ευρωπαίους να υποθέσουν ότι θα υπάρξουν θερμότερες διατλαντικές σχέσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η δική του εκτίμηση είναι πως θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο.

Πρόσφατη δημοσκόπηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι το 58% των ερωτηθέντων επιθυμεί νίκη των Δημοκρατικών, έναντι μόλις 18% που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι επικριτές του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να δουν την επιθυμία τους να πραγματοποιείται, ο Ίσινγκερ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

«Θα υπάρξουν φωνές εδώ στην Ευρώπη, ορισμένες μάλιστα σημαντικές, που θα θελήσουν να πανηγυρίσουν και να συγχαρούν τους Δημοκρατικούς, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα ήταν δηλητηριώδες», ανέφερε στο Politico.

Όπως εξήγησε, θα συμβούλευε τους Ευρωπαίους να αποφύγουν κάθε κίνηση που θα μπορούσε να προσφέρει στον Λευκό Οίκο μια επιπλέον αφορμή για να στραφεί εναντίον της Ευρώπης.

«Θα συμβούλευα τους Ευρωπαίους φίλους μου να είναι συγκρατημένοι και να αποφύγουν να δημιουργήσουν οποιοδήποτε πρόσχημα για να θυμώσει ο Λευκός Οίκος με την Ευρώπη, περισσότερο απ’ όσο είναι ήδη», πρόσθεσε γελώντας.

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και η σημασία μιας ήττας του Τραμπ

Δεν συμμερίζονται, πάντως, όλοι οι αναλυτές την άποψη ότι η ευρωπαϊκή αυτοσυγκράτηση θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση του Αμερικανού προέδρου.

Η Ναταλί Τότσι, η οποία έχει διατελέσει σύμβουλος δύο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμά ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται ιδιαίτερες αφορμές για να επιτεθεί στην Ευρώπη.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι ο Τραμπ χρειάζεται πραγματικά λόγους ή δικαιολογίες για να επιτεθεί στην Ευρώπη», δήλωσε.

Κατά την ίδια, όσοι ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία δύσκολα θα μπορέσουν να αποφύγουν τους πανηγυρισμούς σε περίπτωση ήττας των Ρεπουμπλικανών, δεδομένων των δεσμών του κινήματος MAGA του Τραμπ με λαϊκιστές και ακροδεξιούς πολιτικούς στην Ευρώπη.

Μια εκλογική αποτυχία του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των φιλελεύθερων και κεντρώων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις έχουν ήδη αξιοποιήσει τις εκλογικές αποτυχίες του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στη Σερβία ως ενδείξεις ότι η άνοδος του λαϊκισμού έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της ή τουλάχιστον έχει σταθεροποιηθεί.

Ωστόσο, ένα τέτοιο συμπέρασμα ενδέχεται να είναι πρόωρο. Η ισχυρή δημοσκοπική παρουσία της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και τα πρόσφατα κέρδη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία δείχνουν ότι τα λαϊκιστικά πολιτικά κινήματα εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντική δυναμική.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με την Τότσι, μια ήττα του κινήματος MAGA θα αποτελούσε σημαντική ψυχολογική ενίσχυση για τους φιλελεύθερους και τους κεντρώους στην Ευρώπη.

Πώς μια νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες συγκρούσεις

Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο μια νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να προσφέρει άμεσα και ουσιαστικά οφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απάντηση του Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ είναι ξεκάθαρη: «Όχι πολλά».

Ο Γερμανός διπλωμάτης θεωρεί ότι η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στο Κογκρέσο θα είχε περιορισμένο πρακτικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να επιδεινώσει την κατάσταση.

«Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ βρεθεί μπλεγμένος σε έρευνες του Κογκρέσου, διαδικασίες παραπομπής και περιοριστεί στο εσωτερικό μέτωπο από ένα εχθρικό Κογκρέσο, είναι βέβαιο ότι θα στραφεί εκεί όπου το Κογκρέσο είναι αδύναμο, δηλαδή στην εξωτερική και εμπορική πολιτική», εξήγησε.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε όχι για πιο αρμονικές διατλαντικές σχέσεις, αλλά για περισσότερη αντιπαλότητα και ακόμη περισσότερες απαιτήσεις του Τραμπ από την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι έρευνες για την οικογένεια Τραμπ και οι περιορισμοί του Κογκρέσου

Την ίδια εκτίμηση διατυπώνει και ο Κερτ Βόλκερ, ο οποίος υπηρέτησε ως ο τελευταίος πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου.

«Μην περιμένετε μεγάλες αλλαγές από την κυβέρνηση Τραμπ», προειδοποίησε.

Ο Βόλκερ εκτιμά ότι ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον Αμερικανό πρόεδρο, την οικογένειά του και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.

«Το Κογκρέσο θα ερευνήσει τα πάντα. Θα ερευνήσει τον Τραμπ, την οικογένειά του, τις οικογενειακές επιχειρήσεις του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον Έλον Μασκ, τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Κας Πατέλ στο FBI. Ο Τραμπ θα αντισταθεί μέχρι τέλους και θα γίνει ένα μεγάλο τσίρκο», ανέφερε.

Παρότι οι Δημοκρατικοί αναμένεται να υιοθετήσουν σαφώς πιο υποστηρικτική στάση απέναντι στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, ο πρώην πρεσβευτής επισημαίνει ότι οι δυνατότητές τους να επιβάλουν συγκεκριμένες ενέργειες στον πρόεδρο παραμένουν περιορισμένες.

«Οι Δημοκρατικοί θα είναι πολύ πιο υποστηρικτικοί προς την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούν να υπαγορεύσουν στον Τραμπ τι να κάνει», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, το Κογκρέσο μπορεί να εγκρίνει χρηματοδοτήσεις, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να απαντήσει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να δαπανήσει τα συγκεκριμένα ποσά.

Ο Βόλκερ προβλέπει ότι ο Τραμπ θα εντείνει τη χρήση της πρακτικής που είναι γνωστή ως «pocket rescission», μιας αμφισβητούμενης νομικής θεωρίας που επιτρέπει στην εκτελεστική εξουσία να επιχειρεί την ακύρωση κονδυλίων τα οποία έχει ήδη εγκρίνει το Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τον πρώην πρεσβευτή, αυτή η τακτική έχει ήδη εμφανιστεί σε διάφορους τομείς της πολιτικής του Τραμπ, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους δασμούς.

«Αυτό ήταν το μοτίβο σε πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως στους δασμούς. Αλλά και σε πολλά άλλα θέματα, θα προτιμούσε να κερδίζει χρόνο και να δίνει μάχες στα δικαστήρια», υποστήριξε.

Το Ιράν, το ΝΑΤΟ και η αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ

Ιδιαίτερη αβεβαιότητα επικρατεί και για τις αποφάσεις που θα λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Κερτ Βόλκερ δηλώνει ότι δεν μπορεί να προβλέψει ποια κατεύθυνση θα επιλέξει ο Αμερικανός πρόεδρος στο ζήτημα του Ιράν. Από τη μία πλευρά, υπάρχει το ενδεχόμενο να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ από την άλλη θα μπορούσε να αφήσει την Ευρώπη και την Ασία να αναζητήσουν λύση στην κρίση.

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ και το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ο πρώην πρεσβευτής εκτιμά ότι ο Τραμπ θα κινηθεί προσεκτικά, φοβούμενος πιθανές αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την απρόβλεπτη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζει και η Μπρόνγουεν Μάντοξ, διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος του βρετανικού ινστιτούτου διεθνών σχέσεων Chatham House.

Όπως σημειώνει, ο Τραμπ είναι «εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί».

Η ίδια αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, μετά από μια αρχική επιθετική αντίδραση στο εκλογικό αποτέλεσμα, ο Αμερικανός πρόεδρος να περιορίσει τις παρεμβάσεις του και να επικεντρωθεί στα σχέδιά του για την κατασκευή μνημειακών έργων, μεταξύ των οποίων και η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια εκτίμηση την οποία διατυπώνει περισσότερο ως ελπίδα παρά με πραγματική βεβαιότητα.

«Η Αμερική δεν βλέπει πλέον τον εαυτό της στην Ευρώπη όπως παλιά»

Για την Μπρόνγουεν Μάντοξ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος πανηγυρισμού στην Ευρώπη.

Αντίθετα, θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αναλογιστούν πόσο βαθιά έχει αλλάξει η αμερικανική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εξέλεξαν τον Τραμπ δύο φορές και, ακόμη κι αν τώρα στραφούν εναντίον του, αυτές οι εκλογές δείχνουν ότι η προσοχή τους είναι πλέον στραμμένη προς το εσωτερικό», δήλωσε.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του Chatham House, οι Ευρωπαίοι καθυστέρησαν να αντιληφθούν τη σημασία του κινήματος MAGA και το πόσο μεγάλη διάρκεια θα μπορούσε να έχει η επιρροή του στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Η Μάντοξ θεωρεί επίσης ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει επαρκής αναγνώριση του μεγέθους των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στο πολιτικό τοπίο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Δεν νομίζω ότι η Αμερική βλέπει πλέον τον εαυτό της στην Ευρώπη με τον τρόπο που το έκανε παλαιότερα», υπογράμμισε.

«Για μένα, αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο εδώ και αρκετό καιρό», κατέληξε.