Ο ιστορικός αναλυτής, Αναστάσιος Καράμπαμπας, έχει ζήσει και εργαστεί για πολλά χρόνια στη Γαλλία και λέει ότι οι πρόσφατες αναταραχές ήταν κάτι που δεν τον αιφνιδίασαν. «Εδώ και 20 χρόνια στη Γαλλία, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, εξαιτίας των γκέτο. Δεν μιλάω για τους διαδηλωτές αλλά για εκείνους που κατέβηκαν για να προκαλέσουν επεισόδια. Εκείνοι που ήρθαν με βία. Αυτοί που έσπασαν, αυτοί που έκαναν το πλιάτσικο στις μεγάλες εταιρείες», λέει στο vidcast «Εκ του πλησίον» του Newsbeast και στη δημοσιογράφο, Αλεξία Τασούλη.

Ο κ. Καράμπαμπας εκτιμά ότι η αστυνομία ήξερε την κατάσταση, το προφίλ των ανθρώπων που κατέβηκαν στους δρόμους και άφησε την κατάσταση να εξελιχθεί. Το πρόβλημα, επίσης, εκτιμά ότι υπάρχει στη δικαιοσύνη, η οποία είναι αργή στις αποφάσεις της και στην παιδεία, αλλά υπάρχει και η αίσθηση της ατιμωρησίας ιδιαίτερα στους ανηλίκους.

«Εξακόσιες χιλιάδες άτομα βγήκαν έξω στον δρόμο, γιατί έχουν αγανακτήσει. Και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Όταν έχεις ακρίβεια, μετανάστευση, έλλειψη καθηγητών στην παιδεία. Θεωρώ ότι η Γαλλία ζει μια διπλή κρίση. Μια κοινωνική κρίση, με μια πόλωση, με ένα άγχος, με μια βία η οποία είναι δυστυχώς καθημερινή σε κάποια σχολεία», σημειώνει.

Η κρίση, όμως, λέει ότι δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική. «Βλέπουμε από το 2024, από τότε που έγιναν οι εκλογές, προέκυψε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, το οποίο σε καθημερινή βάση είναι σε κρίση και σε ένταση μεταξύ της ακροαριστεράς, της ακροδεξιάς, του κέντρου και έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να δράσει γιατί είναι μειοψηφία. Και δυστυχώς ο Μακρόν, 10 χρόνια τώρα άφησε την κατάσταση να φτάσει εδώ που έφτασε.

Τον Απρίλιο, η Γαλλία έχει εκλογές. Ο Μακρόν δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, άρα μάλλον η ιστορία θα του αφήσει ένα αρνητικό πρόσημο».

Μιλά ακόμα για τις δημοσκοπήσεις και για τη Ζαν Μαρί Λεπέν, η οποία προηγείται και για τον κυριότερο αντίπαλό της, τον Μελανσόν.

Οι εκλογές στο Ισραήλ

Το διακύβευμα μετά τις εκλογές στο Ισραήλ, λέει, ότι θα είναι και πάλι η στάση που θα κρατήσει απέναντι στο Ιράν.

«Είναι οι πρώτες εκλογές μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και των πολέμων στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ιράν. Από το 2022 το Ισραήλ έχει ζήσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο πόλεμος συνεχίζεται και τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια: τι θα γίνει στη Γάζα, τι θα γίνει με τη Χαμάς. Ένα άλλο ερώτημα είναι τι θα γίνει στις σχέσεις του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Ο Νετανιάχου πριν από τις εκλογές ήθελε να κάνει μια μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Αυτή η μεταρρύθμιση προκάλεσε σοβαρές εντάσεις και μια πόλωση στην κοινωνία. Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει ένας διάλογος με τους θεσμούς».

Το κυριότερο, όμως, όπως σημειώνει, είναι να επουλωθούν οι πληγές από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και να απαντηθεί το ερώτημα πώς γίνεται το Ισραήλ, μια χώρα με αυτή την τεχνολογία, με αυτές τις υπηρεσίες, να μην ήξερε και να μην μπόρεσε να προστατέψει τα σύνορά της.